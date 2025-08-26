Atento, Scaloni: los dos goles de José López para el Palmeiras tras haber sido incluido en la prelista de la selección argentina

Los 2 goles del Flaco López en Palmeiras luego de la convocatoria de Scaloni

El rendimiento de José López con Palmeiras se mantiene en alza, a tan solo tres semanas del esperado cruce ante River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El delantero argentino fue protagonista en la victoria frente a Sport Recife, al anotar dos tantos que expusieron el gran presente que atraviesa el combinado liderado por Abel Ferreira.

El primero llegó con un zurdazo, tras una magnífica jugada colectiva y el segundo fue a través de un remate de cabeza, luego de un preciso centro de Vitor Roque.

El marcador se cerró con el tanto de Gustavo Gómez, quien selló el 3 a 0 con un testazo después de una jugada preparada en un tiro de esquina.

Durante la segunda mitad, Gyan ingresó en el equipo paulista, al igual que el paraguayo Ramón Sosa, ex jugador de Talleres de Córdoba. El encuentro ante Sport Recife correspondió al Brasileirao, donde Palmeiras alcanzó 42 puntos en 19 fechas, situándose a solo una unidad del líder, Flamengo.

Desde su llegada al elenco paulista, el ex Lanús ha registrado 49 gritos en 158 presentaciones, pero su actualidad sobresale por la eficacia reciente: seis goles en nueve partidos, incluyendo un doblete ante Universitario en Lima durante los octavos de final del certamen continental. Además de sus dos conquistas, El Flaco dispuso de otra oportunidad clara con un cabezazo que se fue por encima del travesaño. Además, en una acción aérea, protagonizó un choque involuntario con el arquero Gabriel, quien sufrió una hemorragia nasal y debió ser atendido, aunque pudo completar el compromiso.

Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la decisión de Lionel Scaloni sobre la lista definitiva para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El atacante con pasado en el Granate figura entre los nominados y aguarda la confirmación de la delegación que cerrará las últimas fechas de la competición, con la garantía de contar con un boleto para la próxima cita mundialista. La Scaloneta se medirá con Venezuela como local y visitará a Ecuador, partidos que anteceden el duelo entre Palmeiras y River por la fase de los ocho mejores de la Libertadores.

Después del triunfo ante Chile en Santiago (1-0) y la igualdad contra el combinado cafetero en el Monumental, los campeones del mundo lideran las Eliminatorias con 35 puntos y en el segundo lugar está el Ecuador de Sebastián Beccacece y Brasil con 25 unidades. Uruguay y Paraguay suman 24, mientras que Colombia se quedó con 22. La lucha por el puesto para el Repechaje está que arde con Venezuela en el 7° puesto (18), seguido de Bolivia con 17. Perú, con 12, y Chile (10) cierran las posiciones de las Eliminatorias mundialistas.

La pre lista de Scaloni para jugar ante Venezuela y Ecuador:

ARQUEROS:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ángel Correa (Pumas de México)

DT: Lionel Scaloni