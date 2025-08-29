La lupa sobre el penal no cobrado a Montiel en River Plate-Unión de Santa Fe por la Copa Argentina

A Cachete lo sujetaron y no llegó a desviar un balón en el área chica

El penal no cobrado a Gonzalo Montiel fue la gran polémica en el partido entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo se vio privado de abrir el marcador por la omisión arbitral.

En la primera mitad, el elenco millonario fue superior producto de su presión alta con Maximiliano Salas como estandarte. Sin embargo, pese a controlar las acciones, River Plate no pudo doblegar al conjunto santafesino.

En el complemento, River Plate volvió a tomar la iniciativa, aunque sin la intensidad de los 45 minutos iniciales. El ingreso de Juanfer Quintero le cayó bien y con su guante zurdo del colombiano aportó claridad.

Fue a los 68 minutos cuando se registró la jugada de la polémica: tras un pase del propio Quintero llegó el centro de Marcos Acuña para Montiel, a quien Mateo del Blanco sujetó del brazo para que no llegara a impactar.

La sujeciones se deben valorar por la intensidad y la acción del lateral le impidió a Cachete alcanzar el balón. Por lo tanto tuvo identidad de infracción y correspondía la sanción del penal.

Sin embargo, el árbitro Andrés Gariano no sancionó la falta ni tampoco lo asistió el asistente número 2, Facundo Rodríguez, quien estaba a la altura de la jugada. Cabe recordar que en esta instancia del torneo no hay VAR y, por ende, la jugada no pudo ser revisada como sucede en el Torneo Clausura.

El ganador de esta serie jugará en la siguiente instancia contra Racing.

En cuanto a la continuidad del Torneo Clausura, River Plate recibirá el domingo a San Martín de San Juan, desde las 19.15, mientras que Unión visitará a Racing el mismo día, pero desde las 21.15.

Noticia en desarrollo...