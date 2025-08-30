Cuáles son los planes de Scaloni para la Selección hasta diciembre, antes de entrar en el año del Mundial

Lionel Scaloni planifica los últimos partidos del año (Foto REUTERS/Andrés Cuenca)

El boleto para el Mundial ya está en el bolsillo de Lionel Scaloni desde fines de marzo. El tramo final de las Eliminatorias es para la selección argentina una suerte de banco de pruebas para seguir creciendo como equipo y también para que el entrenador vea en acción a futbolistas jóvenes -tales los casos de Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y Nicolás Paz- con chances de jugar el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. Un mero formalismo para el seleccionado argentino, el cierre del camino al Mundial 2026 será con los partidos del jueves 4 de septiembre ante Venezuela, en el estadio Monumental, y del martes 9 frente a Ecuador, en Guayaquil.

A partir de este lunes, Scaloni comenzará con los ensayos de cara a esos dos encuentros en el predio de la AFA, en Ezeiza. Allí estarán Lionel Messi, el Dibu Martínez y el Cuti Romero, entre otros jugadores clave que tiene el seleccionado campeón del mundo. Como es habitual, habrá apenas tres ensayos antes del primer partido de esta doble fecha FIFA, ante los dirigidos por el argentino Fernando Bocha Batista.

Hoy el equipo venezolano está en la séptima posición, es decir en la zona de Repechaje, de manera que Argentina será un juez para los conjuntos que buscan la clasificación. Ecuador, en tanto, está segundo en la tabla de posiciones por mejor diferencia de gol que Brasil y ya se aseguró el pasaje a su segundo Mundial consecutivo.

Se trata de una doble fecha especial para la Selección, ya que podría ser la última presencia del equipo en el país antes del próximo Mundial y posiblemente el último encuentro oficial de Messi en Argentina con la camiseta albiceleste.

Lionel Messi se prepara para disputar los últimos partidos con la Selección (Foto REUTERS/Rodrigo Valle)

Luego de los encuentros frente a Venezuela y Ecuador, el seleccionado jugará cuatro amistosos antes de fin de año: dos en la fecha FIFA de octubre en Estados Unidos: uno ante Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, el 10 de ese mes, y el otro frente a Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago, el 13; los otros dos entre el 10 y el 18 de noviembre, primero en Luanda (Angola) y luego en Kerala (India), frente a rivales por confirmar.

Al regreso de los últimos dos ensayos, una delegación de la AFA que estará encabezada por su presidente, Claudio Tapia, y que contará con la presencia de Scaloni, estará presente en el sorteo del Mundial, el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington (Estados Unidos). Allí se conformarán los doce grupos de cuatro selecciones cada uno que le darán forma al nuevo esquema de 48 equipos.

El torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, tendrá como sede principal a Estados Unidos, aunque también contará con partidos en Canadá y México, donde el 11 de junio tendrá lugar el partido inaugural en el estadio Azteca del Distrito Federal. La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así como en esta doble fecha no podrá contar con el suspendido Enzo Fernández, Scaloni volvió a convocar a dos campeones del mundo como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los laterales de River que en el último tiempo habían quedado algo relegados. Montiel y Acuña, junto con el mediocampista Leandro Paredes, de Boca, son los únicos tres citados del fútbol doméstico.

Scaloni llamó también a varios jóvenes que pelean por ganarse un lugar en el Mundial: Julio Soler (relegó a Valentín Barco), Nicolás Paz, Mastantuono, Claudio Echeverri y Valentín Carboni, recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Franco Mastantuono ya jugó como titular en el Real Madrid (Foto AP/Miguel Oses)

Alan Varela, el ex volante central de Boca que se destaca en el Porto de Portugal, y José Manuel López, delantero de Palmeiras, son las caras nuevas en la convocatoria de Scaloni.

Scaloni achicó la prelista de 31 hombres iniciales y dejó la definitiva en 29, con las bajas de Facundo Medina por lesión y de Ángel Correa. Fuentes del seleccionado dijeron a Infobae que Correa, actual delantero de Tigres de México, no está lesionado.

En la doble fecha FIFA anterior, cuando Argentina le ganó a Chile 1 a 0 en Santiago y empató 1 a 1 ante Colombia, en el mes de junio, el entrenador dejó la lista definitiva en 28.

Así como sabe que este año le quedan en total seis partidos por delante (dos oficiales y cuatro amistosos), Scaloni ya marcó con un resaltador rojo las dos fechas FIFA que habrá el año próximo antes del Mundial.

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes son los tres únicos futbolistas del ámbito local que fueron convocados por Scaloni

En la primera, que irá del 23 al 31 de marzo, es posible que se dispute la Finalissima pendiente ante España, en el duelo que enfrenta a los campeones de América y de Europa, y que Argentina le ganó 3 a 0 a Italia en Wembley antes del Mundial de Qatar 2022, el tercero conquistado por el seleccionado albiceleste en la historia.

Y la segunda será unos días antes del inicio del Mundial (entre el 1 y el 9 de junio), por lo que si hay ensayos entre esas fechas, seguramente serán ya en algunas de las sedes de la gran cita ecuménica.

Meticulosos y atentos a todos los detalles, en el cuerpo técnico de Argentina ya preparan el Mundial en silencio, conscientes de que Messi querrá retirarse del seleccionado con otra gran alegría.