Con la vuelta de una figura y sus titulares: la lista de citados de River para el duelo ante Unión y la posible formación

De cara al choque por Copa Argentina, Marcelo Gallardo planea armar un equipo ofensivo con Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio en el ataque. Los detalles

River viaja a Mendoza para buscar su boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina. Para ello, el combinado de Núñez deberá superar a Unión de Santa Fe.

Luego del último empate con sabor a derrota ante Lanús en La Fortaleza, Marcelo Gallardo incluiría a la mayoría de sus titulares en el Malvinas Argentinas para evitar cualquier tipo de riesgos y sellar la clasificación hacia la siguiente fase con autoridad.

La estrategia de rotación implementada en el encuentro ante el Granate permitió que los jugadores más determinantes del Millonario descansaran para llegar al 100% desde lo físico para el choque contra el Tatengue. La instancia no admite especulaciones, por lo que Napoleón planea disponer de sus principales figuras, sin reservar recursos para futuros compromisos.

En la última sesión de entrenamientos vespertina previa al viaje al territorio cuyano, la principal incógnita se instaló en torno a la presencia de Paulo Díaz. El defensor chileno será sometido a una exigencia física para determinar si ha superado la molestia en el tobillo que lo obligó a abandonar el campo en el duelo ante Libertad de Paraguay. Por lo pronto, está entre los citados. Si el central no logra recuperarse, Lautaro Rivero —quien tuvo una gran actuación el último fin de semana— ocupará el puesto de segundo marcador central junto a Lucas Martínez Quarta.

Respecto a la formación, se prevé que solo Franco Armani, Giuliano Galoppo y Facundo Colidio repitan titularidad en relación a la última presentación en el sur del conurbano bonaerense. El rendimiento de los volantes en ese partido no dejó buenas sensaciones en el Muñeco, con la excepción de Galoppo, por lo que Enzo Pérez e Ignacio Fernández regresarían al once inicial. Además, Gallardo planea ensayar un tridente ofensivo inédito compuesto por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y el propio Colidio.

De confirmarse esta formación, será la primera vez que los tres delanteros compartan el ataque desde el inicio, lo que representa una prueba relevante de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. En la teoría, este tridente se perfila como la ofensiva ideal del equipo, al menos hasta que Juan Fernando Quintero recupere su mejor nivel.

Es decir, que los 11 que se perfilan para salir a la cancha para enfrentar a Unión serán Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Por el lado del Tatengue, hay esperanza de dar el golpe y eliminar a uno de los candidatos al título. “Estamos bien, perfilados y preparados para el partido del jueves. Queríamos estar acá, no llegamos de regalo; hace poco eliminamos a un equipo importante”, dijo el DT Leonardo Carol Madelón en la previa. Y agregó: “La logística está bien, el equipo tiene muchas ganas y buscará aprovechar sus herramientas; lo vamos a atacar con nuestra trampa táctica. Los dos estamos igual, con ganas de hacer las cosas bien y pasar de ronda”.

El combinado de Santa Fe viene de eliminar a Rosario Central, otra de las potencias que mejor se reforzó con los regresos de Ángel Di María y Alejo Véliz y su buen presente en la Zona A del Torneo Clausura alimenta la ilusión de concretar la sorpresa en Mendoza.

LOS CONCENTRADOS DE RIVER PLATE

La lista de citados publicada
La lista de citados publicada por el Millonario

