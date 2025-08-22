Centro atrás y toque sutil dentro del área: el gol de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea por 5-1 ante el West Ham

En un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Premier League, el Chelsea goleó por 5-1 al West Ham, en condición de visitante y Enzo Fernández fue clave, ya que aportó un gol y fue una de las figuras de la cancha. Con este resultado, los Blues alcanzaron los 4 puntos en el certamen.

El encuentro comenzó de manera favorable para los Hammers. Con un tanto de Lucas Paquetá el elenco local se puso en ventaja a los ocho minutos de la primera mitad. Sin embargo, João Pedro apareció cerca del cuarto de hora para poner la igualdad en el marcador y Pedro Neto firmó el 2-1 favorable para los Blues poco tiempo después.

En el medio, el alemán Niclas Füllkrug le había devuelto la ventaja al West Ham, pero la acción fue anulada por posición adelantada en el origen de la jugada.

A los 33 minutos, el elenco londinense dio otro golpe en el partido con aporte albiceleste: Enzo Fernández llegó a posición de nueve y, tras una gran jugada colectiva y un centro atrás por parte del juvenil Estêvão, estableció el 3-1 con un toque sutil sin oposición. Otro futbolista que también tuvo un gran aporte en la generación del tanto fue Liam Delap, quien pivoteó y generó el espacio para el desborde del brasileño.

Enzo Fernández estampó el 3-1 (REUTERS/Dylan Martinez)

Ya en el complemento, Enzo Fernández volvió a generar peligro. Con la misma fórmula que en su gol, Estêvão mandó el centro atrás, el volante argentino remató dentro del área, pero su disparo se fue apenas por arriba del travesaño del arco defendido por Mads Hermansen.

A los 54 minutos, los Blues agrandaron la ventaja. Enzo ejecutó un tiro de esquina desde la banda izquierda, Hermansen quiso despejar con sus puños, pero quedó corto, y Moisés Caicedo aprovechó que el arco no tenía resguardo y estableció el 4-1.

Poco tiempo después, Trevoh Chalobah capturó una serie de rebotes tras un córner desde la izquierda y puso el 5-1, lo que propició que parte de los hinchas locales abandonen su lugar en el estadio, en repudio a su equipo.

Finalmente, pese a que el West Ham intentó descontar el resultado, el Chelsea se llevó tres puntos en su visita con una contundente goleada.

*El remate de Enzo Fernández que se fue por encima del travesaño

Este fue el primer tanto en la temporada para Enzo, que en el semestre pasado se despachó con nueve anotaciones (6 en la Premier League, 1 en el Mundial de Clubes y 2 en la Conference League). Además, tuvo un aporte clave en las asistencias, ya que brindó 7 en los 4018 minutos que disputó, según datos proporcionados por el sitio especializado, Transfermarkt.

Enzo llegó al Chelsea luego de haber jugado solo seis meses en el Benfica, en una transferencia que le costó al conjunto inglés 121 millones de euros (cerca de USD 142 millones).

En cuanto a títulos, ya fue parte de la histórica consagración en el Mundial de Clubes, el cual consiguió tras apabullar en la final al Paris Saint Germain por 3-0, y de la obtención de la UEFA Conference League, en la que se impuso en el partido decisivo al Real Betis de España por 4-1 y que contó con un aporte clave del volante argentino, ya que marcó el gol del empate transitorio.

El próximo partido para el Chelsea será el sábado 30 de agosto cuando se tenga que medir ante el Fulham por la tercera fecha de la Premier League, en Stamford Bridge, desde las 8:30 (hora de Argentina).