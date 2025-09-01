El encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala en el GP de Países Bajos de Fórmula 1: regalo especial y un consejo

Paulo Dybala habló de Franco Colapinto antes de la carrera

En el Circuit Park Zandvoort, en los Países Bajos, el piloto argentino Franco Colapinto y el futbolista Paulo Dybala protagonizaron un encuentro que reunió a dos representantes destacados del deporte nacional en el marco del Gran Premio de Fórmula 1. La presencia de ambos generó gran interés mediático y convocó a las miradas de la comunidad argentina y de los aficionados internacionales.

La Joya viajó como invitado especial luego de sumar minutos en la reciente victoria de la AS Roma frente al Pisa. Durante la jornada, el campeón del mundo con la Selección Argentina, regresó a la actividad futbolística tras recuperarse de una lesión y decidió trasladarse a Zandvoort, donde fue recibido por el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

En las redes sociales oficiales de la competencia automotora se pudo ver una foto de ambos, así como también el regalo de Dybala a Domenicali: una camiseta de la Roma autografiada. Otra de las fotos que trascendió fue la que publicó la cuenta oficial de Alpine, en la que aparecen ambos deportistas argentinos junto a Flavio Briatore: “Una visita de clase mundial”, escribieron.

A lo largo del evento, la postal más llamativa fue el fugaz pero significativo cruce entre Colapinto y Dybala. Los deportistas se encontraron en una zona de acceso restringido para invitados, lo que añadió exclusividad al momento. En un video difundido posteriormente, se observa a Colapinto, con la indumentaria oficial de su escudería, saludar brevemente a Dybala, quien vestía prendas informales combinadas con gafas oscuras. La interacción fue breve, pero incluyó palabras de cordialidad y gestos amistosos, antes de que el futbolista continuara su recorrido por el paddock.

El encuentro entre Paulo Dybala y Franco Colapinto

El propio Dybala elogió públicamente el desempeño de Colapinto y el entusiasmo de los fanáticos argentinos tanto en el autódromo como en el exterior. “‘Es un placer, creo que un privilegio para nosotros que Franco nos represente, que sea tan seguido y querido, porque he visto que lo acompaña mucho la gente tanto en el circuito como los fanáticos en general. Vi muchas camisetas y banderas argentinas, así que le hacemos el aguante’”, manifestó el atacante de la AS Roma en declaraciones recogidas por Fox Sports.

Además, el cordobés respaldó la proyección del joven piloto bonaerense, subrayando los desafíos habituales del automovilismo internacional: “Es parte del deporte que no salgan las cosas, pasa mucho, también hay que reconocer que hay muchos pilotos expertos, que son muy buenos, Franco está empezando, es muy joven también y tiene todo por delante, así que hay que acompañarlo. Este tipo de cosas en los deportes pasan y hay que trabajar porque ese es el único modo de llegar a lo más alto’”, remarcó Dybala desde el paddock de Zandvoort.

Alpine compartió la foto del encuentro en sus redes

Por parte de Colapinto, el fin de semana representó su mejor actuación en la temporada. El piloto largó desde la decimosexta posición y avanzó hasta la undécima, sumando varios adelantamientos y demostrando capacidad para manejar situaciones complejas en pista. La carrera incluyó varios periodos de safety car y abandonos de figuras como Lando Norris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Colapinto también superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, aunque luego debió devolverle la posición por disposiciones tácticas.

Finalizada la prueba, el argentino expresó cierta frustración por no haber llegado a sumar puntos y señaló la importancia de la cooperación interna del equipo: “Era muy fácil sumar un punto en esta carrera”, sostuvo.

La edición neerlandesa del Gran Premio contó también con la asistencia de figuras políticas locales, como los reyes Guillermo y Máxima, y atrajo a estrellas internacionales que presenciaron la definición ganada por Oscar Piastri, con Max Verstappen e Isack Hadjar en el podio.