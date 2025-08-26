Deportes

Djokovic sorprendió al revelar que planea entrenar a una gran promesa del tenis tras su retiro: “Le saldrá caro”

El serbio jugará esté miércoles por la segunda ronda del US Open, pero ya piensa en el día en el que cuelgue la raqueta

Djokovic firma autógrafos en el US Open (REUTERS/Eduardo Munoz)

La posibilidad de que Novak Djokovic asuma un rol de mentor tras su retiro del tenis profesional ha generado expectativas en el circuito, especialmente luego de sus últimas declaraciones. El propio Nole, 24 veces campeón de Grand Slam, anticipó que sus servicios como entrenador no serán accesibles para todos, aludiendo a una oferta que calificó como “costosa” para el joven João Fonseca, una de las sensaciones del circuito.

Durante la previa del Abierto de Estados Unidos, Djokovic manifestó su intención una vez que concluya su carrera como jugador. “Mi plan después de retirarme del tenis es entrenar a Fonseca”, afirmó el serbio, añadiendo con humor: “Le va a salir algo caro, así que prepárense”.

Este reconocimiento público subraya la valoración que otorga al potencial del tenista brasileño, quien ha captado la atención internacional por su estilo y compromiso en la cancha.

El ascenso de João Fonseca se consolidó en 2025, tras finalizar la temporada 2024 entre los 150 mejores del mundo. El brasileño obtuvo su primer título ATP en Buenos Aires y demostró su capacidad al vencer a Andrey Rublev en el Abierto de Australia. La proyección de Fonseca, de 19 años, se perfila aún más prometedora ante la posibilidad de contar con el respaldo de Djokovic en el futuro.

Mientras tanto, Djokovic continúa su participación en el US Open. En la primera ronda, superó una ampolla dolorosa en el dedo gordo del pie derecho y se impuso a Learner Tien con parciales de 6-1, 7-6 (3), 6-2. Este triunfo le permitió avanzar a la segunda ronda, dejando en evidencia su capacidad para sobreponerse a molestias físicas y a la presión de enfrentar a jóvenes talentos.

Durante el encuentro, Djokovic admitió haber experimentado dificultades físicas, especialmente en el segundo set, donde se mostró agotado y cometió varios errores no forzados. “Bajé un poco mi nivel y cometí muchos errores no forzados, lo que le permitió volver al partido”, explicó. Añadió: “Me alegro de haber retomado el ritmo después del segundo set. Y el tercer set estuvo bien para cerrar el partido”.

El serbio reconoció que, aunque no padece ninguna lesión, le resultó complicado mantener la intensidad en los intercambios largos y recuperarse tras cada punto. “No tengo ninguna lesión ni nada. Simplemente me costó mucho aguantar los intercambios largos y recuperarme después de los puntos. Así es esto”, señaló. Djokovic valoró la importancia de los dos días de descanso antes de su próximo compromiso, aunque admitió cierta preocupación por su estado físico: “Hay aspectos positivos, pero también cosas que espero que no sucedan en términos de cómo me siento físicamente en la cancha como me sentí en el segundo set”.

En la segunda ronda del torneo, Djokovic se enfrentará este miércoles a Zachary Svajda, estadounidense de 22 años. El serbio, de 38 años, quiere seguir mostrando su vigencia. Para lograrlo, uno de sus grandes respaldos es su esposa, Jelena Ristic.

Mi mujer es una de las pocas personas en el mundo que es capaz de decirme las cosas que o quiero escuchar y de desafiar mis ideas y mis pensamientos. Es la única relación que he tenido en mi vida y es mi pilar. Si también sigo jugando al tenis es por el apoyo que ella da a nuestra familia. Es la mejor compañera en todos los sentidos”, concluyó Nole en el podcast de Jay Shetty.

