Conmoción en Europa por la desaparición de un nadador en plena competencia: “Entró al mar, pero nunca salió”

Nikolai Svechnikov había arribado a Turquía el sábado (Photo by DHA (Demiroren News Agency) / AFP) /

La desaparición de Nikolai Svechnikov durante la 37ª Carrera Intercontinental de Natación del Bósforo ha generado conmoción en la comunidad deportiva internacional y ha activado una amplia operación de búsqueda por parte de las autoridades turcas. El suceso ocurrió el domingo, cuando más de 2.800 atletas de 81 países se congregaron en Estambul para participar en la emblemática competencia que cruza el estrecho del Bósforo, según informaron Hürriyet y la agencia estatal turca Anadolu.

Svechnikov, entrenador profesional de natación de 30 años y representante de la Federación de Rusia, inició la prueba junto al resto de los competidores en el punto de partida de Kanlıca. Sin embargo, al concluir el recorrido de 6,5 kilómetros hasta Kuruçeşme, los controles de llegada revelaron que no había alcanzado la meta. Las autoridades confirmaron que, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y los chips electrónicos instalados en los tobillos de los participantes, se constató que Svechnikov ingresó al agua al inicio de la carrera, pero no emergió en el punto final.

La magnitud del evento resalta la excepcionalidad del caso: Svechnikov fue el único participante que no completó el trayecto, de acuerdo con la información recabada por la agencia estatal turca Anadolu. La competencia, organizada por el Comité Olímpico Nacional de Turquía (TMOK), es reconocida por su exigente recorrido a través de uno de los pasos marítimos más transitados y emblemáticos del mundo.

Ante la desaparición, la guardia costera turca desplegó de inmediato equipos de búsqueda y rastreo a lo largo del Bósforo y en las inmediaciones del recorrido oficial. La Autoridad Portuaria de Estambul también se sumó a las labores desde la mañana del domingo, tras recibir la notificación de que el nadador ruso no había llegado a la meta. Hasta el momento, los operativos no han arrojado resultados sobre el paradero de Svechnikov, según reportó Hürriyet.

La Gobernación de Estambul emitió un comunicado en el que detalló las acciones emprendidas y confirmó que la Fiscalía General de la República de Beykoz abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos. En la declaración oficial, las autoridades subrayaron: “Se determinó que el nadador entró al mar por el punto de partida, pero no salió por el punto final”. La investigación permanece abierta y las autoridades mantienen la vigilancia sobre el área.

Por su parte, la agencia estatal turca Anadolu precisó que Svechnikov había llegado a Estambul el sábado, un día antes de la competencia, y se registró en un hotel del distrito de Beyoglu, en la parte europea de la ciudad. Este dato permitió a los investigadores reconstruir los movimientos del deportista en las horas previas a la carrera.

El Comité Olímpico Nacional de Turquía, responsable de la organización del evento, ha colaborado con las autoridades en la revisión de los sistemas de control y seguridad implementados durante la competencia, así como en la coordinación de la respuesta ante la desaparición del atleta ruso.

Los equipos de rescate mantienen sus esfuerzos, la incertidumbre persiste en torno al destino de Nikolai Svechnikov. “Todavía no se encontró ningún rastro de la persona. La investigación iniciada sobre el incidente continúa”, concluyó con pesar la Gobernación de la capital turca.