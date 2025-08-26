Uno de los corredores perdió el control en una curva y provocó un choque múltiple en el óvalo del Club Mitre (Video: @nuevodiarioweb)

Un accidente múltiple durante una carrera de motos en la localidad de Colonia Dora, en la provincia de Santiago del Estero, provocó la muerte de Lucas Surivat, un piloto de 26 años oriundo de Jujuy.

La carrera se estaba desarrollando este domingo en el óvalo del Club Mitre, sobre la Ruta Nacional N.º 34. Lo que comenzó como un encuentro de motociclismo con gran convocatoria derivó en un hecho trágico.

El siniestro ocurrió cuando uno de los competidores perdió el control de su motocicleta en una curva, lo que desencadenó una colisión en cadena que involucró a cinco pilotos. Varios resultaron con heridas de distinta gravedad, pero Surivat sufrió lesiones fatales.

Murió un joven piloto tras un brutal accidente en una carrera de motos en Santiago del Estero

Las víctimas fueron trasladadas inicialmente al Hospital de Colonia Dora. Debido a la gravedad de su estado, el joven fue derivado al Hospital Zonal de Añatuya, donde el médico de guardia confirmó su fallecimiento.

La fiscalía de turno y personal policial investigan las causas del accidente y buscan determinar posibles responsabilidades.

La Municipalidad de Perico, ciudad natal del joven, expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “Su partida deja un gran vacío, pero también el recuerdo de su entusiasmo y amor por lo que hacía”, mensaje que acompañó a la familia y allegados.

Lucas Surivat, piloto de 26 años, era oriundo de Jujuy

Un automovilista atropelló a un ciclista a toda velocidad y se dio a la fuga sin asistirlo

Un joven ciclista de 24 años resultó gravemente herido tras ser embestido de frente por un automóvil que se dio a la fuga en la localidad de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Banfield: atropelló a un ciclista y se dio a la fuga

El hecho, ocurrido el sábado por la tarde, cerca de las 13:30, en la intersección de la avenida La Plata e Ignacio Correa, en Banfield Este.

Según información proporcionada por fuentes policiales, Jonatan circulaba en su bicicleta por la calle Ignacio Correa cuando, al cruzar la avenida La Plata, fue impactado de frente por un Citroën C3 negro.

Las cámaras de seguridad instaladas en una vivienda de la esquina captaron el momento exacto del choque: el ciclista intentó disminuir la velocidad al advertir la presencia del vehículo, pero el conductor no redujo la marcha y lo atropelló, provocando que la víctima saliera despedida y quedara tendida sobre el asfalto.

Las imágenes muestran que el automovilista huyó inmediatamente tras el impacto, sin detenerse a verificar el estado de salud del joven.

Un vecino, testigo del accidente, realizó un llamado de emergencia al 911, lo que permitió la rápida llegada de efectivos del Comando Patrullas Lomas de Zamora.

Al arribar, los agentes encontraron a Jonatan gravemente herido sobre la vía pública. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanecía internado en estado reservado hasta la mañana del lunes.

La familia de la víctima aportó detalles sobre su situación. Liliana, tía de Jonatan, confirmó que el joven regresaba de su trabajo y se dirigía a su domicilio al momento del accidente. Además, precisó que debió ser sometido a una intervención quirúrgica y que su estado sigue siendo grave.

Otro familiar, en diálogo con el medio local La Unión, relató: “Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”.

La UFI N.º 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, bajo la dirección de la fiscal Silvina Estévez, tomó a su cargo la investigación. Se abrió una causa por lesiones culposas y se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar y localizar al conductor del vehículo involucrado.