Deportes

El particular posteo de Mauro Icardi tras el despido de José Mourinho del Fenerbahce

El delantero argentino realizó una publicación en redes sociales que fue interpretada como un dardo encubierto al DT portugués

El mensaje de Mauro Icardi
El mensaje de Mauro Icardi que fue catalogado como burla para José Mourinho

El despido de José Mourinho como entrenador del Fenerbahce pareció abrir un nuevo capítulo en la intensa rivalidad que mantuvo con Mauro Icardi durante la última temporada del fútbol turco. Apenas se hizo oficial la salida del técnico portugués, el delantero argentino de Galatasaray publicó en sus redes sociales una imagen celebrando títulos junto con su entrenador Okan Buruk, en una referencia directa a las conquistas del conjunto de Estambul por encima del equipo dirigido por el portugués. La publicación fue considerada por los medios internacionales como respuesta final en un duelo personal que transitó por diferentes plataformas y alcanzó dimensión pública a lo largo de los últimos meses.

“Icardi se cobra su revancha: una despedida irónica a Mourinho tras su salida del Fenerbahce”, tituló el diario español Sport. “La venganza se sirve fría: Mauro Icardi se mofa de Mourinho”, se sumó Marca. “Icardi celebra el despido de Mou”, coincidió AS. El periódico portugués Récord también le dio espacio al tema: “Icardi celebra la destitución de José Mourinho en redes sociales”.

La historia entre ambos está marcada por una sucesión de cruces, declaraciones y mensajes ambiguos, con picos de tensión que captaron la atención del fútbol internacional. En una ocasión, el portugués recurrió a una publicación para felicitar a la selección portuguesa de balonmano tras avanzar a las semifinales del Mundial, acompañando el mensaje con una foto de un jugador del equipo de Icardi tocando el balón con la mano en un supuesto penal no sancionado. La ironía era evidente: el propio Mou aseguraba así que el Galatasaray había sido favorecido en una polémica jugada durante un duelo directo contra el Fenerbahce.

Este episodio no quedó sin respuesta. Icardi reaccionó con una publicación en la que calificó de “llorón” a Mourinho y publicó una foto haciendo el gesto de irse a dormir, acompañada por el mensaje: “Duermo en paz porque seremos campeones para los hinchas del Galatasaray”. Las declaraciones cruzadas continuaron y Mourinho recogió el guante con una respuesta que se volvió viral: “Icardi es una cabra y como es una gran cabra prefiero no comentar nada sobre él, simplemente me quedo callado y lo acepto”. El técnico utilizó la doble acepción del acrónimo “GOAT”, popular en el fútbol para calificar al “mejor de todos los tiempos”. Este intercambio de ironías y contestaciones no fue un hecho aislado, sino que sumó nuevos capítulos con el paso de la campaña.

Los posteos que realizó Mauro
Los posteos que realizó Mauro Icardi para responderle a José Mourinho

Con el correr de las semanas, la disputa se afianzó como uno de los ejes mediáticos del torneo turco. Mourinho acentuó sus críticas tras varias jornadas sin poder superar a Galatasaray en la liga y cuestionó públicamente algunas decisiones arbitrales. La respuesta del delantero argentino no tardó en llegar y, a través de sus canales en redes sociales, bautizó al entrenador como “The Crying One”, una expresión utilizada en reemplazo del clásico apodo de Mourinho, “The Special One”. La alusión trascendió en pocos minutos y alimentó la narrativa sobre la rivalidad, que fue documentada en publicaciones especializadas y portales deportivos.

La respuesta de José Mourinho a Mauro Icardi

No hubo tregua ni siquiera cerca del final del campeonato. El propio Icardi regresó a las redes sociales para publicar un mensaje más, en el que insistía en la denominación “The Crying One” para referirse al técnico y reforzaba la superioridad de Galatasaray sobre Fenerbahce bajo el ciclo de Okan Buruk. El último intercambio se produjo en el desenlace de la liga, cuando el argentino celebró el título del Galatasaray con una nueva referencia al portugués, acompañada de fotos alzando trofeos, mientras Mourinho quedaba relegado al segundo plano de la competencia y al margen de la clasificación a la Liga de Campeones.

Ahora, tras el anuncio oficial del despido de Mourinho en Fenerbahce, la reacción de Icardi volvió a instalar la rivalidad en la escena pública. El argentino optó por publicar una imagen en la que aparece celebrando con Okan Buruk, el técnico que lo acompañó en todas las recientes conquistas del Galatasaray. Al compartir la foto, el delantero activó una nueva ola de comentarios y reacciones en el ámbito digital, donde sus seguidores y los del club vieron la acción como una despedida irónica hacia el portugués.

En paralelo a la controversia con José Mourinho, Icardi se vio envuelto en otra polémica reciente tras la eliminación del Fenerbahce de la UEFA Champions League en manos del Benfica. El delantero argentino de Galatasaray publicó en sus historias de Instagram una foto abrazando a Kerem Akturkoglu, autor del gol decisivo que dejó fuera al equipo turco, en lo que fue interpretado como un “dardo” al clásico rival. El posteo generó inmediato revuelo en redes sociales y fue leído por la prensa local como una alusión explícita a la rivalidad que mantiene con el club y la afición del Fenerbahce. Icardi, quien acaba de regresar a la actividad tras una larga recuperación de una lesión, continúa sumando protagonismo en la escena turca tanto por su impacto futbolístico como por sus acciones fuera del campo.

