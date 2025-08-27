Deportes

Los dos récords que logró Djokovic en su último triunfo en el US Open y la jugada en la que se burló de su edad: “Jóvenes 38 años”

El serbio superó en cuatro sets a Zachary Svajda y mantiene vivo el sueño de ganar su 25° Grand Slam

Novak Djokovic avanzó a la tercera ronda del US Open tras superar un exigente partido ante Zachary Svajda. El serbio, que remontó después de perder el primer set, igualó el récord de 191 victorias en canchas duras de Grand Slam que ostentaba Roger Federer, consolidando su posición entre los grandes del tenis. También se convirtió en el tenista con más apariciones en una tercera ronda de un major, con 75, una más que el suizo.

El encuentro, disputado en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, comenzó con un inesperado dominio del estadounidense. Svajda, número 145 del ranking ATP y de 22 años, mostró confianza desde el inicio y aprovechó la baja efectividad de Nole con el primer servicio. Aunque no logró quebrar el saque del serbio, supo capitalizar los errores no forzados de su rival en el tiebreak, llevándose el primer set y alimentando la esperanza de lograr el mayor triunfo de su carrera.

La reacción del serbio fue inmediata. En el segundo set, el ex número uno del mundo recuperó su mejor versión y, con un quiebre oportuno, igualó el marcador. A partir de ese momento, el partido cambió de rumbo. Svajda intentó acortar los puntos y aumentar la agresividad, pero las molestias musculares en sus piernas comenzaron a afectar su rendimiento. Los errores se acumularon en el lado del estadounidense, mientras que Djokovic, con la experiencia de sus 24 títulos de Grand Slam, se adueñó del ritmo y cerró el tercer parcial con autoridad.

En el cuarto set, la superioridad del serbio se hizo aún más evidente. Aprovechando el desgaste físico de su oponente, Djokovic desplegó todo su repertorio y selló el triunfo por 6-7(5), 6-3, 6-3 y 6-1. Este resultado no solo le permitió avanzar en el último major del año, sino también alcanzar una marca histórica: igualar a Federer en el número de victorias sobre superficie dura en torneos de Grand Slam.

El desempeño de Svajda, pese a la derrota, no pasó desapercibido. El estadounidense llegó a la segunda ronda tras superar la fase previa y conquistar dos títulos ATP Challenger Tour en Newport y Lexington, lo que reflejó su crecimiento y confianza en los últimos meses. Su actuación ante Djokovic, en el partido más importante de su carrera, le valió la ovación del público en la pista principal del torneo.

Para Nole, la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas volvió a ser determinante. A lo largo de la temporada 2025, el serbio ha remontado partidos en todos los Grand Slam, levantando sets en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

El clásico festejo tras su
El clásico festejo tras su triunfo en segunda ronda (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Hubo un punto que se convirtió en viral por la capacidad atlética del ex N° 1 del mundo a su 38 años, con el marcador 6-7, 5-3 y 15-0, llegó con lo justo ante un drive potente de su adversario y dejó la pelota a su merced. Svajda buscó rematar junto a la red, pero no contaba con la corrida de la leyenda, quien alcanzó a contraatacar y dejó fuera de combate al estadounidense. La ovación resultó estruendosa. Y las reacciones en redes, también.

“Novak Djokovic tiene ¡38 AÑOS! Qué locura lo de este hombre", rubricó la cuenta de X (antes Twitter) Tiempo de Tenis. “38 jóvenes años”, agregó @DjokovicFan_. Por supuesto, tras el triunfo, celebró con el clásico gesto del violín.

Más allá del resultado, Djokovic compite en Nueva York con la mirada puesta en un hito mayor: conquistar su 25º título de Grand Slam y afianzarse como el tenista más laureado de la historia. Con cuatro trofeos del US Open en su palmarés (2011, 2015, 2018 y 2023), aspira a igualar el récord de cinco títulos individuales masculinos en la Era Abierta, compartido por figuras como Jimmy Connors, Pete Sampras y Roger Federer.

El escenario de Flushing Meadows, testigo de su último gran triunfo en 2023, vuelve a ser el lugar donde Djokovic busca demostrar que su legado en el tenis aún tiene mucho por ofrecer.

