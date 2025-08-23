Locución de Juanfer Quintero y la actuación de varios referentes: la emotiva campaña de socios que lanzó River Plate

La nueva campaña de socios de River Plate

River Plate relanzó su campaña de socios apostando a la identidad, la emoción y el peso específico de sus figuras más queridas. Con un spot audiovisual que cuenta con la voz inconfundible de Juan Fernando Quintero y la presencia de referentes como Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Franco Armani, Enzo Pérez y Gonzalo Montiel, el club renovó su compromiso con una comunidad de más de 350.000 asociados y dejó en claro su objetivo de seguir creciendo.

La producción, que incorpora piezas gráficas difundidas en redes sociales, se centra en el sentido de pertenencia que caracteriza al universo riverplatense. Bajo la consigna “Hoy es el día. ¡Asociate!”, el mensaje busca consolidar y expandir una base social que ya ubica a River entre los clubes con mayor cantidad de socios en el mundo, superando las fronteras del país y alimentando la pasión por el club en cada rincón con seguidores.

El Estadio Mâs Monumental, con una capacidad para 85.018 espectadores, se ha visto repleto desde hace varios partidos, reflejo de la fidelidad de su gente y del crecimiento sostenido de la masa social.

Durante la presentación oficial del relanzamiento, el presidente Jorge Brito subrayó la importancia de los socios para la vida institucional. “River es lo que es gracias a sus socios y socias. Ellos son el corazón del club, no solo por la fiesta que viven cada domingo en nuestro Estadio sino también por las múltiples actividades que realizan todos los días de la semana en nuestras instalaciones”, explicó el mandatario, quien remarcó el valor comunitario de la iniciativa y el interés por fortalecer “ese vínculo y abrirle la puerta a más hinchas que quieran ser parte de la familia de socios riverplatense”.

Franco Armani, una de las figuras de la campaña de socios de River Plate

El spot recorre hitos e imágenes emblemáticas, destacando la función social y deportiva que cumple River en la vida de miles de personas. Tanto los socios activos como quienes integran las distintas disciplinas encuentran en el club un punto de encuentro para compartir valores, educación, deporte y convivencia. El mensaje institucional, reforzado por la voz de Quintero y la presencia de ídolos que han dejado huella en el equipo, apunta a movilizar el orgullo y la vocación de pertenecer.

River Plate ocupa actualmente el segundo lugar en el podio mundial de clubes con mayor número de asociados y busca con esta campaña alcanzar el primer puesto a nivel global. Los dirigentes destacan que se trata de “un enorme logro”, pero insisten en que el desafío continúa. “Somos el segundo club con más socios del mundo, eso ya es un enorme logro, pero nuestro sueño es ser el primero”, expresó Brito.

El relanzamiento de la campaña de socios se inscribe también en una etapa de consolidación política y deportiva para River, que busca sostener su protagonismo a nivel local e internacional. La actualización de la infraestructura, el orden financiero y la política deportiva de alto rendimiento se articulan con la construcción de una comunidad que excede lo estrictamente futbolístico.

El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, atraviesa un gran momento en cuanto a lo futbolístico al liderar con 11 unidades, dos más que su escolta Lanús, el Grupo B del torneo Clausura. Además, viene de sellar su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar por penales a Libertad de Paraguay. En la siguiente fase se verá las caras con Palmeiras de Brasil. Por otra parte, también sigue con vida en la Copa Argentina. El 28 de agosto buscará meterse en los cuartos de final en su choque contra Unión de Santa Fe.