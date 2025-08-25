La innovación en el VAR que implementará la Conmebol a partir de los cuartos de final de la Libertadores y la Sudamericana

Los trofeos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (EFE/ Nathalia Aguilar)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha decidido introducir una innovación en el arbitraje de sus principales torneos de clubes: desde los cuartos de final de las Copas Libertadores y la Sudamericana, el árbitro principal anunciará en vivo las decisiones tomadas tras la revisión del VAR. Esta medida, que se aplicará tanto para el público presente en los estadios como para quienes siguen las transmisiones, marca un avance en la búsqueda de mayor transparencia y confianza en el fútbol en la región.

La herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR), ya se había utilizado en la Final de la Recopa 2024 en el estadio Maracaná, donde su implementación resultó exitosa. Ahora, la Conmebol extiende este procedimiento a los partidos de cuartos de final en sus dos torneos de clubes más relevantes, consolidando su apuesta por la modernización del arbitraje.

Esto permitirá que las decisiones arbitrales tras la revisión del VAR sean informadas en tiempo real, tanto a los asistentes en el estadio como a la audiencia televisiva. El brindar esa información en vivo y en directo busca aportar claridad en las decisiones luego del análisis por alguna jugada que hubiese demandado el soporte de la tecnología.

El procedimiento cuenta con la aprobación de la IFAB (International Football Association Board) y la FIFA, organismos que regulan las reglas del fútbol a nivel internacional. Con esta autorización, la Conmebol refuerza su compromiso con la claridad en la toma de decisiones arbitrales, permitiendo que el árbitro explique públicamente la resolución adoptada tras consultar el VAR. De este modo, la organización busca acercar el juego a los aficionados y fortalecer la confianza en cada determinación arbitral en los venideros encuentros.

El árbitro argentino Leandro Rey es uno de los internacionales. En nuestro país ya se aplican los anuncios en vivo de los jueces tras la revisión del VAR

La aplicación de este sistema comenzará en los encuentros que se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, fechas en las que se celebrarán los cuartos de la Libertadores y la Sudamericana.

Cabe recordar que dicha medida ya se utiliza en la Argentina y fue estrenada en el presente Torneo Clausura que este lunes completará su sexta fecha.

En cuanto a la continuidad de los certámenes sudamericanos, se vienen ocho cruces en los que se definirán a los conjuntos que accederán a las semifinales. Argentina tiene a cuatro equipos que buscarán ese pase en la Copa Libertadores y a uno -en principio- en la Sudamericana, donde resta confirmarse qué pasará con la serie entre Independiente-Universidad de Chile, cuyo partido de vuelta fue cancelado por los hechos violentos del pasado miércoles en Avellaneda.

Copa Libertadores:

San Pablo vs. Liga de Quito

River Plate vs. Palmeiras

Vélez vs. Racing

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Copa Sudamericana

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Independiente del Valle vs. Once Caldas

Lanús vs. Fluminense

Alianza Lima vs. Independiente/Universidad de Chile* a confirmar, según fallo de la Conmebol.