Deportes

Comienza el US Open con tres argentinos en la primera jornada: los detalles

Este domingo arranca el Abierto neoyorquino con presencia albiceleste. El último campeón argentino fue Juan Martín Del Potro en 2009. Orden de juego y cómo ver los partidos

Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli
Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone se presentan en la primera jornada del Us Open

Sobre el cemento de Flushing Meadows, este domingo se pondrá en marcha el US Open, el cierre de la temporada de Grand Slam, con la presencia de siete tenistas argentinos que intentarán dejar su huella en Nueva York. Juan Martín del Potro fue el más reciente campeón albiceleste en este escenario, cuando en 2009 derrotó en la final a Roger Federer. Aquel título lo mantiene, además, como el único jugador no europeo que logró conquistar alguno de los cuatro grandes hasta este entonces. La jornada completa se podrá ver por ESPN y Disney+.

A partir de este 24 de agosto y hasta el 7 de septiembre, se abre el telón de uno de los torneos más importantes del circuito. En la edición pasada, el italiano Jannik Sinner se consagró por segunda vez en un Grand Slam -levantó el título del Australian Open en 2025-, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó el título femenino y ratificó su lugar entre las grandes figuras de la WTA.

En el cuadro masculino estarán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Federico Gómez que superó la etapa de la clasificación. En la rama femenina, Solana Sierra dirá presente por segunda temporada consecutiva.

Tomás Etcheverry se mide ante
Tomás Etcheverry se mide ante Camilo Ugo Carabelli en la primera ronda del Us Open

En el primer día de competencia habrá un duelo argentino en el US Open. Etcheverry, que ocupa el puesto 58 del escalafón mundial, se medirá con Ugo Carabelli (43°), con presentes deportivos diferentes.

El platense no atravesó un buen semestre: le faltó regularidad en su juego y, desde lo mental, se fue desgastando. Hace algunas semanas tomó la decisión de poner fin al vínculo con quien fue su entrenador durante más de ocho meses, Horacio De la Peña. Ante esa situación, la Asociación Argentina de Tenis activó un protocolo de apoyo destinado a jugadores nacionales que quedan sin coach, y fue el capitán de Copa Davis, Javier Frana, quien lo acompañó durante el Masters 1000 de Cincinnati. Finalmente, Etcheverry decidió incorporar a Kevin Konfederak como nuevo entrenador y a Walter Grinovero, quien lo asistirá en determinados torneos y que había estado junto al Retu hasta mediados de 2024.

Del otro lado de la red estará el Brujo Ugo Carabelli. En lo que va de 2025, se clasificó a sus primeras cuatro semifinales en torneos de ATP: Río, Santiago, Bastad y Umag, aunque en ninguna de esas oportunidades logró acceder a la final. Consiguió su mejor ranking, el 43, y por primera vez jugó los cuadros principales en el Australian Open, Wimbledon y lo hará en el US Open. Además, disputó Roland Garros por segunda ocasión. En sus últimos dos torneos en los Masters 1000 de Toronto y de Cincinnati presentó molestias físicas y lesiones, las que originaron tener que retirarse de ambos certámenes. Tras su recuperación en Argentina viajó a Nueva York.

El historial marca que en el único duelo ATP Tour el triunfo cayó del lado de Etcheverry en los octavos de final de Hamburgo en 2025. En ITF Men’s World Tennis Tour y ATP Challenger los triunfos se reparten en cinco por lado.

El partido está programado para el segundo turno de la cancha 10, no antes de las 15:10.

Mariano Navone debuta este domingo
Mariano Navone debuta este domingo en el Us Open ante el local Marcos Giron (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Por segunda temporada consecutiva Mariano Navone (74°) se presenta en el US Open. El tenista nacido en 9 de Julio se medirá ante el local Marcos Giron (55°), al cual venció esta semana en el debut de Wiston-Salem en sets corridos.

El encuentro se jugará en la cancha número 11, no antes de las 15:30.

