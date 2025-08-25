Deportes

La innovación en el VAR que implementará la Conmebol a partir de los cuartos de final de la Libertadores y la Sudamericana

Los árbitros de la Conmebol darán a conocer en vivo las decisiones tras la revisión em la pantalla

Guardar
Los trofeos de la Copa
Los trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (EFE/ Nathalia Aguilar)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha decidido introducir una innovación en el arbitraje de sus principales torneos de clubes: desde los cuartos de final de las Copas Libertadores y la Sudamericana, el árbitro principal anunciará en vivo las decisiones tomadas tras la revisión del VAR. Esta medida, que se aplicará tanto para el público presente en los estadios como para quienes siguen las transmisiones, marca un avance en la búsqueda de mayor transparencia y confianza en el fútbol en la región.

La herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR), ya se había utilizado en la Final de la Recopa 2024 en el estadio Maracaná, donde su implementación resultó exitosa. Ahora, la Conmebol extiende este procedimiento a los partidos de cuartos de final en sus dos torneos de clubes más relevantes, consolidando su apuesta por la modernización del arbitraje.

Esto permitirá que las decisiones arbitrales tras la revisión del VAR sean informadas en tiempo real, tanto a los asistentes en el estadio como a la audiencia televisiva. El brindar esa información en vivo y en directo busca aportar claridad en las decisiones luego del análisis por alguna jugada que hubiese demandado el soporte de la tecnología.

El procedimiento cuenta con la aprobación de la IFAB (International Football Association Board) y la FIFA, organismos que regulan las reglas del fútbol a nivel internacional. Con esta autorización, la Conmebol refuerza su compromiso con la claridad en la toma de decisiones arbitrales, permitiendo que el árbitro explique públicamente la resolución adoptada tras consultar el VAR. De este modo, la organización busca acercar el juego a los aficionados y fortalecer la confianza en cada determinación arbitral en los venideros encuentros.

El árbitro argentino Leandro Rey
El árbitro argentino Leandro Rey es uno de los internacionales. En nuestro país ya se aplican los anuncios en vivo de los jueces tras la revisión del VAR

La aplicación de este sistema comenzará en los encuentros que se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, fechas en las que se celebrarán los cuartos de la Libertadores y la Sudamericana.

Cabe recordar que dicha medida ya se utiliza en la Argentina y fue estrenada en el presente Torneo Clausura que este lunes completará su sexta fecha.

En cuanto a la continuidad de los certámenes sudamericanos, se vienen ocho cruces en los que se definirán a los conjuntos que accederán a las semifinales. Argentina tiene a cuatro equipos que buscarán ese pase en la Copa Libertadores y a uno -en principio- en la Sudamericana, donde resta confirmarse qué pasará con la serie entre Independiente-Universidad de Chile, cuyo partido de vuelta fue cancelado por los hechos violentos del pasado miércoles en Avellaneda.

Copa Libertadores:

San Pablo vs. Liga de Quito

River Plate vs. Palmeiras

Vélez vs. Racing

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Copa Sudamericana

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Independiente del Valle vs. Once Caldas

Lanús vs. Fluminense

Alianza Lima vs. Independiente/Universidad de Chile* a confirmar, según fallo de la Conmebol.

Temas Relacionados

deportes-internacionalConmebolCopa LibertadoresCopa Sudamericanadeportes-argentina

Últimas Noticias

Bayer Leverkusen aceleró por Equi Fernández: la impactante oferta que realizó y cuánto dinero le entraría a Boca

El elenco alemán quiere quedarse con los servicios del volante argentino y presentó una propuesta formal

Bayer Leverkusen aceleró por Equi

Dos futbolistas de Boca están a punto de ser vendidos a Europa: los millones que recaudará el club

En las próximas horas, el Xeneize se desprenderá de dos jugadores: uno no es tenido en cuenta por Miguel Russo y el otro hace tiempo es cedido a préstamo

Dos futbolistas de Boca están

Con un gol y una asistencia, Lautaro Martínez brilló en la goleada 5-0 del Inter al Torino en el debut por la Serie A

El Toro anotó el tercero del Neroazzurro, que es uno de los que manda en el arranque del Calcio

Con un gol y una

Francisco Comesaña consiguió un triunfazo ante Alex Michelsen en el US Open: cómo le fue al resto de los argentinos

El Tiburón revirtió un marcador adverso y se impuso 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4 ante una de las promesas del tenis estadounidense. Sebastián Báez y Federico Gómez cayeron en el debut

Francisco Comesaña consiguió un triunfazo

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con jugar la Sudamericana: el impactante récord que logró Nacho Arce

El Malevo se impuso con autoridad por 3 a 0, gracias a las conquistas de Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas

Deportivo Riestra goleó a Sarmiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer con un trastorno

Una mujer con un trastorno neurológico volvió a hablar tras 25 años con ayuda de inteligencia artificial

Tras el debate en la Legislatura, cuándo se votará la nueva Constitución de Santa Fe

Se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo con cuestionamientos a funcionarios clave del Gobierno

Causa “Cupón PBI”: la Justicia de Nueva York falló en favor de la posición argentina

Cuánta fibra se debe consumir para mejorar la salud del corazón

INFOBAE AMÉRICA
Israel degradó sus relaciones diplomáticas

Israel degradó sus relaciones diplomáticas con Brasil tras su negativa a aprobar un nuevo embajador

Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza

Cáritas exigió un alto el fuego inmediato y el fin del apoyo internacional a la ofensiva israelí en Gaza

Vacaciones por tierra y mar: cómo combinar ambos para un emocionante viaje familiar

Alemania reafirmó su respaldo a Ucrania con la visita del vicecanciller Lars Klingbeil a Kiev

TELESHOW
Una actriz de “En el

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”