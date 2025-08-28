La desazón de Francisco Cerúndolo tras el partido que se le escurrió en el US Open: “Ojalá pueda reencontrarme con mi tenis”

Francisco Cerúndolo se despidió de la segunda ronda del Us Open ante el suizo Leandro Riedi, 435 del mundo

Francisco Cerúndolo, único argentino que seguía en competencia en la última gran cita de la temporada, quedó eliminado este jueves en la segunda ronda del US Open en una sorpresiva derrota en cinco sets ante el suizo Leandro Riedi, número 435 del ranking mundial que había ingresado al cuadro principal desde la clasificación. A pesar de la eliminación, al cierre del partido, Fran destacó la importancia de volver a competir tras la lesión que sufrió en Toronto que lo llevó abandonar su partido de octavos de final ante el alemán Alexander Zverev cuando caía 4-6 y 0-1.

Cerúndolo, la mejor raqueta argentina, ocupa la posición 19 del ranking ATP y buscaba, por primera vez, alcanzar la tercera ronda en el Abierto neoyorquino. En las últimas dos ediciones, también cayó en la fase de 64. Sobre la temprana eliminación, el tenista nacido hace 27 años en Capital Federal sostuvo: “Creo que en los primeros dos sets estuve bastante sólido. Él no estaba jugando muy bien, pero yo estaba haciendo mi partido de buena manera, sacando bien y haciéndolo jugar. Después, cuando me recuperó un quiebre en el tercero, que la verdad es que lo jugó bastante bien, ahí empezó a cambiar un poco la tendencia del partido. Él comenzó a ser mucho más agresivo, empezó a arriesgar mucho más porque veía que en los puntos largos no le estaba dando resultados y comenzó a acortarlos”.

Y continuó: “Yo empecé a jugar cada vez peor, porque cada vez tenía menos ritmo. Si metía la pelota, recibía una bomba del otro lado; si arriesgaba un poco, a veces la metía y a veces no, y empecé a arriesgar cada vez más. Comencé a sentir que el partido dependía de él, porque tomaba el riesgo todo el tiempo. Además, él empezó a leer mi saque y se lanzaba de cabeza en todas las devoluciones, comenzando el punto siempre mal parado”.

Francisco Cerúndolo esta temporada alcanzó las semifinales en el Masters 1000 de Madrid (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Fran arrancó la temporada con un nivel sólido que lo posicionó como uno de los nombres a seguir en el circuito. Durante los primeros meses, se destacó como finalista en el Argentina Open, semifinalista en Santiago y en Madrid, y alcanzó los cuartos en Indian Wells y Miami, además de avanzar hasta los octavos en Roma.

No obstante, la acumulación de partidos y la falta de descanso pasaron factura. Antes de Roland Garros optó por competir en Hamburgo, donde fue eliminado en la segunda ronda, y luego sufrió derrotas tempranas en París, Halle y Wimbledon. Cerúndolo admitió que quizá debió priorizar su recuperación física. En su regreso al circuito, ya sobre polvo de ladrillo, mostró signos de mejora con semifinales en Bastad, octavos en Umag y en el Masters 1000 de Toronto.

En cuanto a lo hecho en la cancha hasta acá, el argentino comentó: “Creo que fue una primera mitad del año muy buena y una segunda mitad no tanto como la que había arrancado. Me parece que no soy el único al que le pasa; la mayoría de los jugadores suelen tener muy buenas semanas y partes del año, y otras no tan buenas. A mí me ocurrió en Roland Garros y en la gira de Wimbledon (perdió tres primeras rondas consecutivas). En Canadá había reencontrado el rumbo, pero tuve mala suerte con una lesión. Acá llegué justito. Creo que gané un partido zafando de abajo y hoy me pasó lo contrario. Pero lo positivo es que pude competir en dos partidos, jugando casi cuatro horas en cada uno de ellos y casi sin dolores de lesión, que era lo que me preocupaba. Ojalá, para lo que sigue, pueda reencontrarme con el tenis que tuve en la primera mitad del año”.

Francisco Cerúndolo volverá a la competencia para representar a la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre

Sobre sus actuaciones en esta temporada en torneos de Grand Slam, Cerúndolo expresó que tuvo derrotas a corto plazo. En el Abierto de Australia se despidió en la fase de 32, en el US Open en la ronda de 64, y en Roland Garros y Wimbledon en sus debuts: “Los Grand Slam son diferentes; son partidos a cinco sets. En Roland Garros y Wimbledon no jugué bien, en Australia me sentí bien y en el US Open no competí tan bien. Tuve muy buenos resultados en los Masters 1000. Creo que los torneos de Grand Slam son un punto a mejorar”.

La próxima parada para Cerúndolo será representar a la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 cuando visiten a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre en Groningen.