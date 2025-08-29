11 frases de Gallardo tras la clasificación de River: su puntaje para el equipo, el ejemplo de Armani y un dardo para Palmeiras

Luego de la victoria de River Plate por penales (4-3) ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el entrenador millonario, Marcelo Gallardo analizó el partido y la clasificación de su equipo que en la próxima fase se medirá contra Racing.

“Es una experiencia nueva que estamos atravesando. Nuestro karma, históricamente, tal vez no ha sido bueno. Esta energía de haber cambiado esa situación adversa con dos definiciones en poco tiempo, no voy a decir que nos gusta, pero también hay que sufrir y ganar en estas definiciones”, sostuvo el DT sobre la definición del partido en los penales.

Acerca de la soberbia labor de Franco Armani, quien se volvió a lucir en una definición por penales y contuvo dos remates ante Lucas Gamba y Valentín Fascendini, agregó: “Bienvenido sea. A veces cuando no se puede ganar en definiciones mano a mano, estás presente. Tengo que reconocer el valor de haber revertido una situación adversa, que a él (por Armani) se le adjudicaba injustamente como negativa. Ahora podemos ir con cierta postura distinta. Es bueno, hoy, cuando todo está muy parejo y el fútbol está todo demasiado ajustado, esto tiene valor. Y yo lo festejo”.

El Muñeco también explicó qué representa Armani en su ciclo y si hubo un trabajo especial con él en materia de penales: “Siempre se intenta mejorar y eso es muy bueno. Tener jugadores que, más allá del recorrido y haber mostrado su valía, un arquero que está en la mesa de los grandes, y que él sienta que todavía puede aportar y mejorar algunos aspectos en los que se veía que no era del todo convincente. Él se prepara para mejorar... Los futbolistas se prestan para seguir pudiendo aprender, porque todos estamos para aprender algo nuevo, y cuando hay esa voluntad, está bueno. Él se ocupa, pregunta, evalúa, se observa. Y en eso también se aprende. Se marca para los más chicos también, que creen saber todo, y no se sabe todo. Ni en tu pico máximo de la carrera ni en el final. Me alegro por él, porque se lo ha castigado, y ha mejorado en una faceta que no era tan positiva para él".

La definición por penales de River y Unión

A la hora de analizar el encuentro, Gallardo destacó la labor del rival. “Fue un partido parejo, Unión es un equipo duro, está preparado para lo que hizo hoy: juntar líneas. Tiene un equipo con respuestas para la transición de defensa a ataque, nos pudo haber generado algún dolor de cabeza. Hay que tener paciencia, creatividad, estos partidos a veces se abren con una jugada individual o siendo efectivo con las jugadas que generás. También reconocer al rival, por momentos hicimos lo que intentamos, pero nos costaba moverla, o salteamos líneas cuando no podíamos ser precisos por dentro”.

Y puntualizó en la necesidad de que muchos de sus dirigidos encuentren el mejor rendimiento, en medio de muchas lesiones: “Hay muchos jugadores lesionados que están volviendo y queremos una versión diferente de estos futbolistas para que nos den otro vuelo como equipo, pero no perder es bueno y ganar cuando el fútbol no fluye del todo, también es bueno para ir creciendo”.

Marcelo Gallardo fue autocrítico y reconoció que no están pasando el mejor momento: “Me voy con deseos de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realistas con lo que nosotros nos ponemos como vara, si yo tengo que darle un puntaje al equipo, hoy estamos cinco puntos. Es la barrera media entre el aprobado o desaprobado. Tenemos futbolistas para que el equipo funcione mejor”.

Y este punto, mencionó a algunos futbolistas de los cuales espera que mejoren sus rendimientos: “Tenemos margen para crecer, pero hay que mejorar partido a partido. Nos alcanza para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar. Cuando los futbolistas se pongan mejor individualmente... Hoy fue el primer partido que juegan Driussi y Salas juntos. Los dos vienen de lesiones. Hoy jugó Nacho (Fernández), Juanfer (Quintero) tiene que mejorar porque nos da pinceladas que en el fútbol argentino no se ven. Todos tenemos que crecer un poquito. Hay margen de crecimiento y eso me tiene expectante, ilusionado. La búsqueda es continua. Pero lo hacemos ganando. Si no ganábamos, mañana, uy lo que sería. Y es entendible, porque a nosotros se nos exige mucho más. Vamos a seguir dando pelea”.

El Millonario le ganó al Tatengue en los penales y pasó a cuartos de final

Y enfatizó en lo que River genera en los rivales: “No es lo mismo enfrentar a River que a otros rivales. La preparación es diferente. Sabemos de las complicaciones que nos va a ofrecer los rivales, pero nosotros tenemos que desarrollar un juego que nos permita dar un vuelo distinto. El rival no va a decir ‘River, te dejo hacer lo que quieras’. Está en nosotros tener otra impronta para jugar los partidos en los que nos hacen sentir incómodos. La jerarquía individual se ve en los partidos cerrados. Se abren con situaciones puntuales. Tenemos que poner mejor a nuestros futbolistas que pueden resolver situaciones complejas en partidos complejos”.

Sobre el final de la conferencia de prensa, el entrenador millonario se refirió a los juveniles del club: Dadín, Meza, Lencina y Constantini. “A veces esto es bueno para los chicos, estar viviendo la experiencia de comportarse con el primer equipo, con jugadores de cierto bagaje. No solamente el hecho de que puedan ir participando de a poco, algunos han jugado en el equipo inicial, les sirve ir sumando experiencia, minutos, entrenamientos. Y cada uno se va a ir moldeando para que en un futuro a corto o mediano plazo para que puedan tener mucha más actividad. Están bien, vamos a seguir apostando”.

Gallardo terminó con una reflexión sobre la exigencia que tiene en River: “Si me exigen a mí es por algo, si no me exigirían, sentiría que da lo mismo. Y a mí me gusta que me exijan. Después, yo estoy lejos de quedar sometido a la deslealtad, la mala intención. A eso no le doy importancia. No me genera nada. La exigencia sí, porque me atrae, me entusiasma y no me hace quedar quieto".

En cuanto al Torneo Clausura, River Plate está en la vanguardia en la Zona B, mientras que Unión de Santa Fe es quinto en la Zona A. Los ocho primeros de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. Por la séptima fecha del Clausura, River Plate recibirá el domingo a San Martín de San Juan, desde las 19.15, mientras que Unión visitará a Racing el mismo día, pero desde las 21:15.