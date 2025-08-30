La decisión que tomó Miguel Ángel Russo en Boca Juniors para la visita a Aldosivi en Mar del Plata

Miguel Ángel Russo decidió convocar a 32 futbolistas de cara al partido que Boca Juniors afrontará mañana por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025 ante Aldosivi en Mar del Plata. Al igual que lo había hecho ante Independiente Rivadavia en Mendoza, cuando el equipo de la Ribera cortó la racha de 12 encuentros sin triunfos, el DT hará viajar al plantel completo incluidos lesionados y varios jugadores que no están en consideración.

En esta citación figuran futbolistas que están lesionados o en la recta final de sus recuperaciones como Marco Pellegrino, Tomás Belmonte y Ander Herrera, así como también algunos jugadores que no son tenidos en cuenta como Chiquito Romero, Lucas Blondel, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Lucas Janson. El único que continúa marginado y entrenándose de forma diferenciada es Cristian Lema, quien se marchará de la institución cuando finalice su vínculo en diciembre.

De cara a este compromiso, la principal novedad pasa por la baja de Marco Pellegrino debido a una lesión. El ex jugador de Milan y Platense, considerado uno de los puntos más altos del equipo en el último tiempo, sufrió una ruptura fibrilar de Grado II en el obturador externo izquierdo. Esta situación obliga a modificar la zaga central, que será reforzada por Ayrton Costa, quien recientemente superó un desgarro sufrido en el partido ante el Bayern Múnich durante el Mundial de Clubes, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y le hizo perder la titularidad.

Boca, con un numeroso grupo para viajar a Mar del Plata

En principio, Russo mantendría la confianza en la última línea, con la única variante de Costa en lugar de Pellegrino. Así, la defensa estaría conformada por Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Costa y Lautaro Blanco. Las dudas se concentran en el mediocampo, ya que Rodrigo Battaglia arrastraba una sobrecarga muscular, aunque todo indica que finalmente será titular.

El ex jugador de Huracán y Racing se recuperó de su dolencia y volvería a compartir la mitad de la cancha con Leandro Paredes, acompañado por Brian Aguirre y Carlos Palacios en los costados. En la delantera, la dupla uruguaya formada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel se perfila para repetir presencia. Aunque la alineación aún no está confirmada, Russo optaría por mantener diez de los once futbolistas que lograron las victorias ante Independiente Rivadavia en Mendoza y Banfield en la Bombonera. Dado que tras este encuentro habrá un receso por la Fecha FIFA, Battaglia no será reservado.

La probable formación de Boca Juniors para enfrentar al Tiburón marplatense sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. El partido se disputará en el estadio José María Minella y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. En la Ribera ya tienen agendados los próximos compromisos en el campeonato: visitará a Central en Rosario el domingo 14 de septiembre (17:30), recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo 21/9 (21:15) y visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el sábado 27/9 (19:00).

Vale decir que más allá de las salidas de Marcelo Saracchi (a préstamo al Celtic de Escocia) y Vicente Taborda (vendido al Panathinaikos de Grecia), no habría más bajas en este mercado de pases. Kevin Zenón, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel tuvieron sondeos u ofertas que no prosperaron.

LA LISTA DE 32 CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Sergio Romero

Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra

Mediocampistas: Ignacio Miramón, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Agustín Martegani

Delanteros: Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani