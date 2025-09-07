Deportes

“Me estás mintiendo”: el divertido cruce entre Guillermo Barros Scheltotto y Diego Latorre tras el título de Vélez

El entrenador protagonizó un peculiar diálogo con el comentarista, con el que fue compañero en Boca

La consagración de Vélez en la Supercopa Argentina no solo significó un nuevo título para el Fortín, sino que confirmó el notable presente que atraviesa el conjunto de Liniers, de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la definición del Torneo Clausura.

La sociedad compuesta por Maher Carrizo y Jano Gordon fue la clave para la victoria de Villa Luro, pero más allá del resultado, el espectáculo también entregó un inesperado cruce televisivo entre Guillermo Barros Schelotto y Diego Latorre que se convirtió en un fenómeno viral.

Tras la victoria por 2 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario, el Mellizo protagonizó un intercambio de anécdotas y bromas con su ex compañero de Boca, quien se desempeña como analista deportivo en la cadena ESPN.

El reencuentro entre ambos se produjo durante una entrevista posterior al partido, cuando el estratega evocó los años compartidos en las concentraciones del Xeneize junto a Gambetita. Ambos fueron compañeros de habitación durante las concentraciones boquenses durante un año y medio, entre 1997 y 1998, hasta que Latorre dejó el club a mediados para incorporarse a Racing. Durante dicha etapa, se forjó una relación cercana que se mantiene vigente, como quedó demostrado frente a las cámaras de TV.

Durante la conversación, Guillermo lanzó una broma dirigida hacia el periodista deportivo, y Latorre no tardó en responder con una cuota de humor. “Diego miraba fútbol y me preguntaba cómo se comentaba”, deslizó el Mellizo.

Naturalmente, el contragolpe no tardó en llegar. Con un tono distendido, Diego le recordó: “¿Qué te voy a preguntar? Si a vos no te gustaba el fútbol... ¿Por qué ponías esas películas de Sandrini del año 40?”.

El entrenador de Vélez replicó con otra referencia a sus rutinas de concentración y las risas continuaron animando a los espectadores. “No había fútbol en esa época. Yo veía los partidos de los sábados. Es más, veíamos los partidos de los viernes. En el 97 salió campeón el Kaiserslautern de Alemania, porque lo veíamos los viernes con Diego”, explicó. Ante esta sentencia, Latorre cerró el intercambio con una frase que desató risas en el estudio: “Me está mintiendo”.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, evidenció la complicidad y el buen humor que persiste entre las dos figuras que compartieron vestuario en uno de los períodos más recordados de Boca Juniors. Fue la época del Dream Team, previo al inicio de la Era Dorada de Carlos Bianchi.

Con esta nueva estrella ganada con la Supercopa Argentina, que juntó al campeón del Torneo de Liga 2024 (Vélez) y al ganador de la Copa Argentina 2024 (Central Córdoba de Santiago del Estero), el Fortín obtuvo su tercera Copa Nacional de su historia. Además, logró el Título Local Global número 14 y su Título Oficial Total 19, quedando a solo tres de San Lorenzo de Almagro, el quinto más ganador de Argentina.

Vélez alcanzó su 19° título oficial reconocido por la AFA y el segundo en esta competición, tras haber ganado la edición 2013. El equipo venía de una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas y solo una derrota en el semestre, además de haber obtenido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, con la que el Fortín cortó una racha de tres derrotas consecutivas en finales. Por su parte, Central Córdoba (SE) llegó a la final tras conquistar la Copa Argentina y no pudo sumar su segunda estrella en Primera División.

El club de Liniers posee 14 títulos locales (11 campeonatos de AFA, con un asterisco, y 3 Copa Nacional). Vale la aclaración que dicho campeonato fue resuelto a partido único en 2013 (victoria ante Newell’s), situación que la AFA luego reguló definiendo ese tipo de finales como Copas Nacionales. Lo mismo ocurrió con una final que disputó River en 1936 denominada Copa de Oro.

BOca JuniorsVélez SarsfieldGuillermo Barros SchelottoDiego LatorreTorneo Clausuradeportes-argentina

