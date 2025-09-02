El comunicado de Alpine tras los comentarios ofensivos contra Gasly por su maniobra con Colapinto

Ambos pilotos de Alpine tuvieron un entredicho en pista durante las últimas vueltas

El cierre del Gran Premio de Países Bajos estuvo marcado por lo sucedido con los hombres de Alpine en el trazado de Zandvoort. Franco Colapinto apostó a una parada en boxes para cambiar a neumáticos blandos y tuvo un ritmo prometedor en las últimas vueltas para luchar por ingresar al Top Ten y sumar su primer punto en la Fórmula 1, pero una maniobra de Pierre Gasly le quitó tiempo, lo perjudicó y, cuando le dio la posición, no le alcanzó para escalar más allá de la 11° ubicación. La acción provocó una cuota de enojo en el público argentino, pero algunos fueron más allá porque se registraron comentarios ofensivos contra el piloto francés, y la escudería debió emitir un fuerte mensaje para hacerles una recomendación a sus seguidores sobre los modos de interactuar en redes sociales.

El team, que tiene como principal cara visible al asesor Flavio Briatore, realizó una serie de publicaciones con siete fotografías acompañadas del siguiente texto: “Queremos que todos nuestros fans tengan una experiencia divertida y segura mientras interactúan en nuestros canales. Nuestro código comunitario existe para eso. Desliza para descubrirlo, tanto si eres nuevo como si ya has regresado”.

Al inicio de los posteos, la primera imagen remarcaba que la “prioridad” de la escudería es “proporcionar un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo demás”. A continuación, la escudería extendió un pedido al público: “Respeta a los demás. Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Trata a todos con dignidad y respeto”.

El comunicado solicitó tener “cuidado” con el lenguaje vertido en los comentarios: “No utilice un lenguaje ni se comporte de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje grosero”. Más allá de esto, Alpine postuló que los followers interactúen con el equipo, aunque hizo una aclaración sobre las respuestas evitables: “Queremos escuchar tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad ni contenido irrelevante”.

Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

En este sentido, alertó cuestiones de protección en la seguridad de las personas al momento de ofrecer detalles sensibles de su vida: “Proteja su privacidad y la de los demás. No comparta información personal ni datos de contacto sobre usted ni otros. Respete la privacidad de todos”.

“Denuncia de contenido: Si ves algo que infringe estas directrices o es inapropiado, repórtalo. También te recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas directrices”, recomendó. Y cerró con un mensaje para toda su comunidad, integrada por casi siete millones de seguidores en X (antes, Twitter) e Instagram: “Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo de Fórmula 1 BWT Alpine. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos”.

La raíz del conflicto se remonta a los últimos giros del GP de Países Bajos. El abandono de Lando Norris (McLaren) y el ingreso del auto de seguridad modificó la estrategia de carrera de Franco Colapinto. El piloto nacido en Buenos Aires ingresó a los boxes para poner neumáticos blandos apostando a un cierre a pura velocidad para intentar llegar a cosechar puntos. Superó a Nico Hülkenberg (Sauber) y ya tuvo a Gasly en el horizonte. Su compañero arrastraba una gama dura con más de 40 vueltas encima y, en la curva 3, debió ceder su posición a Esteban Ocon (Haas).

A continuación, Gasly se encontró por sorpresa con Colapinto a un costado suyo y, en lugar de dejarlo pasar para ir en búsqueda de Ocon, le cortó el camino y conservó su posición. “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, exclamó Franco a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, para que autorizaran el enroque de posiciones. Ese intercambio recién se concretó en la recta principal por orden de Alpine, que consideró no haber un sector seguro para realizarlo antes de dar la vuelta completa. Esta decisión perjudicó al argentino, ya que cuando se produjo, ya estaba lejos del hombre de Haas. A pesar de haberle descontado dos segundos en la última vuelta, quedó a cuatro décimas de alcanzarlo.

Ambos pilotos del team francés tendrán revancha en el corto plazo porque este domingo desde las 10 se correrá el Gran Premio de Monza en Italia, una de las nueve carreras que restan cumplir del presente calendario.

La campaña de Alpine para evitar comentarios ofensivos en redes sociales

La primera recomendación de Alpine: "Nuestro Código Comunitario: nuestra prioridad es proporcionar un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo demás"

La segunda recomendación de Alpine: "Respeta a los demás. Sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Trata a todos con dignidad y respeto"

La tercera recomendación de Alpine: "Tenga cuidado con su lenguaje. No utilice un lenguaje ni se comporte de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje grosero"

La cuarta recomendación de Alpine: "Interactúa con nosotros. Queremos escuchar tus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad ni contenido irrelevante"

La quinta recomendación de Alpine: "Proteja su privacidad y la de los demás. No comparta información personal ni datos de contacto sobre usted ni otros. Respete la privacidad de todos"

La sexta recomendación de Alpine: "Denuncia de contenido: Si ves algo que infringe estas directrices o es inapropiado, repórtalo. También te recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas directrices"

La séptima recomendación de Alpine: "Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los fans del equipo de Fórmula 1 BWT Alpine. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos"

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina