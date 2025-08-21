Ya son dos las causas judiciales por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Los serios incidentes entre los barras de la U de Chile y de Independiente

El departamento judicial de Avellaneda-Lanús, con el fiscal Mariano Zitto a la cabeza, tiene dos expedientes abiertos en el marco de los gravísimos incidentes que protagonizaron los hinchas de Independiente y de Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América durante el partido de vuelta por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana y que dejó cuatro simpatizantes hospitalizados y, al menos, 111 detenidos.

Una de las causas abiertas es por el delito de lesiones leves agravadas por darse en contexto de un evento futbolístico y ya tiene dos imputados: se trata de S.F.E. y M.L.L., ambos argentinos de 28 años.

“Estos detenidos surgieron por haberlos visto a través de las cámaras afuera del estadio, agrediendo”, explicaron las fuentes del caso consultadas por este medio. No dieron precisiones sobre la salud de esas víctimas ni de si ya fueron indagados.

Mientras tanto, la otra causa que lleva el fiscal Zitto, de la UFI N°4 de Avellaneda-Lanús, es la que lo tiene analizando todos los videos de lo sucedido durante el partido para identificar la responsabilidad de los hinchas que aún se encuentran aprehendidos. Por eso se especula que las indagatorias recién serían este viernes.

Violentos de Independiente atrancado a sus pares de Universidad de Chile (REUTERS/Facundo Morales)

En principio, los arrestos por parte de los policías de la Comisaría 1ª de Avellaneda fueron por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños.

En ese contexto, el fiscal evalúa en función de las imágenes también qué delitos imputarles a los que decida dejar acusados e, incluso, detenidos. No es lo mismo un simpatizante al que filmaron rompiendo una platea que aquel que le dio un palazo en la cabeza a un hincha chileno hasta desmayarlo.

“El fiscal y su equipo están evaluando la prueba, que es mucha entre la compulsa de videos y la evidencia recolectada”, acotaron las fuentes consultadas por este medio.

Un hincha de la U de Chile, herido en el estadio de Independiente

Así, la evolución de los heridos también es otra arista a tener en cuenta por el fiscal. No hay que olvidarse que, según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, durante la madrugada de este jueves ingresaron al Hospital Fiorito de Avellaneda dos simpatizantes con heridas graves, quienes fueron intervenidas neuroquirúrgicamente y, actualmente, se encuentran en proceso de recuperación.

Se trata de dos hinchas chilenos: J.M., de 56 años, quien permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical; mientras que G.A. de 33, sufrió un traumatismo de cráneo y tiene pronóstico reservado.

Además, en el Hospital Presidente Perón, también de Avellaneda, están internadas otras dos personas: A.V., de nacionalidad chilena, tiene un traumatismo de cráneo y pronóstico reservado; mientras que el argentino N.H. se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El momento en el que un hincha se desmaya después de ser agredido

Por su parte, en el Hospital Eduardo Wilde se recupera un herido leve con traumatismo de cráneo, identificado como J.A., también chileno. El resto fue dado de alta con el correr de las horas.

Este miércoles por la noche, y según el parte policial, todo se desmadró en la popular Sur (Pavoni), donde estaba la parcialidad de Universidad de Chile, quienes, antes del inicio del encuentro, prendieron fuego una butaca. Luego, comenzaron a arrojar diversos objetos hacia la tribuna Sur Baja, repleta de simpatizantes de Independiente.

A los 34 minutos del primer tiempo, con el marcador 1-1 (resultado global favorable al visitante), los hinchas chilenos comenzaron a ocasionar destrozos en los baños e instalaciones de la tribuna y a arrojar elementos contundentes desde la bandeja superior hacia los sectores inferiores. También hacia la tronera ubicada hacia izquierda de la bandeja, hacia la que tiraron hasta una bomba de estruendo.

El comunicado de Independiente tras la barbarie en Avellaneda (@Independiente)

Frente a todo ello, los hinchas locales llegaron hacia donde estaban los chilenos y se enfrentaron. Las imágenes que se vieron por televisión fueron lamentables: hubo luchas cuerpo a cuerpo, ataques en grupos, hinchas chilenos que quedaron desnudos y golpeados, incluso uno saltó al vacío y otro fue desmayado de un palazo.