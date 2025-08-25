7 frases de Russo tras el triunfo de Boca ante Banfield: enorme elogio a Paredes y una charla “clave” con Cavani

Boca Juniors superó a Banfield por 2-0 en La Bombonera por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, y quedó en zona de playoffs en el ámbito local y en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

“Suma mucho esta victoria, el nivel de juego fue importante en muchos pasajes del partido”, valoró Miguel Ángel Russo en la conferencia de prensa. El DT xeneize se refirió a la racha que pudieron cortar los delanteros uruguayos en materia de goles y cómo trabajo con ellos en los últimos días.

“La elección del doble 9 son formas que tenemos. Estamos trabajando bien, tranquilos. Ahora pensamos en lo que viene, porque esto es partido tras partido. Estamos bien de la cabeza, convencidos de lo que buscamos y queremos, tenemos buen juego”, destacó.

Puntualmente sobre Cavani, quien venía siendo discutido por su sequía goleadora, Russo expresó: “Venimos hablando mucho, con todos. Con él, con Merentiel, con todos los 9 que tenemos. Los que van por afuera y por adentro. Tenemos buen diálogo y hablamos mucho de fútbol, que eso para mí es clave”. En relación a las críticas que sufrió Edinson, agregó: “Forma parte de todo este juego”.

Y contó cuál fue la fórmula que trabajó con el Matador: “Uno viene trabajando en función del futuro siempre. En algún momento esto se iba a dar. Hay que seguir mejorando en todo. El ambiente es bueno, nos vamos metiendo arriba a niveles importante y eso es lo que queremos”.

Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la tarde en La Bombonera, ya que participó de manera directa en ambos goles. “En todos los niveles significa mucho. Tiene una categoría distinta, por suerte lo tenemos en Boca”, remarcó Russo, quien a la hora de describir las cualidades del mediocampista de la selección argentina, fue muy elogioso.

“El nivel que muestra es completamente distinto. Es de los mejores jugadores que tuve, con un nivel muy alto, resuelve todo muy simple y a una velocidad distinta a los demás. Está bien, contento y hablamos mucho de lo que buscamos y queremos. También es importante para el grupo porque es un líder. Líder de la selección argentina y en un montón de cosas también. Está en un nivel muy alto, hay que saberlo llevar y ojalá lo mantenga. Agradecido que lo puedo dirigir”.

Boca venía de cortar una larga racha negativa tras el triunfo ante Independiente Rivadavia en Mendoza y consolidó su recuperación con un partido sólido en condición de local, donde fue protagonista durante los noventa minutos. Con este triunfo, el Xeneize escaló hasta el cuarto puesto de la Zona A y alcanzó nueve puntos, lo que lo posicionó como el tercer mejor equipo en la tabla anual, regresando así a zona de clasificación para la Copa Libertadores.

“Era algo necesario el triunfo, no solo para mí, sino para todos los chicos. Estamos convencidos de lo que venimos haciendo y a seguir trabajando porque hay que mejorar siempre. En líneas generales, estamos en un muy buen nivel. Tenemos mucho diálogo y eso es bueno. Aunque repetí equipo, hay una competencia sana entre todos, y eso es muy bueno para que cada uno eleve sus niveles y mantenerlo. Eso es difícil, pero estamos bien”, concluyó Miguel Russo.