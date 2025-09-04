Deportes

El emotivo mensaje del ex pediatra de Franco Colapinto: la reacción del piloto de Fórmula 1

El médico le grabó un video y lo publicó en sus redes sociales. El corredor le respondió con un afectivo comentario

Un médico amigo de Colapinto le dedicó un emotivo discurso

A fines del año pasado, el doctor Fernando Burgos se hizo conocido a raíz de un video junto a Franco Colapinto. El galeno fue el pediatra del actual piloto de Fórmula 1. En aquel momento, ambos saludaron en un video a otra persona y con la intención de poder ir a alentar al bonaerense a alguna carrera cerca, que podría ser Brasil. Ahora, el médico otra vez interactuó en las redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje al corredor del equipo Alpine.

“Recién se fue un paciente mío y me dijo: ‘Fer, ¿sabés que hoy es el aniversario de Franco?’ ¿Cómo el aniversario? ‘Sí, hace un año que Franco cumplió su sueño’. Y la verdad que yo me emocioné mucho porque ese sueño de Franco fue transmitido a muchos. Hoy vienen los chicos al consultorio mío, con la remera de él con el casco pintado. Hace un año cuando él empezó a correr en F1, yo lo llamé a mi papá, que es fanático de la F1, y le dije, ‘che, Franco, que era mi paciente, está en la F1”, recordó Burgos en un mensaje que grabó en un video y lo publicó en su cuenta de Instagram.

“Con la mamá hemos hablado, con el papá, con su hermana muchas veces y cuando era chico, acá en el consultorio, lo veía crecer y decía ‘este pibe va a cumplir su sueño’. ¡Porque le ponía pasión y te lo decía de una forma!”, reveló.

En sus palabras, reflexionó: “Entonces, a veces uno puede ganar, puede perder, se puede caer, se puede levantar, te pueden gritar, insultar, te pueden no creer. Pero, Franco, si ves este video (en realidad te lo voy a mandar), es fantástico el ejemplo que diste. De cumplir un sueño. De estar con veinte personas, veinte corredores de F1, y vos ahí, como dicen en algunos videos, despertaste a los argentinos temprano, y hoy los chicos saben de F1″.

El doctor Fernando Burgos y
El doctor Fernando Burgos y Franco Colapinto

El mensaje de Burgos fue desde el corazón y la confianza que tiene con Franco quedó de manifiesto cuando el piloto le respondió con dos corazones en uno de los comentarios. Los mensajes de cariño y de apoyo a Franco no tardaron en llegar y la mayoría destacó el esfuerzo por cumplir su sueño.

El mensaje también apuntó a algo más que un resultado deportivo, sino a lo que significa el ejemplo de Colapinto: “Si bien es lindo ganar, qué lindo es competir, qué lindo es participar. Y esos son valores que vos transmitís y como te lo dije el año pasado cuando nos juntamos a comer unas empanadas, no dejes de ser lo que sos. Porque ese orgullo es eso. Después, lo demás, suma. Pero lo más importante es que cumpliste tu sueño”.

También confesó: “Me acuerdo de esos días cuando venías acá y eras muy chiquito. Y me acuerdo también de las charlas cuando ya sos más grande. Y a veces con orgullo, yo digo, ‘sí, soy el pediatra, o era de Franco’. Ya sos un tipo grande, pero todavía queda mucho por delante, como siempre decimos, a seguir para adelante. De corazón, bueno, un sueño cumplido, a seguir cumpliendo más sueños. Y vemos qué pasa este fin de semana”.

Este fin de semana, Franco Colapinto llevará a cabo su décimo evento con Alpine. Será en el Autódromo de Monza, sede del Gran Premio de Italia, el mismo escenario donde el 1 de septiembre del año pasado debutó en la F1.

