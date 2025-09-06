Deportes

Sin tiempo para descansar: Horacio Zeballos deja atrás el US Open y se enfoca en la Copa Davis

El marplatense, flamante campeón del Abierto estadounidense, se sumará el martes al equipo argentino en Groningen para enfrentar a Países Bajos en los Qualifiers 2025

Horacio Zeballos y Marcel Granoller
Horacio Zeballos y Marcel Granoller se consagraron campeones del Us Open 2025 (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

La reconversión en el tenis de alto rendimiento es una historia de superación y adaptación constante. Horacio Zeballos es un ejemplo perfecto de ello. El marplatense, que supo ser un destacado jugador de individuales, llegó a ocupar el puesto 39 del ranking ATP y conquistó su único título en esta categoría en el ATP 250 de Viña del Mar, donde venció al español Rafael Nadal en 2013. Tras esa etapa, tomó la decisión de especializarse en la modalidad de dobles para alargar su carrera profesional. Esta elección no solo lo mantuvo vigente en el circuito, sino que lo llevó a conquistar la cima: alcanzó el número uno del mundo en el ranking de dobles y se consagró campeón de Roland Garros y el US Open 2025, demostrando que la evolución y la versatilidad son claves para la gloria en el deporte.

Tras los festejos por su consagración en el US Open, Horacio Zeballos no tendrá demasiado tiempo para descansar. El marplatense debe cambiar rápidamente el chip, ya que fue convocado por el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, para disputar los Qualifiers 2025. El desafío será como visitante ante Países Bajos, con la serie programada para el 12 y 13 de septiembre. La presencia de Cebolla resulta clave: su gran presente en dobles lo convierte en un pilar fundamental en la búsqueda de la clasificación al Final 8 que se disputará en Bolonia en noviembre.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers celebran su victoria ante Neal Skupski y Joe Salisbury en la final del Abierto de Estados Unidos (AP Foto/Yuki Iwamura)

Su llegada al equipo nacional representa un verdadero golpe de confianza para la delegación argentina. El flamante título en Nueva York le da una inyección extra de seguridad que puede contagiar a sus compañeros. En un certamen tan particular como la Copa Davis, donde la fortaleza mental suele ser tan decisiva como el juego, contar con un tenista en lo más alto de su nivel no solo aporta puntos valiosos en el dobles, sino que también inspira al grupo entero a creer que la victoria es posible.

Mientras el resto del equipo argentino ya se prepara para el desafío, el reciente campeón Zeballos tendrá un itinerario diferente. La delegación completa, que partirá este domingo al mediodía desde Argentina, arribará a Países Bajos el lunes por la mañana para comenzar de inmediato los entrenamientos. Por su parte, Cebolla se sumará a sus compañeros directamente en Groningen el martes, después de unos merecidos festejos por su reciente título en el US Open, listo para ponerse a disposición del capitán Frana y ser un pilar fundamental en la serie.

Argentinos campeones en el Us Open

Horacio Zeballos se convirtió en
Horacio Zeballos se convirtió en el undécimo jugador del país en ganar el prestigioso torneo neoyorquino, sumando un total de 13 títulos para Argentina en la Flushing Meadows.(Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El título en el US Open 2025 tiene un significado especial para el tenis argentino. Con este logro, Zeballos se convirtió en el undécimo jugador del país en ganar el prestigioso torneo neoyorquino, sumando un total de 13 títulos para Argentina en la Flushing Meadows. El marplatense se une a una selecta lista que incluye a leyendas como Guillermo Vilas (1977), Gabriela Sabatini (1990) y Juan Martín del Potro (2009) en singles, y a Paola Suárez, quien lo ganó en tres ocasiones en dobles (2002, 2003 y 2004) junto a Virginia Ruano Pascual.

La lista de campeones argentinos en el US Open no se detiene ahí. En dobles en silla de ruedas, se suma Gustavo Fernández (2025) junto a Tokito Oda. En singles juveniles, los campeones son Claudia Casabianca (1977), David Nalbandian (1998) y María Emilia Salerni (2000). Y en dobles juveniles, la gloria fue para Gabriela Sabatini y Mercedes Paz (1984), y también para María Emilia Salerni y Gisela Dulko (2000).

