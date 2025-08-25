Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

Las detenciones se llevaron a cabo en la previa a un partido de la Primera Nacional

En un operativo realizado este sábado durante un partido en la ciudad de Santa Fe, la Policía de la provincia detuvo a dos personas que tenían pedido de captura vigente. La intervención tuvo lugar en las puertas de acceso al Estadio Brigadier General Estanislao López, en el marco del despliegue de seguridad dispuesto para el encuentro de Primera División Nacional.

El partido entre el Club Atlético Colón y Chacarita Juniors comenzó alrededor de las 17. Según informó Aire Digital, la primera aprehensión fue la de un hombre de 31 años, que al verificar sus datos personales, constataron en el sistema que tenía un pedido de captura activo por amenazas calificadas, librado por el fiscal adjunto Eric Hernández, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia tras los procedimientos de identificación.

Minutos más tarde, en el acceso al mismo partido, las autoridades procedieron con la detención de un hombre de 48 años por una orden de captura emitida por el tribunal penal de El Dorado, Misiones, a raíz de los delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda y abuso sexual con acceso carnal. Ambos arrestos se produjeron en el marco del programa Tribuna Segura, que actúa a nivel nacional.

Los detenidos fueron alojados en dependencias policiales y quedaron a disposición de los organismos judiciales pertinentes. Respecto al hombre de 48, se dio intervención a las autoridades correspondientes a su jurisdicción de origen, para los procedimientos de traslado y extradición, si correspondiera.

A fines de julio, cuatro hombres, bajo las mismas circunstancias que los recientemente demorados, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante los controles del mencionado programa desplegados en distintos estadios porteños, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Las detenciones se produjeron cuando los fugitivos intentaban ingresar a partidos de fútbol, exponiéndose al control de identidad electrónico implementado para reforzar la seguridad en eventos masivos.

Los 4 prófugos detenidos en la previa del partido de River

El primer caso se registró en Núñez, durante el amistoso “Choque de Leyendas” entre figuras históricas de River Plate y el Barcelona en el estadio Más Monumental. Allí, los efectivos detectaron a un hombre de 45 años con un pedido de captura activo desde el 4 de abril de este año, vinculado a una causa por “hurto agravado”. El sospechoso fue abordado por el personal y trasladado rápidamente.

En el mismo evento, otro simpatizante fue demorado y posteriormente derivado a la Comisaría Vecinal 13A luego de que el sistema arrojara que estaba siendo buscado en el marco de una causa por abuso sexual iniciada en 2020. El control de datos permitió identificarlo y ejecutar la detención solicitada por la Justicia.

Mientras tanto, en la previa del partido entre Barracas Central e Independiente Rivadavia de Mendoza, se identificó a un ciudadano paraguayo de 31 años sobre quien recaía una orden judicial emanada del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. El hincha estaba imputado por “comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción” y “tenencia con fines de comercialización”. La alerta obligaba a su detención y provisión ante la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE); los policías lo apartaron del público y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

En otro control realizado en la cancha donde Defensores de Belgrano enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto, en la intersección de Comodoro Martín Rivadavia y avenida Libertador, un hombre de 29 años fue capturado tras comprobarse que poseía un pedido de captura del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata por un hurto cometido en Miramar el 26 de abril pasado. El operativo transcurrió sin incidentes y el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Las detenciones fueron inmediatas y el procedimiento fue coordinado con las distintas jurisdicciones judiciales involucradas.