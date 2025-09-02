El inesperado dardo del capitán del Real Madrid a Carlo Ancelotti al hablar de la salida del DT

Dani Carvajal habló de la llegada de Xabi Alonso para sustituir al exitoso técnico italiano

Real Madrid comenzó un nuevo ciclo al mando de Xabi Alonso luego de un exitoso paso del italiano Carlo Ancelotti, quien terminó marchándose a la selección de Brasil. Dani Carvajal, una de las figuras emblemáticas del club y actual capitán merengue, lanzó un inesperado dardo contra el técnico más laureado en la historia del cuadro blanco.

“Yo creo que era un cambio necesario. Creo que el ciclo de Carlo (Ancelotti), pues había llegado un poco a su fin y que necesitábamos todos un poco de savia nueva. Y con Xabi venimos muy bien, agarrando conceptos día a día. Hemos tenido un buen arranque, con tres victorias y, bueno, yo creo que lo mejor es que todavía nos falta mucho para llegar a nuestro techo”, afirmó el lateral de 33 años y 431 partidos en el Real Madrid en una entrevista con el programa español El Larguero, de Cadena SER.

Cabe recordar que, pese a que Ancelotti es el entrenador más ganador de la historia del Real Madrid con 15 títulos en dos ciclos, en la última temporada se vivieron situaciones particulares en la Casa Blanca, sobre todo en el final de la misma, en la que el Merengue no pudo coronar títulos (a excepción de la Supercopa de Europa, en agosto de 2024 ante Atalanta). En la Champions League quedó eliminado en cuartos de final ante el Arsenal y en el ámbito local perdió La Liga, la Copa del Rey y Supercopa de España con el Barcelona.

Carlo Ancelotti dialoga con Dani Carvajal, uno de los referentes del último tiempo en el Real Madrid (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El reciente 26 de mayo, Ancelotti fue anunciado como seleccionador de Brasil con miras a la clasificación al próximo Mundial 2026, objetivo ya cumplido por el pentacampeón. El reemplazante del veterano entrenador de 66 años fue el vasco, ex Bayer Leverkusen, quien, según lo expresado por Carvajal, ha planteado diferencias tácticas con el italiano.

“Xabi Alonso nos pide presionar más arriba. Creo que el equipo está juntando más las líneas y hacemos que, cuando se pierde el balón, el rival tenga que hacer muchos metros hasta nuestro arco y eso es un factor a favor, que cuando recuperes tengas 70 metros y que no te roben la pelota más cerca. Así que sí, estamos presionando más al unísono todos. Pero esto va a ser mejor si ganas. Si no ganas dirás esto es una mierda, pero sí que hay cosas diferentes”, resaltó el defensor y referente madridista en el medio español.

Xabi Alonso, reemplazante de Ancelotti en el banco del Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

Real Madrid espera tener una temporada exitosa, tal como marca su historia. Ya sin Ancelotti, quien se enfocará de lleno en Brasil de cara a la Copa del Mundo 2026, los merengues tendrán el desafío de volver a levantar trofeos con Xabi Alonso, un ex jugador del club aunque con menor experiencia como técnico que el italiano. El primer objetivo no se cumplió en el Mundial de Clubes, donde el club español quedó eliminado en cuartos de final con una dura goleada en contra ante el PSG.

En cuanto al comienzo en La Liga, el Madrid comenzó con el pie derecho y tres victorias consecutivas de las cuales participó una de sus flamantes incorporaciones: el argentino Franco Mastantuono. De cara al objetivo máximo, que será la Champions League 2025/26, los blancos ya conocen a sus rivales en la fase de liga: Olympique de Marsella, FC Kairat Almaty, Juventus, Liverpool, Olympiacos FC, Manchester City, AS Mónaco y SL Benfica.