Deportes

Tras errar dos penales en la ida ante San Pablo, Edwin Cardona fue expulsado por burlarse de un rival y su equipo quedó eliminado

El colombiano le gritó un gol en la cara a un adversario y el árbitro lo echó. Atlético Nacional perdió en tanda de penales

Guardar

Atlético Nacional fue eliminado por San Pablo en los octavos de final de la Copa Libertadores: luego del 1-1 en el global, los brasileños se impusieron en la tanda de penales que se disputó en el estadio Morumbí. El villano de la película para los colombianos fue Edwin Cardona, quien había malogrado dos penales en el encuentro de ida en Medellín y en la revancha se fue expulsado por gritarle el gol en la cara a un rival.

El árbitro argentino Nicolás Ramírez le mostró la segunda amarilla a Cardona luego de que le festejara en el rostro a Nahuel Ferraresi, quien la semana pasada también se había burlado de Edwin luego de que fallara su segunda pena máxima, gesto que fue captado por las cámaras de TV pero no divisado por el árbitro de turno. Anoche Cardona, en las narices del juez, se tomó un segundo para vengarse de Ferraresi mientras iba camino a festejar el tanto del empate parcial de Alfredo Morelos (también de penal) y fue apercibido por el referí.

Edwin Cardona le grita el gol en la cara a Ferraresi y es expulsado

Los dirigidos por Javier Gandolfi aguantaron el empate en los 90 minutos, pero luego no tuvieron la contundencia de su adversario desde los 12 pasos. Para Atlético convirtieron Jorman Campuzano, Morelos y William Tesillo, pero fallaron Matheus Uribe y Marino Hinestroza. Los brasileños acertaron en los pies de Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz y Cédric Soares (solo erró Marcos Antonio) y se clasificaron a la siguiente ronda, donde se medirá con Liga de Quito o Botafogo (definirán mañana en Ecuador y la ida fue 1-0 para los cariocas).

Los comentaristas de la transmisión oficial fueron categóricos con el enganche colombiano por su actitud: “Qué inmadurez de Cardona. En un partido tan caliente no se pueden perder los estribos y sobre todo un jugador que es determinante de ahora en adelante con el empate”. El periodista que estaba en el campo de juego detalló: “Cuando estaba Alfredo Morelos en la celebración del gol, lo que sucede es que Cardona se la quiere cobrar a Ferraresi, le hace un gesto, el árbitro se percata y le saca la tarjeta amarilla y la roja”.

“El gol de Morelos se ve opacado por esto. ¡Qué serie la de Cardona! Qué necesidad de hacer este tipo de cosas. También le vi a Morelos cantarle el gol a Rafael… esas cosas sobran. Ahora Nacional tendrá que trepar en el partido con un hombre menos, ahora tendrá que sobrevivir”, fue el comentario en vivo. Que se amplió cuando la cámara ponchó a Cardona demorando el reinicio del cotejo: “Lo que hacen es perder tiempo y tiempo. Ya, vete Cardona, ni modos. Qué se le va a hacer. Una inmadurez. La verdad la serie de Cardona es increíble: erró dos penales y ahora, cuando el equipo logra empatar, se hace echar”.

En el primer chico de la serie ante los paulistas, el número 10 dispuso de dos oportunidades inmejorables para adelantar a su equipo desde el punto penal. La primera ocasión llegó a los 13 minutos, cuando Cardona buscó colocar su remate con la pierna derecha, pero el balón se fue desviado junto al poste. Este fallo inesperado generó alivio inmediato en el banco visitante, dirigido por Hernán Crespo. La segunda chance para Cardona se presentó a los 22 minutos del segundo tiempo. El contexto ofrecía la posibilidad de redención, pero el desenlace repitió la frustración. El mediocampista optó nuevamente por abrir el pie derecho, aunque esta vez el arquero Rafael adivinó la dirección y logró despejar el disparo, neutralizando el peligro. La reacción de Cardona, inmóvil y con el rostro cubierto, evidenció el peso del momento.

Temas Relacionados

Atlético NacionalSan PabloEdwin CardonaCopa Libertadoresdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacerse fuertes en su casa ante el conjunto mexicano para meterse entre los mejores cuatro de la competencia

Con Messi en duda, Inter

Se negó a renovar tras recuperarse de una rotura de ligamentos, se iría a Europa y Vélez lo separó del plantel: el duro comunicado del club

Thiago Fernández, el talentoso futbolista de 21 años formado en el Fortín, no jugará más en la institución tras decidir marcharse en condición de libre

Se negó a renovar tras

Independiente recibirá a Universidad de Chile con la obligación de ganar para clasificar a cuartos de la Sudamericana y cortar la crisis: hora, TV y formaciones

El Rojo, que cayó 1-0 en la ida, buscará dar vuelta la serie en Avellaneda pero también sumar un triunfo tras siete presentaciones consecutivas sin celebrar. Jugará desde las 21.30

Independiente recibirá a Universidad de

El posteo de Marcos Rojo tras la clasificación de Racing a los cuartos de final de la Libertadores ante Peñarol

El ex defensor de Boca Juniors fue titular en el encuentro de anoche en el Cilindro de Avellaneda

El posteo de Marcos Rojo

El incómodo momento entre Raducanu y otra figura del tenis en medio de los rumores de romance con Alcaraz: “Triángulo amoroso”

La tenista británica compartió el dobles mixto con el español y, una vez que terminó el partido por el US Open, no quiso abrazar a Jack Draper en el saludo final

El incómodo momento entre Raducanu
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tratamiento del colesterol: qué son

Tratamiento del colesterol: qué son las estatinas y por qué despiertan polémica

La fuerte suba de tasas ya impactó al mercado de autos 0 km y las ventas caerían 10% en agosto

Comenzó el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

YPF duplicó el descuento por cargar nafta durante la madrugada: cuánto más barata es ahora y cómo acceder al beneficio

“El argumento de que la ley pone en peligro la economía futura es inaceptable”, aseguró un referente de las personas con discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Paraguay declara al Cartel de

Paraguay declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista

Iván Fund, Daniel Hendler y Lucrecia Martel competirán con sus películas en el Festival de San Sebastián

Paul McCartney revela cómo John Cage y Stockhausen revolucionaron el sonido de Los Beatles

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

Crisis sin fin en Haití: miles de vidas están atrapadas entre la violencia y el abandono

TELESHOW
Paula Chaves celebró los 15

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata

Majo Martino soñó con un número y lo jugó a la Quiniela: cuánto dinero ganó

Melody Luz recordó el inicio de su relación con Alex Caniggia: “La pasé mal, recibía mucho hate”

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala