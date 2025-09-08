Deportes

Cuenta regresiva para el inicio de la venta de las entradas para el Mundial 2026

Este miércoles comenzará el expendio de tickets para la Copa del Mundo que se realizará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá

Guardar
El presidente de la FIFA,
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con la Copa del Mundo (REUTERS/Eduardo Munoz)

Del 11 de junio al 18 de julio de 2026 se llevará a cabo la Copa del Mundo FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que la selección argentina defenderá el título conseguido cuatro años atrás en Qatar 2022. A nueve meses del comienzo de la gran cita, se acerca el inicio de la venta de entradas.

Los tickets para el público se pondrán a la venta en etapas y el primer período de solicitud para la fase de selección aleatoria empezará este miércoles 10 de septiembre. Asimismo, la Casa del Fútbol publicó que los aficionados deberán crear una FIFA ID en la página oficial. Además, el organismo recomendó a los seguidores que utilicen exclusivamente este canal oficial, ya que los paquetes de hospitalidad y entradas adquiridos fuera de los canales autorizados podrían no ser válidos.

“Tras la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para la Copa Mundial de la FIFA 26 no deja de crecer. Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Animamos a los aficionados de todos los rincones del planeta a que se preparen para asegurarse una de las localidades más codiciadas del mundo del deporte”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El Mundial, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, dará inicio el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y concluirá el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sede que recientemente acogió la final del Mundial de Clubes FIFA. En esa competición, 32 equipos participaron y casi 2.500.000 de aficionados asistieron a los partidos en 11 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, anticipando la magnitud del evento del próximo año.

El MetLife Stadium de Nueva
El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergó la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG (REUTERS/Jeenah Moon)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más extensa de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una previsión de 6.500.000 de asistentes. En la comunicación oficial, la FIFA aconsejó a los aficionados que inicien sus preparativos cuanto antes para asegurar su presencia en este acontecimiento.

El proceso de venta de entradas está organizado en varias fases, desde el 10 de septiembre hasta el 19 de julio de 2026, día de la final del Mundial. Además, cada fase podrá diferir en cuanto a métodos de compra, formas de pago y tipos de entradas disponibles. En los próximos meses se publicarán detalles específicos sobre cada etapa. Los aficionados que se inscriban y creen su FIFA ID recibirán información actualizada sobre las fechas y procedimientos de venta.

El bolillero para el sorteo del Mundial girará a partir de las 12 horas (local) del viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, momento en el que se definirán los grupos y se asignarán los calendarios de partidos, incluidas sedes y horarios. Asimismo, la FIFA recuerda que la compra de una entrada no garantiza la admisión a los países anfitriones, por lo que recomienda consultar las páginas oficiales de los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos para conocer los requisitos de entrada.

LOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 HASTA EL MOMENTO

  • Canadá (Organizador)
  • México (Organizador)
  • Estados Unidos (Organizador)
  • Japón (Asia)
  • Irán (Asia)
  • Corea del Sur (Asia)
  • Uzbekistán (Asia)
  • Jordania (Asia)
  • Australia (Oceanía)
  • Nueva Zelanda (Oceanía)
  • Argentina (Sudamérica)
  • Ecuador (Sudamérica)
  • Brasil (Sudamérica)
  • Paraguay (Sudamérica)
  • Colombia (Sudamérica)
  • Uruguay (Sudamérica)
  • Marruecos
  • Túnez

CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

El calendario completo de la
El calendario completo de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Oficial FIFA)

Temas Relacionados

FIFAGianni InfantinoMundial 2026Copa del Mundo 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

La dura crítica del jefe de Mercedes a Kimi Antonelli por sus malos resultados en la F1: “Decepcionante”

Toto Wolff, mandamás de la escudería británica, señaló al rookie italiano después de bajar notablemente su rendimiento en los últimos Grandes Premios, algo que se repitió en Monza

La dura crítica del jefe

Cuatro cambios y nuevo capitán: la formación que probó Scaloni para la visita de la selección argentina a Ecuador

De cara a la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, el entrenador no contará con Lionel Messi ni con Cuti Romero, suspendido

Cuatro cambios y nuevo capitán:

Lanús y Argentinos se ven las caras por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Desde las 21:10, el Bicho y el Granate lucharán por el boleto a la fase de los cuatro mejores del torneo. Transmite TyC Sports

Lanús y Argentinos se ven

El fuerte cruce entre los padres de Max Verstappen y Checo Pérez por el pasado de sus hijos en Red Bull: “Qué cobarde es”

Jos Verstappen le lanzó un contundente dardo a Antonio Pérez Garibay, quien afirmó que la escudería no trató de la misma manera a los pilotos cuando compartieron equipo

El fuerte cruce entre los

La autocrítica de Los Pumas antes de enfrentar otra vez a los Wallabies

El plantel argentino analizó la derrota en la tercera fecha y puso el foco en mejorar errores individuales antes del duelo clave del sábado frente a Australia

La autocrítica de Los Pumas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria y la construcción

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de hidrógeno en una cámara de electricidad

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Delia García revela la identidad

Delia García revela la identidad del hombre que contestó la llamada de Facundo en LCDLFM

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo