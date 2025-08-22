6 frases de Gallardo tras la clasificación de River: de la alegría por romper la racha de los penales al cruce con un periodista

Marcelo Gallardo brindó su habitual conferencia de prensa posterior a cada partido después de la clasificación de River Plate ante Libertad en el Estadio Monumental en medio de una dramática definición por penales. El entrenador analizó lo que dejó el pase a los cuartos de final, se refirió a las dificultades que afrontó su equipo con un hombre menos y se molestó con un periodista que le preguntó por el mal desempeño de su equipo en el complemento.

En charla con los periodistas, Gallardo expresó el balance de la serie que terminó con triunfo 3-1 desde los doce pasos, luego del empate 1-1 en los 180 minutos: “Lo viví como todos en el estadio. Aguantamos muy bien el partido, hicimos lo que teníamos pensado los primeros 30 minutos ante un rival que jugó un muy buen partido. Después del gol nuestro, jugamos bien hasta los 35 minutos. Nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño”.

El análisis del Muñeco continuó con el segundo tiempo donde la expulsión de Galoppo “cambia todo”. Esto fue un factor clave según el DT para que el equipo entrara en un nerviosismo generalizado. “Ya con 10, intentamos seguir jugando igual, porque no hubo una pausa. Nos equivocamos. El empuje de la gente, estar en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir, es difícil dominar el partido con un hombre menos”, reconoció.

En este sentido, valoró el fin de la racha de ocho tandas con derrotas seguidas. Su última victoria en esa instancia decisiva había ocurrido contra Cruzeiro en la Copa Libertadores 2019. “Más allá de alguna equivocación, los jugadores pusieron lo que había que poner y en los penales se nos da una para este lado finalmente. Donde todo era oscuro en el segundo tiempo, finalmente se hizo algo que nos iluminó. La gente también sintió que nos venía acompañando la mala energía en los penales. La gente contagió, ayudó al equipo. Finalmente, se dio y el Flaco (Armani) termina atajando el penal decisivo. No está mal una vez para este lado”, expresó.

Por otro lado, fue consultado por la expulsión de Giuliano Galoppo por doble amonestación a los 52 minutos de juego: “No son excusas, pero hoy la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galopopo y la lesión de Driussi, la inactividad de Martínez Quarta y jugó todo el partido, todo esto generó que no lleguemos del todo bien. Cuando no se presentan favorables las cosas en la Copa Libertadores...”.

Y agregó: “Se nos desequilibró el partido con el gol de Robert Rojas. Parecía que todo iba a salir mal esta noche. El análisis futbolístico del segundo tiempo pasa a un segundo plano, había mucho nerviosismo, deseo de ganar en inferioridad numérica y eso nos confundió. Tenemos que recuperar la mayor cantidad de jugadores y buscar la regularidad futbolística que todos queremos. En algunos momentos, tenemos que sufrir. Y si era el día de sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea”.

En este sentido, un periodista lo consultó sobre la mala imagen que dio el equipo en el complemento, hecho que molestó al entrenador de River. “Bueno, pero ya hice el análisis, ¿viste lo que dije? Bueno, te contesté. No quiero repetir lo que ya dije. Cambiá la pregunta si querés. Ya hice el análisis del partido.¿Sobre el segundo tiempo? Bueno, no lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos”, respondió tajante.

Y a modo de resumen del partido, describió: “La noche era oscura para nosotros, así que estoy contento de haber pasado en una noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Voy a disfrutar de esta noche porque cuando no jugas bien y la cosa viene mal parida, hoy cayó la moneda para este lado. Tenemos que mejorar, lograr mayor regularidad en el juego. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos, eso nos confundió. Había que bajar un poco la espuma y ver como hacer para no entrar en una desesperación que nos permitiera perder el partido sin romper la estructura. Hay que hablar con los jugadores. Esperaré a recuperar a los lesionados”.

Por último, profundizó en las exigencias que deberá afrontar su plantel en la llave contra Palmeiras, que le ganó 4-0 en el global a Universitario de Perú: “Vamos a enfrentarnos a un rival que es candidato a ganar la Copa, y lo vamos a enfrentar llegando de la mejor manera posible con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche, disculpenmé”.