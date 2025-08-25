Deportes

Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

Uno de ellos está acusado de abuso sexual simple con acceso carnal. Ambos quedaron a disposición de la Justicia provincial

Guardar
Las detenciones se llevaron a
Las detenciones se llevaron a cabo en la previa a un partido de la Primera Nacional

En un operativo realizado este sábado durante un partido en la ciudad de Santa Fe, la Policía de la provincia detuvo a dos personas que tenían pedido de captura vigente. La intervención tuvo lugar en las puertas de acceso al Estadio Brigadier General Estanislao López, en el marco del despliegue de seguridad dispuesto para el encuentro de Primera División Nacional.

El partido entre el Club Atlético Colón y Chacarita Juniors comenzó alrededor de las 17. Según informó Aire Digital, la primera aprehensión fue la de un hombre de 31 años, que al verificar sus datos personales, constataron en el sistema que tenía un pedido de captura activo por amenazas calificadas, librado por el fiscal adjunto Eric Hernández, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia tras los procedimientos de identificación.

Minutos más tarde, en el acceso al mismo partido, las autoridades procedieron con la detención de un hombre de 48 años por una orden de captura emitida por el tribunal penal de El Dorado, Misiones, a raíz de los delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda y abuso sexual con acceso carnal. Ambos arrestos se produjeron en el marco del programa Tribuna Segura, que actúa a nivel nacional.

Los detenidos fueron alojados en dependencias policiales y quedaron a disposición de los organismos judiciales pertinentes. Respecto al hombre de 48, se dio intervención a las autoridades correspondientes a su jurisdicción de origen, para los procedimientos de traslado y extradición, si correspondiera.

A fines de julio, cuatro hombres, bajo las mismas circunstancias que los recientemente demorados, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante los controles del mencionado programa desplegados en distintos estadios porteños, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Las detenciones se produjeron cuando los fugitivos intentaban ingresar a partidos de fútbol, exponiéndose al control de identidad electrónico implementado para reforzar la seguridad en eventos masivos.

Los 4 prófugos detenidos en
Los 4 prófugos detenidos en la previa del partido de River

El primer caso se registró en Núñez, durante el amistoso “Choque de Leyendas” entre figuras históricas de River Plate y el Barcelona en el estadio Más Monumental. Allí, los efectivos detectaron a un hombre de 45 años con un pedido de captura activo desde el 4 de abril de este año, vinculado a una causa por “hurto agravado”. El sospechoso fue abordado por el personal y trasladado rápidamente.

En el mismo evento, otro simpatizante fue demorado y posteriormente derivado a la Comisaría Vecinal 13A luego de que el sistema arrojara que estaba siendo buscado en el marco de una causa por abuso sexual iniciada en 2020. El control de datos permitió identificarlo y ejecutar la detención solicitada por la Justicia.

Mientras tanto, en la previa del partido entre Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza, se identificó a un ciudadano paraguayo de 31 años sobre quien recaía una orden judicial emanada del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. El hincha estaba imputado por “comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción” y “tenencia con fines de comercialización”. La alerta obligaba a su detención y provisión ante la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE); los policías lo apartaron del público y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

En otro control realizado en la cancha donde Defensores de Belgrano enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto, en la intersección de Comodoro Martín Rivadavia y avenida Libertador, un hombre de 29 años fue capturado tras comprobarse que poseía un pedido de captura del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata por un hurto cometido en Miramar el 26 de abril pasado. El operativo transcurrió sin incidentes y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Las detenciones fueron inmediatas y el procedimiento fue coordinado con las distintas jurisdicciones judiciales involucradas.

Temas Relacionados

detenidosdelitosestadiospartidosSanta Feabuso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

Es fanático de Michael Schumacher y filma una película inspirada en su debut en la Fórmula 1: “Cómo se convirtió en leyenda”

El búlgaro Lubo Marinov lidera una producción independiente. Su padre hizo una réplica del Jordan 191, el primer auto del alemán en la Máxima. Cómo reprodujeron el ambiente de 1991

Es fanático de Michael Schumacher

La súper estrella por la que Palmeiras pagará más de USD 10 millones de cara al duelo ante River por la Libertadores

El futbolista con pasado en el Manchester United es la apuesta del Verdao para el cruce de cuartos de final ante el Millonario

La súper estrella por la

“Vayas donde vayas huele a marihuana”: la llamativa confesión de una figura que participa en el US Open

El tenista noruego habló sobre el particular aroma que se siente en las pistas del Abierto de Estados Unidos

“Vayas donde vayas huele a

Ramón Díaz renunció como DT de Olimpia de Paraguay tras apenas siete partidos: “Somos los únicos responsables”

Tras la derrota ante General Caballero por 2 a 0, el ex River y San Lorenzo decidió dar un paso al costado junto a su hijo Emiliano. Curiosamente, esta semana habían incorporado a un analista de videos al cuerpo técnico

Ramón Díaz renunció como DT

Qué dijo Cavani tras romper con su sequía en Boca ante Banfield y el llamado de Riquelme en pleno campo de juego

El delantero uruguayo marcó el segundo tanto con el que el Xeneize se impuso 2-0 en La Bombonera

Qué dijo Cavani tras romper
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robó dos veces un mismo

Robó dos veces un mismo kiosco en menos de 10 días y terminó detenido

Qué reveló el informe médico sobre la muerte de una nena en Rosario que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

Por las dudas de los inversores, podría haber suba de tasas para calmar la demanda de dólares

La actividad económica volvió a chocar contra un techo y muestra signos de estancamiento

INFOBAE AMÉRICA
El increíble caso del niño

El increíble caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

TELESHOW
Andrea Pietra: “El divismo en

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”