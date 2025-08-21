Una baja sensible y un regreso clave: los citados por Gallardo para la revancha entre River y Libertad por la Libertadores

Marcelo Gallardo definió a los convocados para la revancha ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate dio conocer los convocados para disputar la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Las novedades principales están dadas en el retorno de Lucas Martínez Quarta, la presencia de Juan Fernando Quintero y las ausencias que se repiten por lesión de Maximiliano Salas y Fabricio Bustos.

Marcelo Gallardo incluyó en la lista de 22 jugadores concentrados al defensor luego de que recibiera el alta médica tras un esguince. La recuperación de Martínez Quarta lo deja con la clara posibilidad de retornar a la titularidad en la defensa junto a Gonzalo Montiel, Paulo Díaz y Marcos Acuña.

El alta médica se confirmó después de la práctica vespertina del miércoles, una sesión que, por las intensas lluvias, había sido pospuesta el día anterior. El zaguero superó satisfactoriamente la rehabilitación de su esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, ocurrido el 30 de julio, y podría regresar en lugar de Sebastián Boselli.

Maxi Salas continúa fuera de la convocatoria por lesión (Fotobaires)

Las otras novedades de la lista de convocados es la ausencia de Maximiliano Salas, quien continúa su recuperación de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y podría regresar el lunes ante Lanús. Aunque se especulaba con su regreso para el duelo copero, el ex delantero de Racing no recibió el alta médica del club. En tanto, Juan Fernando Quintero sí superó una molestia en la rodilla izquierda y forma parte de la convocatoria.

En tanto, Giorgio Costantini ingresó a la convocatoria por el lesionado Fabricio Bustos, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y queda marginado. Además, Santiago Beltrán, tercer arquero que viajó por contingencia, no figura ahora entre los concentrados.

En total, River Plate citó a 22 jugadores, dejando un lugar libre en el banco de suplentes, hecho inédito para encuentros de local del club durante esta Copa. Ya había ocurrido un hecho similar como visitante: en la ida ante Libertad, dos arqueros quedaron como relevos potenciales.

De esta manera, el probable once titular muestra variantes tácticas. La presencia de Giuliano Galoppo cobra fuerza tras un rendimiento destacado y un doblete en el último encuentro ante Godoy Cruz, mientras Kevin Castaño pierde terreno tras un desempeño por debajo de lo esperado. Asimismo, Ignacio Fernández reemplazaría a Santiago Lencina, lo que supone un cambio de esquema de 4-3-3 a 4-3-1-2, adaptando la movilidad y funciones del mediocampo.

El esquema táctico tentativo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta (o Sebastián Boselli), Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Este jueves, desde las 21:30 en el estadio Monumental, River Plate buscará definir su serie ante Libertad tras el empate sin goles en la ida para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En dicha instancia se medirá con el ganador de Palmeiras (4)-(0) Universitario.

Los convocados por Marcelo Gallardo en River para la revancha ante Libertad por la Libertadores:

Los concentrados de River para recibir a Libertad

Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Milton Casco, Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo y Sebastián Boselli.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Giorgio Costantino, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza.

Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Miguel Borja y Sebastián Driussi.