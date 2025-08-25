“Román me llamó”: Cavani contó su charla con Riquelme en pleno campo de juego tras el triunfo de Boca Juniors ante Banfield

Cavani contó que le dijo Riquelme tras el gol a Banfield

La Bombonera volvió a disfrutar un triunfo de Boca Juniors, que venció 2-0 a Banfield por la sexta jornada del Torneo Clausura. Uno de los protagonistas de la tarde-noche en Brandsen 805 fue Edinson Cavani, quien selló la victoria con un gol que puso fin a su breve sequía en medio de las críticas que sufrió el número 10 por su bajo rendimiento. Más allá de su gol, una vez que se terminó el duelo ante el Taladro, se produjo un momento que llamó la atención de las cámaras.

Tras el pitazo final de Nicolás Lamolina, Cavani permaneció en el centro del campo y recibió una llamada telefónica que no pasó desapercibida. El propio delantero confirmó que del otro lado de la línea estaba el presidente del club Juan Román Riquelme. “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo”, expresó el ex atacante de la selección de Uruguay.

“Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana”, relató Cavani en una entrevista con El Canal de Boca.

El desarrollo del partido mostró a un Boca decidido a consolidar su buen momento tras la victoria previa ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Desde el inicio, el equipo dirigido por Miguel Russo buscó imponer condiciones y encontró la apertura del marcador en el inicio del egundo tiempo gracias a Miguel Merentiel, quien aprovechó una serie de rebotes en la puerta del área para definir con precisión y cortar también su propia racha sin goles. La participación de Leandro Paredes fue determinante en la gestación de ambos tantos, aportando claridad y presencia en el mediocampo.

*La charla entre Cavani y Riquelme en la Bombonera

El segundo gol, que sentenció el resultado, llegó en el tramo final del partido. Un córner ejecutado por Paredes derivó en un cabezazo de Rodrigo Battaglia que se estrelló en el travesaño. El rebote quedó para Cavani, quien no desaprovechó la oportunidad y marcó a los 36 minutos del segundo tiempo. Así, el uruguayo rompió una racha de tres partidos sin convertir, una cifra modesta pero que, en el contexto que atravesó Boca, con 12 partidos sin ganar, generó un clima de cuestionamientos sobre su rendimiento.

La presión sobre Cavani se intensificó en las últimas semanas, con hinchas y medios señalando su falta de contundencia y las ocasiones desperdiciadas. El propio delantero reconoció, en diálogo con TNT Sports, que la prioridad siempre es el equipo: “Es lo mismo de siempre, todos los días dar el máximo para venir y dar el máximo acá, lo que importa es que el equipo gane, a veces se pueden hacer más goles. Lo importante es estar cerca de los objetivos”.

Cavani también valoró la solidez en construcción del grupo: “Te deja más contento el hecho de ganar, porque es lo que venimos buscando hace rato, la continuidad, la regularidad. El grupo se está haciendo cada vez más sólido, después los goles los hará Cavani, Merentiel, los defensores... Lo importante que Boca gane”.

El festejo de Cavani tras su gol a Banfield (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Por su parte, Miguel Russo explicó que el diálogo con Cavani es constante, igual que con el resto del plantel: “Venimos hablando mucho, con todos. Con él, con Merentiel, con todos los 9 que tenemos. Los que van por afuera y por adentro. Tenemos buen diálogo y hablamos mucho de fútbol, que eso para mí es clave”. Sobre las críticas que recibió el uruguayo, el DT consideró que “forma parte de todo este juego” y subrayó la importancia de mirar hacia adelante: “Uno viene trabajando en función del futuro siempre. En algún momento esto se iba a dar. Hay que seguir mejorando en todo. El ambiente es bueno, nos vamos metiendo arriba a niveles importante y eso es lo que queremos”.

El gol ante Banfield fue apenas el cuarto de Cavani en lo que va del año. El delantero, con pasado en clubes como PSG, Manchester United y Napoli, había marcado solo dos veces en el Torneo Apertura y sumaba otro tanto en la derrota frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Las lesiones del uruguayo limitaron su participación: solo disputó 19 partidos en la temporada y en el Mundial de Clubes, su presencia se redujo al último encuentro de la fase de grupos ante Auckland City (1-1).

Con este resultado, Boca Juniors encadenó su segunda victoria consecutiva y se ubicó en zona de clasificación tanto para los octavos de final del torneo local como en la tabla anual rumbo a la próxima Copa Libertadores. ¿Cómo sigue la historia para el Xeneize? Su próximo compromiso será el domingo 31 de agosto a las 14:30 frente a Aldosivi en Mar del Plata.