El único cambio que haría Miguel Russo en Boca Juniors para visitar a Aldosivi en Mar del Plata

El Xeneize visitará al elenco marplatense este domingo en el estadio Minella. Habrá solo un cambio obligado

Ayrton Costa por Marco Pellegrino
Ayrton Costa por Marco Pellegrino sería la única modificación en Boca Juniors

En Boca Juniors se viven días de calma por las dos victorias en fila que el equipo de Miguel Ángel Russo consiguió en el Torneo Clausura 2025 y lo llevaron a situarse en zona de ingreso a los octavos de final del certamen local y también ubicarse en zona de clasificación a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. El plan del cuerpo técnico es sacar 9 de 9 y para eso el Xeneize tendrá que tener una buena tarde este domingo, cuando visite a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 14:30.

Pensando en este cotejo, hay novedades: la baja de Marco Pellegrino por lesión. El ex Milan y Platense, uno de los puntos más altos de Boca en el último tiempo, padeció una ruptura fibrilar de Grado II en el obturador externo izquierdo. Debido a esto, la plaza en la zaga central será suplida por Ayrton Costa, quien se recuperó hace un par de semanas de un desgarro originado en el partido ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes que lo obligó a una extensa rehabilitación y la pérdida del puesto.

De no mediar imponderables, Russo ratificará la confianza a la última línea con el único asterisco de Pellegrino. Es decir que los de la Ribera alinearán a Agustín Marchesín, Juan Barinaga, quien hace unos días reveló algunas cuestiones vinculadas al vestuario, Lautaro Di Lollo, quien renovó su contrato hasta 2029, Costa y Lautaro Blanco. Los interrogantes entonces se instalaron en el mediocampo, debido a la sobrecarga muscular que arrastraba un Rodrigo Battaglia que finalmente sería de la partida.

Rodrigo Battaglia estaba en duda,
Rodrigo Battaglia estaba en duda, pero finalmente jugaría contra Aldosivi

El ex Huracán y Racing se mostró recuperado de una dolencia y volvería a compartir mitad de cancha con Leandro Paredes, con Brian Aguirre y Carlos Palacios por los costados, más la dupla de ataque compuesta por los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Esto todavía no está confirmado, pero Russo se inclinaría por repetir diez de los once nombres que vienen de derrotar en fila a Independiente Rivadavia en Mendoza y Banfield en la Bombonera. Teniendo en cuenta que tras este encuentro habrá un parate por Fecha FIFA, Battaglia no será preservado.

Los once de corrido serían Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. La cita en el estadio José María Minella comenzar a las 14:30 este domingo y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. Se especula con que el DT boquense vuelva a concentrar a todos los futbolistas para el viaje a la ciudad balnearia tal como hizo en el último compromiso de visitante ante la Lepra mendocina.

A poco del cierre definitivo del mercado de pases en Argentina y también en Europa, el próximo domingo 31 de agosto, en Boca Juniors están a la expectativa de que llegue alguna propuesta sobre la chicharra para transferir a alguno de los elementos que no son tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo en la actualidad. Salvo alguna excepción, la mayoría de los nombres en cuestión que pueden emigrar este fin de semana corren de atrás en la consideración del cuerpo técnico.

Hay seis con posibilidades, de diversa índole, que pueden decir adiós de un momento para otro. Ellos son Chiquito Romero, Cristian Lema (se les vence su contrato a fin de año y no renovarán), Lucas Blondel, quien busca continuidad pensando en las convocatorias a la selección suiza, Kevin Zenón, por quien ya rechazaron una oferta de Olympiacos de Grecia, el Changuito Zeballos, por quien consideraron insuficientes un ofrecimiento de Arabia Saudita y otro de Vélez, y Miguel Merentiel, con un sondeo de Emiratos Árabes Unidos.

