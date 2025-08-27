Los llamativos posteos de Racing con Gustavo Costas y Gabriel Arias: el detrás de escena de la pelea

La enigmática publicación de Racing

En el mundo Racing hay una obsesión, que tiene el nombre de la Copa Libertadores. La Academia sueña con repetir la hazaña de 1967, cuando logró la consagración continental en la final frente a Nacional de Montevideo. Con Gustavo Costas a la cabeza, el experimentado estratega apela a todos los recursos con el sueño de lograr otra conquista internacional, como lo consiguió el año pasado con la histórica Copa Sudamericana.

En la última presentación frente a Peñarol, en la revancha de los octavos de final de la competición más codiciada de América, el estratega reemplazó a Gabriel Arias, cuando parecía que la serie se iba a resolver a través de los penales. Como Facundo Cambeses tiene mejores antecedentes desde los doce pasos, el DT puso por encima al equipo por encima del ídolo y referente.

Naturalmente, la decisión no cayó bien en arquero con pasado en Defensa y Justicia. Sus gestos de fastidio y su postura inquietante cuando Pardo marcó el gol y selló la clasificación albiceleste generaron un sinfín de especulaciones sobre la presunta ruptura de la relación entre el entrenador y su capitán.

Sin embargo, cuando Costas protagonizó la conferencia de prensa después de la conmovedora victoria frente al Carbonero, sus primeras palabras fueron dirigidas a la Gaviota: “Pasamos por Gaby Arias, que nos salvó en el último cabezazo”, dijo ante los medios. Y explicó que la idea había sido planificada entre todo el cuerpo técnico, pero no se lo habían manifestado al jugador para no condicionarlo en el partido.

A pesar de las distintas versiones que se dieron a conocer en diversos medios televisivos y las redes sociales, el entrenador volvió a confiar en el neuquino cuando Racing debió presentarse en el Diego Armando Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors. El resultado no fue el esperado. Y la respuesta de Arias tampoco estuvo a la altura de los acontecimientos. Lejos de mostrar su mejor versión, tuvo responsabilidad en el gol del empate del Bicho, que comenzaría con la remontada para completar un doloroso 4 a 1 adverso.

El golpe generó una reacción inmediata puertas adentro. Hubo una reunión en la que todos los integrantes del plantel, junto con el cuerpo técnico, se juramentaron revertir la situación en el Clausura y mentalizarse para el próximo partido en Avellaneda contra Unión como si fuera una final. La presión popular que reclama un cambio de arquero es ignorada por los intérpretes; y para el choque frente al Tatengue, Arias volverá a estar bajo los tres palos.

En ese contexto, desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) de La Academia, mostraron la imagen de dos guantes de boxeo, anticipando un combate inédito en el vestuario. “Y, sí”. Fue la frase con la que se promocionó la pelea.

Sin embargo, todo se trató de una iniciativa cargada de sarcasmo; porque una hora más tarde, el club volvió a publicar otras dos fotos con los protagonistas disfrazados de púgiles, divertidos y abrazados bajo un mismo lema: "La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca".

El arquero y el entrenador habían tenido un cortocircuito por el cambio en la definición ante Peñarol por la Copa Libertadores

Una situación similar había ocurrido con otra figura vinculada a Racing. Hace cuatro años, Lautaro Martínez se había enfurecido con Antonio Conte, cuando el DT lo había reemplazado en un partido del Inter.

El Toro se había mostrado enloquecido en el banco de suplentes, pero el problema duró unas pocas horas y la resolución fue de un modo particular: Con una pelea de boxeo en pleno entrenamiento. Al menos, así lo expusieron tanto la cuenta oficial del club en redes sociales como el propio DT en su perfil oficial de Instagram. “En vivo desde el Madison Square Garden”, escribió el italiano para acompañar el video del momento. “Todos juntos”, fue el hashtag que eligió.

Arias y Costas sonríen en la producción de fotos de Racing

En un grupo que cuenta con Maravilla Martínez y Rocky Balboa, en Avellaneda volvieron a subirse al cuadrilátero. Al mismo que en su momento utilizó el ex delantero de Unión de Santa Fe, dado que el uruguayo también se puso los guantes para su presentación cuando se sumó al proyecto académico.

La Academia hizo oficial la llegada del delantero uruguayo, con un particular guiño al clásico del cine

El conjunto de Costas, que quiere pelear en los tres frentes, deberá enfrentar al Tatengue el próximo domingo en el Cilindro, con la obligación de ganar para empezar a enderezar el pésimo comienzo en el Clausura. También aguarda en los cuartos de final de la Copa Argentina y espera por Vélez en la serie que dirimirá al primer semifinalista de la Copa Libertadores, aunque para ello deberá esperar al 16 y 23 de septiembre.