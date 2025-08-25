Con 8 ausencias de peso y el regreso de Maxi Salas, los concentrados de River para el duelo ante Lanús por el Clausura

Maxi Salas es la noticia positiva en la nómina de River Plate para enfrentar a Lanús este lunes

River Plate visitará a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez este lunes desde las 21:15 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Lo hará en medio de un contexto marcado por la seguidilla de partidos y con una nómina cargada de ausencias de peso. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega a este compromiso luego de haberse clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores, en una temporada donde la acumulación de competencias obliga a extremar la rotación y la gestión del plantel. Es que este jueves, el Millonario enfrentará a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.

Por ello, la convocatoria para el cruce ante el Granate presenta ocho bajas relevantes, entre suspensiones, lesiones y decisiones tácticas del cuerpo técnico. La noticia sobresaliente es la lesión de Gonzalo Pity Martínez, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial exactamente en la misma zona donde arrastraba una molestia anterior. Esta dolencia lo dejará al margen por al menos entre 10 y 15 días, lo que repercute en la planificación tanto para el ámbito local como continental.

En la nómina de futbolistas inhabilitados figuran además Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Maximiliano Meza. El estado físico de Paulo Díaz también encendió las alarmas durante la semana, después de que arrastrara molestias tras la exigencia del duelo por octavos de final de Libertadores ante Libertad. Finalmente, Díaz no fue incluido y tendrá descanso, mientras que Sebastián Driussi recibió el alta médica y estará disponible para el entrenador.

Los concentrados de River para enfrentar a Lanús

La situación de Juan Fernando Quintero generó expectativa hasta última hora. El colombiano había sufrido una paralítica en el partido copero. Sin embargo, el mediocampista evolucionó favorablemente y figura entre las alternativas para integrar el banco o incluso para sumar minutos si Gallardo así lo decide frente al conjunto del sur bonaerense.

Por otra parte, la principal novedad positiva en la lista de citados de River Plate la representa el regreso de Maximiliano Salas. El delantero dejó atrás una lesión muscular y vuelve a estar a disposición para pelear por un lugar en el ataque, una variante que el técnico valoró antes de enfrentar un calendario apretado. Además, completan la nómina algunos juveniles como Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes no participaron en el encuentro anterior porque no estaban inscriptos en la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

La lista de convocados contiene a Franco Armani en el arco; defensores como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo y Milton Casco; mediocampistas entre los que figuran Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina y Juan Cruz Meza; además de Bautista Dadín y Miguel Borja como opciones ofensivas. La estrategia de Gallardo responde al objetivo de dosificar los esfuerzos físicos de los futbolistas, considerando que el plantel debe disputar tres encuentros en apenas seis días: Lanús por el Clausura, luego Unión por Copa Argentina y más tarde recibirá a San Martín de San Juan como local.