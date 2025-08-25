Qué dijo Cavani tras romper con su sequía en Boca ante Banfield y el llamado de Riquelme en pleno campo de juego

La declaración de Edinson Cavani luego del triunfo de Boca ante Banfield

Edinson Cavani aportó su cuota goleadora en el triunfo de Boca Juniors por 2-0 frente a Banfield, en la Bombonera. El Matador marcó el segundo tanto de la noche a los 36 minutos del segundo tiempo. Tras el partido, el uruguayo valoró lo realizado y habló sobre su racha sin gritos que pudo romper.

La sequía goleadora de Cavani no se extendía por una cantidad significativa de partidos —apenas tres encuentros sin marcar—, pero el contexto amplificó la presión sobre el atacante. En las semanas previas, la atención mediática y la reacción de los hinchas se habían centrado en las oportunidades desperdiciadas y en la falta de contundencia del uruguayo, lo que lo colocó en el centro de la polémica en el mundo Boca.

El uruguayo, en diálogo con TNT Sports, se expresó sobre esa situación: “Es lo mismo de siempre, todos los días dar el máximo para venir y dar el máximo acá, lo que importa es que el equipo gane, a veces se pueden hacer más goles. Lo importante es estar cerca de los objetivos”.

Cavani y Merentiel, los goleadores de la noche

“Te deja más contento el hecho de ganar, porque es lo que venimos buscando hace rato, la continuidad, la regularidad. El grupo se está haciendo cada vez más sólido, después los goles los hará Cavani, (Miguel) Merentiel, los defensores... Lo importante que Boca gane”, añadió el delantero.

El llamado de Cavani

Además, antes de retirarse al vestuario, se pudo observar al delantero en medio de una llamada telefónica que duró varios segundos. Rápidamente, esas imágenes dieron vuelta en las redes sociales y algunos periodistas partidarios afirmaron que el que se encontraba del otro lado era ni más ni menos que Juan Román Riquelme, quien se comunicó con Cavani para felicitarlo.

El desarrollo del partido mostró a un Xeneize decidido a mantener la iniciativa, especialmente después de la victoria obtenida en la fecha anterior frente a Independiente Rivadavia en Mendoza. El primer tanto llegó gracias a Merentiel, quien aprovechó una serie de rebotes en la puerta del área para definir con precisión y abrir el marcador, también cortando una racha personal sin goles. La influencia de Leandro Paredes resultó determinante, ya que participó activamente en la gestación de ambos tantos.

*El gol de Cavani

El segundo gol, que sentenció el resultado, se produjo tras un córner ejecutado por Paredes. Rodrigo Battaglia desvió el balón de cabeza, estrellándolo en el travesaño, y en el rebote, Cavani capitalizó la oportunidad para anotar y poner fin a su pequeña racha sin goles, que databa desde el 23 de julio cuando marcó el 1-2 de la derrota frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

“No hay ninguna receta especial. Es el trabajo, hay momentos en los que se agacha la cabeza y aguantar las críticas. Hay que confiar en el trabajo, en la disciplina”, sentenció el delantero.

Este fue apenas el cuarto gol de Cavani en lo que va del año. El atacante con pasado en París Saint-Germain, Manchester United, Napoli, entre otros, solo marcó en dos oportunidades en el Torneo Apertura, y los mencionados frente al Decano y el reciente ante el Taladro.

Además, solo estuvo presente en 19 ocasiones, debido a que las lesiones lo tuvieron a mal traer en el último tiempo. De hecho, en el Mundial de Clubes, solo jugó el último encuentro de la fase de grupos frente al Auckland City.

Con este resultado, Boca Juniors sumó su segundo triunfo consecutivo y se ubicó en zona de clasificación tanto para los octavos de final del torneo local como en la tabla anual rumbo a la próxima Copa Libertadores. El equipo de Miguel Russo visitará a Aldosivi el domingo 31 de agosto a las 14:30 en Mar del Plata.