Deportes

Centro atrás y toque sutil dentro del área: el gol de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea por 5-1 ante el West Ham

El volante argentino tuvo un aporte clave en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Premier League

Guardar

En un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Premier League, el Chelsea goleó por 5-1 al West Ham, en condición de visitante y Enzo Fernández fue clave, ya que aportó un gol y fue una de las figuras de la cancha. Con este resultado, los Blues alcanzaron los 4 puntos en el certamen.

El encuentro comenzó de manera favorable para los Hammers. Con un tanto de Lucas Paquetá el elenco local se puso en ventaja a los ocho minutos de la primera mitad. Sin embargo, João Pedro apareció cerca del cuarto de hora para poner la igualdad en el marcador y Pedro Neto firmó el 2-1 favorable para los Blues poco tiempo después.

En el medio, el alemán Niclas Füllkrug le había devuelto la ventaja al West Ham, pero la acción fue anulada por posición adelantada en el origen de la jugada.

A los 33 minutos, el elenco londinense dio otro golpe en el partido con aporte albiceleste: Enzo Fernández llegó a posición de nueve y, tras una gran jugada colectiva y un centro atrás por parte del juvenil Estêvão, estableció el 3-1 con un toque sutil sin oposición. Otro futbolista que también tuvo un gran aporte en la generación del tanto fue Liam Delap, quien pivoteó y generó el espacio para el desborde del brasileño.

Enzo Fernández estampó el 3-1
Enzo Fernández estampó el 3-1 (REUTERS/Dylan Martinez)

Ya en el complemento, Enzo Fernández volvió a generar peligro. Con la misma fórmula que en su gol, Estêvão mandó el centro atrás, el volante argentino remató dentro del área, pero su disparo se fue apenas por arriba del travesaño del arco defendido por Mads Hermansen.

A los 54 minutos, los Blues agrandaron la ventaja. Enzo ejecutó un tiro de esquina desde la banda izquierda, Hermansen quiso despejar con sus puños, pero quedó corto, y Moisés Caicedo aprovechó que el arco no tenía resguardo y estableció el 4-1.

Poco tiempo después, Trevoh Chalobah capturó una serie de rebotes tras un córner desde la izquierda y puso el 5-1, lo que propició que parte de los hinchas locales abandonen su lugar en el estadio, en repudio a su equipo.

Finalmente, pese a que el West Ham intentó descontar el resultado, el Chelsea se llevó tres puntos en su visita con una contundente goleada.

*El remate de Enzo Fernández que se fue por encima del travesaño

Este fue el primer tanto en la temporada para Enzo, que en el semestre pasado se despachó con nueve anotaciones (6 en la Premier League, 1 en el Mundial de Clubes y 2 en la Conference League). Además, tuvo un aporte clave en las asistencias, ya que brindó 7 en los 4018 minutos que disputó, según datos proporcionados por el sitio especializado, Transfermarkt.

Enzo llegó al Chelsea luego de haber jugado solo seis meses en el Benfica, en una transferencia que le costó al conjunto inglés 121 millones de euros (cerca de USD 142 millones).

En cuanto a títulos, ya fue parte de la histórica consagración en el Mundial de Clubes, el cual consiguió tras apabullar en la final al Paris Saint Germain por 3-0, y de la obtención de la UEFA Conference League, en la que se impuso en el partido decisivo al Real Betis de España por 4-1 y que contó con un aporte clave del volante argentino, ya que marcó el gol del empate transitorio.

El próximo partido para el Chelsea será el sábado 30 de agosto cuando se tenga que medir ante el Fulham por la tercera fecha de la Premier League, en Stamford Bridge, desde las 8:30 (hora de Argentina).

Temas Relacionados

Enzo FernándezChelseaPremier LeagueWest Hamdeportes-argentina

Últimas Noticias

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos

La ida de los encuentros se realizarán entre el 16 y 18 de septiembre, mientras que las vueltas se disputarán una semana después

Se confirmaron los días y

Barracas Central igualó 1-1 contra Defensa y Justicia y se mantiene en la cima de la zona A del Torneo Clausura

El Guapo alcanzó el empate en la última jugada. Desde las 20, Tigre recibirá a Independiente Rivadavia por la fecha 6

Barracas Central igualó 1-1 contra

Los detalles de la propuesta millonaria que llegó por una de las figuras de Boca Juniors

Miguel Merentiel estaría en la mira de un equipo de Emiratos Árabes Unidos

Los detalles de la propuesta

El feroz cruce del argentino Federico Gómez con el francés Grenier en el US Open: tenso cara a cara, acusaciones cruzadas y frases desafiantes

El tenista bonaerense es el único argentino que atravesó con éxito la qualy del Grand Slam. Venció al 188° del mundo por 6-7, 7-6 y 6-2 en un duelo que estuvo marcado por una picante discusión entre los protagonistas

El feroz cruce del argentino

El cruce de Mascherano con periodistas que cuestionaron su actitud tras la expulsión en el último partido de Inter Miami

El entrenador argentino aclaró que no infringió ninguna regla luego de ver la tarjeta roja ante Tigres

El cruce de Mascherano con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron la prisión preventiva de

Ordenaron la prisión preventiva de los dos menores acusados del crimen de Rita Suárez en La Matanza

Receta de postre de vainillas y café, rápida y fácil

Les prohibieron la salida del país a Diego Spagnuolo y al resto de los investigados por las presuntas coimas en la ANDIS

Paro de controladores: afecta a 10.500 pasajeros y Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar más de 100 vuelos en un día

Jornada financiera: el dólar subió por tercer día y las acciones quedaron afuera de la corriente alcista de Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Putin elogió el liderazgo de

Putin elogió el liderazgo de Trump y afirmó que ve “luz al final del túnel” en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

Ecuador: Contraloría inició auditoría rutinaria a la Corte Constitucional

Toma de rehenes en cárceles de Guatemala: pandilleros secuestraron a guardias y personal civil

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

TELESHOW
Cachetadas, gritos y la arenga

Cachetadas, gritos y la arenga de Lali Espósito: Dillom mostró cómo entrena para su show más grande

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”

Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que interpreta a la polémica médica de la cárcel de “En el Barro”

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia