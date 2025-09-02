Deportes

El comunicado de Alpine tras los comentarios ofensivos contra Gasly por su maniobra con Colapinto

El equipo francés emitió una serie de directrices para bajar la espuma en torno a lo sucedido en el final del GP de Países Bajos

Guardar
Ambos pilotos de Alpine tuvieron un entredicho en pista durante las últimas vueltas

El cierre del Gran Premio de Países Bajos estuvo marcado por lo sucedido con los hombres de Alpine en el trazado de Zandvoort. Franco Colapinto apostó a una parada en boxes para cambiar a neumáticos blandos y tuvo un ritmo prometedor en las últimas vueltas para luchar por ingresar al Top Ten y sumar su primer punto en la Fórmula 1, pero una maniobra de Pierre Gasly le quitó tiempo, lo perjudicó y, cuando le dio la posición, no le alcanzó para escalar más allá de la 11° ubicación. La acción provocó una cuota de enojo en el público argentino, pero algunos fueron más allá porque se registraron comentarios ofensivos contra el piloto francés, y la escudería debió emitir un fuerte mensaje para hacerles una recomendación a sus seguidores sobre los modos de interactuar en redes sociales.

El team, que tiene como principal cara visible al asesor Flavio Briatore, realizó una serie de publicaciones con siete fotografías acompañadas del siguiente texto: “Queremos que todos nuestros fans tengan una experiencia divertida y segura mientras interactúan en nuestros canales. Nuestro código comunitario existe para eso. Desliza para descubrirlo, tanto si eres nuevo como si ya has regresado”.

Al inicio de los posteos, la primera imagen remarcaba que la “prioridad” de la escudería es “proporcionar un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo demás”. A continuación, la escudería extendió un pedido al público: “Respeta a los demás. Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Trata a todos con dignidad y respeto”.

El comunicado solicitó tener “cuidado” con el lenguaje vertido en los comentarios: “No utilice un lenguaje ni se comporte de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje grosero”. Más allá de esto, Alpine postuló que los followers interactúen con el equipo, aunque hizo una aclaración sobre las respuestas evitables: “Queremos escuchar tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad ni contenido irrelevante”.

Franco Colapinto terminó 11° en
Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

En este sentido, alertó cuestiones de protección en la seguridad de las personas al momento de ofrecer detalles sensibles de su vida: “Proteja su privacidad y la de los demás. No comparta información personal ni datos de contacto sobre usted ni otros. Respete la privacidad de todos”.

“Denuncia de contenido: Si ves algo que infringe estas directrices o es inapropiado, repórtalo. También te recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas directrices”, recomendó. Y cerró con un mensaje para toda su comunidad, integrada por casi siete millones de seguidores en X (antes, Twitter) e Instagram: “Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo de Fórmula 1 BWT Alpine. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos”.

La raíz del conflicto se remonta a los últimos giros del GP de Países Bajos. El abandono de Lando Norris (McLaren) y el ingreso del auto de seguridad modificó la estrategia de carrera de Franco Colapinto. El piloto nacido en Buenos Aires ingresó a los boxes para poner neumáticos blandos apostando a un cierre a pura velocidad para intentar llegar a cosechar puntos. Superó a Nico Hülkenberg (Sauber) y ya tuvo a Gasly en el horizonte. Su compañero arrastraba una gama dura con más de 40 vueltas encima y, en la curva 3, debió ceder su posición a Esteban Ocon (Haas).

A continuación, Gasly se encontró por sorpresa con Colapinto a un costado suyo y, en lugar de dejarlo pasar para ir en búsqueda de Ocon, le cortó el camino y conservó su posición. ¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!, exclamó Franco a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, para que autorizaran el enroque de posiciones. Ese intercambio recién se concretó en la recta principal por orden de Alpine, que consideró no haber un sector seguro para realizarlo antes de dar la vuelta completa. Esta decisión perjudicó al argentino, ya que cuando se produjo, ya estaba lejos del hombre de Haas. A pesar de haberle descontado dos segundos en la última vuelta, quedó a cuatro décimas de alcanzarlo.

Ambos pilotos del team francés tendrán revancha en el corto plazo porque este domingo desde las 10 se correrá el Gran Premio de Monza en Italia, una de las nueve carreras que restan cumplir del presente calendario.

La campaña de Alpine para evitar comentarios ofensivos en redes sociales

La primera recomendación de Alpine:
La primera recomendación de Alpine: "Nuestro Código Comunitario: nuestra prioridad es proporcionar un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo demás"
La segunda recomendación de Alpine:
La segunda recomendación de Alpine: "Respeta a los demás. Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Trata a todos con dignidad y respeto"
La tercera recomendación de Alpine:
La tercera recomendación de Alpine: "Tenga cuidado con su lenguaje. No utilice un lenguaje ni se comporte de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje grosero"
La cuarta recomendación de Alpine:
La cuarta recomendación de Alpine: "Interactúa con nosotros. Queremos escuchar tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad ni contenido irrelevante"
La quinta recomendación de Alpine:
La quinta recomendación de Alpine: "Proteja su privacidad y la de los demás. No comparta información personal ni datos de contacto sobre usted ni otros. Respete la privacidad de todos"
La sexta recomendación de Alpine:
La sexta recomendación de Alpine: "Denuncia de contenido: Si ves algo que infringe estas directrices o es inapropiado, repórtalo. También te recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas directrices"
La séptima recomendación de Alpine:
La séptima recomendación de Alpine: "Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo de Fórmula 1 BWT Alpine. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos"

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Temas Relacionados

Pierre GaslyFranco ColapintoAlpineFórmula 1F1Flavio Briatoredeportes-argentina

Últimas Noticias

El inesperado dardo del capitán del Real Madrid a Carlo Ancelotti al hablar de la salida del DT

Dani Carvajal analizó la llegada de Xabi Alonso y se refirió al técnico italiano, que terminó yéndose a la selección de Brasil

El inesperado dardo del capitán

Teo Gutiérrez reveló la lección que aprendió en River tras aparecer en la práctica con un auto de lujo: “Me enseñaron a ganar”

El colombiano relató en una entrevista la reunión que tuvo con los “capitanes” del Millonario, con Leonardo Ponzio a la cabeza

Teo Gutiérrez reveló la lección

Ganó el Balón de Oro, volvió tras una larga lesión, pero su equipo perdió no levanta y aclaró: “No soy Messi”

Rodri fue convocado por España para el inicio de las Eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial del 2026

Ganó el Balón de Oro,

Judo: un deporte de valores que tendrá su gran cita en Tigre

La XXVI Copa Judo Hacoaj 90° Aniversario se disputará los días 6 y 7 de septiembre

Judo: un deporte de valores

El guiño del director de Williams a Colapinto a un año de su debut en la Fórmula 1

James Vowles le dedicó un posteo al argentino a pocos días de retornar a Monza, lugar de su bautismo en la Máxima

El guiño del director de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué los gatos maúllan

Por qué los gatos maúllan en la puerta y cinco consejos para que dejen de hacerlo

La Corte ordenó frenar la explotación petrolera en el Parque Calilegua y fijó la reparación del daño para 2030

El alfajor argentino lidera el ranking de las mejores galletas del mundo

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

INFOBAE AMÉRICA
Francia emitió órdenes de arresto

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

TELESHOW
La primera salida pública de

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”