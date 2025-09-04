Deportes

El argentino Horacio Zeballos buscará alcanzar la final del dobles de US Open con su compañero Marcel Granollers

La dupla hispano-argentina se presenta este jueves en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Cómo llegan al encuentro y por dónde ver el partido

La dupla hispano-argentina Horacio Zeballos
La dupla hispano-argentina Horacio Zeballos y Marcell Granollers se presentan este jueves en las semifinales del Us Open

Con el deseo de coronarse por primera vez en sus carreras en el último Grand Slam de la temporada, el US Open, la dupla hispano-argentina Horacio Zeballos y Marcel Granollers se presenta este jueves en las semifinales. El encuentro se disputará en el segundo turno de la cancha Louis Armstrong, no antes de las 18:10 (hora argentina). La jornada se podrá ver a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

Los jugadores longevos no detienen su marcha en el Abierto neoyorquino. Tras dejar en el camino en los cuartos de final al alemán Constantin Frantzen y el neerlandés Robin Haase con un marcador de 7-5, 3-6 y 6-3 en una hora y 57 minutos de competencia, se vuelven a presentar en la Gran Manzana con la expectativas de alcanzar una nueva final en Flushing Meadows.

Cabe destacar que Zeballos y Granollers como pareja llegaron a la final del Abierto estadounidense en la temporada 2019, donde cayeron en sets corridos con los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. En cuanto a marcas personales, Zeballos se metió en semifinales por decimocuarta vez en torneos de Grand Slam, la cuarta en el Major de Estados Unidos.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers consiguieron esta temporada en Roland Garros el mejor título de sus carreras (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

El marplatense y el barcelonés forman hoy una de las parejas más exitosas del circuito de dobles. En conjunto ya suman 13 títulos ATP, con Roland Garros como la conquista más resonante en 2025. Además, se agregan ocho coronas en torneos Masters 1000 —Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023)— también, levantaron los trofeos en los ATP 500 de Río 2020 y Halle 2022, y en los ATP 250 de Buenos Aires 2020 y Bucarest 2025.

El gran salto lo dieron en mayo de 2024, cuando al consagrarse en Madrid alcanzaron por primera vez el número uno del mundo. Ese hito, además, tuvo un valor especial para el tenis argentino: permitió que por primera vez en la historia un jugador nacional ocupara el puesto más alto en dobles.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers
Horacio Zeballos y Marcel Granollers jugará por primera vez frente a los locales Robert Cash y James Tracy en las semifinales del Us open

Por un lugar en la final la dupla hispano-argentina jugará por primera vez frente a los locales Robert Cash y James Tracy, verdugos en los cuartos de final de los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul por 6-1 y 7-6 (7). Cabe destacar que, en la segunda ronda, le ganaron en sets corridos a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni por un doble 6-3.

Una vez finalizada la actuación de Zeballos en el Us Open, volará al continente europeo para sumarse al equipo argentino de Copa Davis que enfrentará a Países Bajos de visitante el 12 y 13 de septiembre por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 con la expectativa de clasificarse para el Final 8 que se jugará en noviembre en Bolonia.

Al respecto, el marplatense sostuvo: “Me quedo acá. Ya estuvimos hablando con Javi (Frana), pero es por una buena razón, yo llego con mucha competencia y vengo sumando partidos.Voy directo, sería una locura bajar hasta Argentina por un día, no vale la pena”.

