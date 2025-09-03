Pekerman señaló al futbolista que cree que liderará la selección argentina tras el retiro de Messi: “Va a marcar la historia”

Franco Mastantuono se hizo un nombre en el mapa del fútbol por su irrupción en River Plate y el posterior traspaso millonario al Real Madrid, sumados a las ovaciones que recibió por parte de los fanáticos locales en el Santiago Bernabéu. Un progreso constante que continúa con su citación a la selección argentina para los cruces contra Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las actuaciones del joven de 18 años lo han puesto en la vidriera, y mucho más después de su debut con la Albiceleste en junio pasado durante la victoria 1-0 frente a Chile. El autor de un golazo en el último Superclásico frente a Boca Juniors ha sido objeto de elogios varios en su corto camino en la élite y, de cara al cruce de este jueves ante la Vinotinto en el Monumental, José Néstor Pekerman ponderó sus buenos rendimientos a tan corta edad.

En charla con DSports Radio (FM 103.1), Pekerman no titubeó al calificar a Mastantuono como la gran aparición argentina de la actualidad y lo relacionó al ciclo que se viene sin Lionel Messi en el corto plazo: “Sin duda. Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”.

Estos dichos recientes se suman a los declarados por Lionel Scaloni ante una eventual titularidad en la cancha de River Plate: “Lo lleva de una manera positiva (su llegada al Real Madrid), su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Hablamos con él a ver cómo se encuentra y puede ser una posibilidad que juegue, también Nico Paz; demostró contra Chile que puede estar a la altura. Pueden aportar y formar parte del equipo. Vamos a terminar hoy de cerrar, son ideas que están en la cabeza. La única manera es verlos en la cancha sin olvidarse de la edad que tienen, pase lo que pase. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

Mastantuono se ganó el cariño de los hinchas Merengues en cuestión de días (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

Franco Mastantuono disputó 64 partidos con la camiseta de la Banda, en los que convirtió 10 tantos y 7 asistencias. Emigró al Real Madrid a cambio de USD 72,6 millones, de los cuales a River Plate le quedarán limpios USD 51,7 millones. Tras cumplir 18 años, se oficializó su traspaso, fue presentado en la Casa Blanca y, bajo la conducción de Xabi Alonso, tuvo su bautismo el 19 de agosto pasado, cuando ingresó 22 minutos en el triunfo 1-0 ante Osasuna. A continuación, fue titular en los dos duelos siguientes, aunque salió en la segunda parte en las victorias frente a Real Oviedo (3-0) y Mallorca (2-1).

Por otro lado, José Néstor Pekerman fue consultado por la situación de Lionel Messi, quien ya manifestó que jugará su último partido como local por Eliminatorias: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Ya verlo pronto fuera de las canchas será algo triste”.

Más adelante, contó que se lleva de su etapa compartida con Leo a nivel Juveniles y en la Mayor: “Tengo grandes recuerdos dirigiendo a Messi, hacía cosas increíbles para la edad que tenía en ese entonces. Ya lo íbamos observando mediante videos y demás y luego decidimos llamarlo”. “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que forme parte de la selección argentina; y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”, explicó.

En último orden, fue consultado sobre la posibilidad de transformarse en mánager de Boca Juniors y, aunque evitó hablar del tema, aseguró que mantiene conversaciones con el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme: “Hay muchas cosas que se dicen. Yo no lo sé, pero con Román tenemos una relación tan grande, nos conocemos tanto, los dos sabemos que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar y conversamos. Eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo. Sabemos cada uno qué puede dar y cómo puede actuar”.