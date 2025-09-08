Cuenta regresiva para el inicio de la venta de las entradas para el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con la Copa del Mundo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Del 11 de junio al 18 de julio de 2026 se llevará a cabo la Copa del Mundo FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que la selección argentina defenderá el título conseguido cuatro años atrás en Qatar 2022. A nueve meses del comienzo de la gran cita, se acerca el inicio de la venta de entradas.

Los tickets para el público se pondrán a la venta en etapas y el primer período de solicitud para la fase de selección aleatoria empezará este miércoles 10 de septiembre. Asimismo, la Casa del Fútbol publicó que los aficionados deberán crear una FIFA ID en la página oficial. Además, el organismo recomendó a los seguidores que utilicen exclusivamente este canal oficial, ya que los paquetes de hospitalidad y entradas adquiridos fuera de los canales autorizados podrían no ser válidos.

“Tras la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para la Copa Mundial de la FIFA 26 no deja de crecer. Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Animamos a los aficionados de todos los rincones del planeta a que se preparen para asegurarse una de las localidades más codiciadas del mundo del deporte”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El Mundial, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, dará inicio el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y concluirá el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sede que recientemente acogió la final del Mundial de Clubes FIFA. En esa competición, 32 equipos participaron y casi 2.500.000 de aficionados asistieron a los partidos en 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, anticipando la magnitud del evento del próximo año.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergó la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG (REUTERS/Jeenah Moon)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más extensa de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una previsión de 6.500.000 de asistentes. En la comunicación oficial, la FIFA aconsejó a los aficionados que inicien sus preparativos cuanto antes para asegurar su presencia en este acontecimiento.

El proceso de venta de entradas está organizado en varias fases, desde el 10 de septiembre hasta el 19 de julio de 2026, día de la final del Mundial. Además, cada fase podrá diferir en cuanto a métodos de compra, formas de pago y tipos de entradas disponibles. En los próximos meses se publicarán detalles específicos sobre cada etapa. Los aficionados que se inscriban y creen su FIFA ID recibirán información actualizada sobre las fechas y procedimientos de venta.

El bolillero para el sorteo del Mundial girará a partir de las 12 horas (local) del viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, momento en el que se definirán los grupos y se asignarán los calendarios de partidos, incluidas sedes y horarios. Asimismo, la FIFA recuerda que la compra de una entrada no garantiza la admisión a los países anfitriones, por lo que recomienda consultar las páginas oficiales de los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos para conocer los requisitos de entrada.

LOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 HASTA EL MOMENTO

Canadá (Organizador)

México (Organizador)

Estados Unidos (Organizador)

Japón (Asia)

Irán (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Uzbekistán (Asia)

Jordania (Asia)

Australia (Oceanía)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Argentina (Sudamérica)

Ecuador (Sudamérica)

Brasil (Sudamérica)

Paraguay (Sudamérica)

Colombia (Sudamérica)

Uruguay (Sudamérica)

Marruecos

Túnez

CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

El calendario completo de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Oficial FIFA)