US Open: Marco Trungelliti y Federico Gómez buscan el golpe final para ingresar al cuadro principal

Los argentinos Marco Trungelliti y Federico Gómez disputan la última ronda de la clasificación del Us Open (Foto: Dino Photo Sport)

Los argentinos Federico Gómez y Marco Trungelliti sueñan con alcanzar el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, el US Open. Este viernes, si logran la victoria en la ronda final de la clasificación, integrarán el selecto grupo de 128 jugadores que competirán en Nueva York, del 24 de agosto al 7 de septiembre, por el trofeo estadounidense. Los partidos se podrán ver por Disney+.

Marco Trungelliti, santiagueño de 35 años y actualmente ubicado en el puesto 183 del ranking mundial, continúa dando batalla en el circuito. Dueño de cuatro títulos Challenger -el más reciente esta temporada en Lyon, sobre polvo de ladrillo-, acumula experiencia en este tipo de instancias: disputó 41 clasificaciones de Grand Slam y en nueve oportunidades logró ingresar al cuadro principal. En el torneo neoyorquino ya fue protagonista en 2019 y 2021, donde pudo competir entre los mejores.

Por la segunda rueda el argentino superó al chileno Cristian Garín (127°) con un marcador de 7-6(3) y 7-5. Cabe destacar que el duelo entre el argentino y el trasandino se transformó en una auténtica maratón de tres días. Comenzó el martes, pero la lluvia lo interrumpió cuando Trungelliti ganaba 4-3 con su servicio. El miércoles tampoco pudo reanudarse por las malas condiciones climáticas y recién este jueves logró completarse.

El argentino Marco Trungelliti jugará la última ronda de la clasificación del Us Open ante el español Pablo Llamas Ruiz

En la última rueda de la qualy el santiagueño se medirá ante el español Pablo Llamas Ruiz (355°), viene de ganarle al local Andrés Martin (280°) por 6-4 y 6-4. El único antecedente entre ambos fue en la primera fase de la clasificación del ATP 500 de Barcelona en 2024 y la moneda cayó del lado de Trungelliti.

El encuentro está programado para el primer turno de la cancha número 4, no antes de las 12 (hora argentina).

Federico Gómez (127°) quien emigró a los 18 años a los Estados Unidos para estudiar y jugar al tenis universitario. Sus comienzos fueron en el ASA Junior College, en Miami, y luego compitió en la División 1 en Louisville, Kentucky. Una vez graduado en Administración Deportiva, dejó el tenis por dos años. A finales de 2021, volvió a jugar y trabajó en la academia del extenista Guillermo Cañas en ventura, Florida. Posteriormente, decidió regresar a la competencia en la categoría más baja del circuito, Futures. El 2024 fue su mejor año en el tour: debutó en los cuadros principales del ATP Tour en el Córdoba Open y, en Chengdu, ganó su primer partido en este tipo de competencias. Además, se adueñó de sus primeros tres títulos ATP Challenger en Milán, Trieste y Guayaquil. A pesar de ello, supo manifestar en redes sociales que fueron los peores 6 meses fueron los más duros que le tocó vivir como ser ser humano. En esta temporada disputó por primera vez un cuadro de Grand Slam en Roland Garros.

El argentino Federico Gómez espera en la última ronda de la clasificación del Us Open por el francés Hugo Grenier

Gómez, al igual que su compatriota Trungelliti, también debió estirar su partido a tres días. El argentino enfrentó al italiano Federico Cina (216°) y recién este jueves pudo sellar su clasificación a la última ronda con una victoria por 6-3, 2-6 y 7-5. Ahora, irá por un lugar en el cuadro principal ante el francés Hugo Grenier (188°), quien eliminó al español Martín Landaluce (138°) por 6-3 y 7-6(3).

El partido se disputará en el primer turno de la cancha número 10, no antes de las 12.