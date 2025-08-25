Deportes

Con 8 ausencias de peso y el regreso de Maxi Salas, los concentrados de River para el duelo ante Lanús por el Clausura

Gallardo decidió preservar a varios de sus titulares pensando en el duelo por la Copa Argentina del jueves ante Unión

Guardar
Maxi Salas es la noticia
Maxi Salas es la noticia positiva en la nómina de River Plate para enfrentar a Lanús este lunes

River Plate visitará a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez este lunes desde las 21:15 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Lo hará en medio de un contexto marcado por la seguidilla de partidos y con una nómina cargada de ausencias de peso. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega a este compromiso luego de haberse clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores, en una temporada donde la acumulación de competencias obliga a extremar la rotación y la gestión del plantel. Es que este jueves, el Millonario enfrentará a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina.

Por ello, la convocatoria para el cruce ante el Granate presenta ocho bajas relevantes, entre suspensiones, lesiones y decisiones tácticas del cuerpo técnico. La noticia sobresaliente es la lesión de Gonzalo Pity Martínez, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial exactamente en la misma zona donde arrastraba una molestia anterior. Esta dolencia lo dejará al margen por al menos entre 10 y 15 días, lo que repercute en la planificación tanto para el ámbito local como continental.

En la nómina de futbolistas inhabilitados figuran además Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Maximiliano Meza. El estado físico de Paulo Díaz también encendió las alarmas durante la semana, después de que arrastrara molestias tras la exigencia del duelo por octavos de final de Libertadores ante Libertad. Finalmente, Díaz no fue incluido y tendrá descanso, mientras que Sebastián Driussi recibió el alta médica y estará disponible para el entrenador.

Los concentrados de River para
Los concentrados de River para enfrentar a Lanús

La situación de Juan Fernando Quintero generó expectativa hasta última hora. El colombiano había sufrido una paralítica en el partido copero. Sin embargo, el mediocampista evolucionó favorablemente y figura entre las alternativas para integrar el banco o incluso para sumar minutos si Gallardo así lo decide frente al conjunto del sur bonaerense.

Por otra parte, la principal novedad positiva en la lista de citados de River Plate la representa el regreso de Maximiliano Salas. El delantero dejó atrás una lesión muscular y vuelve a estar a disposición para pelear por un lugar en el ataque, una variante que el técnico valoró antes de enfrentar un calendario apretado. Además, completan la nómina algunos juveniles como Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes no participaron en el encuentro anterior porque no estaban inscriptos en la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

La lista de convocados contiene a Franco Armani en el arco; defensores como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo y Milton Casco; mediocampistas entre los que figuran Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina y Juan Cruz Meza; además de Bautista Dadín y Miguel Borja como opciones ofensivas. La estrategia de Gallardo responde al objetivo de dosificar los esfuerzos físicos de los futbolistas, considerando que el plantel debe disputar tres encuentros en apenas seis días: Lanús por el Clausura, luego Unión por Copa Argentina y más tarde recibirá a San Martín de San Juan como local.

Temas Relacionados

deportes-argentinaRiver PlateMarcelo GallardoMaximiliano Salas

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry se impuso en el duelo entre argentinos del primer día del US Open

El platense se impuso en sets corridos ante Camilo Ugo Carabelli: fue 6-3, 6-2 y 6-0. En la próxima instancia, se medirá ante el checo Jiri Lekecka

Tomás Etcheverry se impuso en

Conmoción en Ecuador por la muerte del futbolista Marcos Olmedo en un accidente de tránsito: el video

El jugador de Mushuc Runa, de 26 años, se habría quedaro dormido al volante. En el siniestro murieron otras dos personas

Conmoción en Ecuador por la

7 frases de Russo tras el triunfo de Boca ante Banfield: enorme elogio a Paredes y una charla “clave” con Cavani

El entrenador xeneize se mostró conforme tras el segundo triunfo al hilo y aseguró que esta victoria “suma mucho”

7 frases de Russo tras

Los elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut como titular en el Real Madrid: “Nos va a dar mucho”

El DT valoró lo realizado por el juvenil argentino en el triunfo 3-0 ante el Real Oviedo

Los elogios de Xabi Alonso

Así están las tablas del Clausura tras el triunfo de Boca: Racing, al límite de quedar afuera de las Copas internacionales

El Xeneize sumó su segunda victoria y se metió en zona de clasificación tanto a los octavos, como de la próxima Libertadores. La Academia, muy comprometida

Así están las tablas del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay video, pero no denuncia:

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Misterio en las afueras de San Antonio de Areco tras el hallazgo una pareja muerta en un auto abandonado

Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a uno de los dueños de Suizo Argentina

Atacó a balazos a su pareja y, creyendo que la había matado, se disparó: ambos están internados

Según un estudio, la industria cayó 0,8% en julio, pero acumula una mejora del 2,9% en el año

INFOBAE AMÉRICA
Duro golpe al narcotráfico: con

Duro golpe al narcotráfico: con el apoyo de EEUU, la Armada de Ecuador incautó más de diez toneladas de cocaína en altamar

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

TELESHOW
El domingo de Nicole Neumann

El domingo de Nicole Neumann en el autódromo con Manu Urcera: de botas y vestido acompañada por sus hijos

Juana Viale contó el problema de salud por el que casi no pudo hacer su programa: “Estuve en cama durante una semana”

Un misterio: ¿quién destruyó la casa de L-Gante?

Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe

Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel”