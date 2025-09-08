El ambicioso plan de Thibaut Courtois para salvar una icónica disco en su país

El arquero del Real Madrid Thibaut Courtois quiere salvar un emblemático local bailable europeo (AP Foto/Manu Fernández)

La recuperación de un espacio emblemático de la vida nocturna en su país ha sido posible gracias a la intervención de Thibaut Courtois, quien, junto a un grupo de inversores, aportó fondos para revitalizar Versuz, un reconocido local bailable en la ciudad de Hasselt, Bélgica.

Este recinto, célebre por haber recibido a figuras internacionales como David Guetta, Tiesto y Martin Solveig, había cerrado sus puertas en mayo de 2025, según anunció su fundador Yves Smolders, con la intención de transformarlo en un espacio multifuncional.

La inversión liderada por el arquero del Real Madrid permitirá que Versuz incremente su capacidad hasta 4.000 personas, además de incorporar tecnología avanzada en iluminación, sonido y comodidades para los asistentes. El objetivo principal de esta renovación es atraer a artistas de renombre internacional y consolidar al local como un referente en la industria musical europea. La reapertura está programada para el 27 de septiembre, en el marco de un evento denominado Atmoz Reunion, según informaron medios locales.

Así es "Versuz" por dentro

“Desde la pandemia, los jóvenes buscan eventos únicos y ya no acuden a la misma discoteca cada fin de semana. Queremos responder a esta tendencia con mayor flexibilidad”, expresó Smolders, en declaraciones difundidas por el medio belga, HBVL.

La relación entre Courtois y Smolders trasciende el ámbito empresarial, ya que el fundador de Versuz fue el encargado de organizar la fiesta de casamiento del arquero en Cannes, Francia, en junio de 2023. Además, desde 2019, Courtois colabora con Artist Amplifier, una plataforma musical que cuenta con su propia escuela de DJ.

“Lo organizamos todo en cinco semanas. Conectamos con nuestra red en Bélgica y sabíamos que podíamos contar con ellos. Fuimos a Cannes con nueve camiones y en 48 horas lo montamos todo”, indicó Smolders sobre la planificación del casamiento del arquero.

De todos modos, Smolders decidió no hacer oficial la participación de Courtois en el proyecto de restauración del local bailable y afirmó que todo “se explicará pronto en una rueda de prensa”. Por lo pronto, prefieren mantener el hermetismo, aunque algunas versiones indican que el sitio ya tiene un nombre asignado y que se llamará: “New Versuz”.

En el plano deportivo, Courtois se desempeñó como titular en la victoria por 6-0 de Bélgica frente a Liechtenstein el pasado jueves, correspondiente a la quinta fecha del Grupo J de las Eliminatorias Europeas. Posteriormente, el domingo, disputó nuevamente los 90 minutos en el triunfo, también por 6-0, ante Kazajstán. Con estos resultados, Bélgica se posicionó en el segundo lugar del grupo con 10 puntos, a solo uno del líder, Macedonia del Norte.

Además, tuvo un arranque perfecto de La Liga de España, debido a que el Real Madrid ganó en sus tres primeros partidos y él solo recibió un gol, en la victoria 2-1 frente al Mallorca, el pasado 30 de agosto. Su próximo compromiso con el Merengue será el sábado 13 de septiembre, cuando se tenga que enfrentar a la Real Sociedad.

Luego, tendrá su estreno a nivel continental en la temporada con el club blanco, el martes 16/9 frente al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.