Tras errar dos penales en la ida ante San Pablo, Edwin Cardona fue expulsado por burlarse de un rival y su equipo quedó eliminado

Atlético Nacional fue eliminado por San Pablo en los octavos de final de la Copa Libertadores: luego del 1-1 en el global, los brasileños se impusieron en la tanda de penales que se disputó en el estadio Morumbí. El villano de la película para los colombianos fue Edwin Cardona, quien había malogrado dos penales en el encuentro de ida en Medellín y en la revancha se fue expulsado por gritarle el gol en la cara a un rival.

El árbitro argentino Nicolás Ramírez le mostró la segunda amarilla a Cardona luego de que le festejara en el rostro a Nahuel Ferraresi, quien la semana pasada también se había burlado de Edwin luego de que fallara su segunda pena máxima, gesto que fue captado por las cámaras de TV pero no divisado por el árbitro de turno. Anoche Cardona, en las narices del juez, se tomó un segundo para vengarse de Ferraresi mientras iba camino a festejar el tanto del empate parcial de Alfredo Morelos (también de penal) y fue apercibido por el referí.

Edwin Cardona le grita el gol en la cara a Ferraresi y es expulsado

Los dirigidos por Javier Gandolfi aguantaron el empate en los 90 minutos, pero luego no tuvieron la contundencia de su adversario desde los 12 pasos. Para Atlético convirtieron Jorman Campuzano, Morelos y William Tesillo, pero fallaron Matheus Uribe y Marino Hinestroza. Los brasileños acertaron en los pies de Lucas Moura, Luciano, Enzo Díaz y Cédric Soares (solo erró Marcos Antonio) y se clasificaron a la siguiente ronda, donde se medirá con Liga de Quito o Botafogo (definirán mañana en Ecuador y la ida fue 1-0 para los cariocas).

Los comentaristas de la transmisión oficial fueron categóricos con el enganche colombiano por su actitud: “Qué inmadurez de Cardona. En un partido tan caliente no se pueden perder los estribos y sobre todo un jugador que es determinante de ahora en adelante con el empate”. El periodista que estaba en el campo de juego detalló: “Cuando estaba Alfredo Morelos en la celebración del gol, lo que sucede es que Cardona se la quiere cobrar a Ferraresi, le hace un gesto, el árbitro se percata y le saca la tarjeta amarilla y la roja”.

“El gol de Morelos se ve opacado por esto. ¡Qué serie la de Cardona! Qué necesidad de hacer este tipo de cosas. También le vi a Morelos cantarle el gol a Rafael… esas cosas sobran. Ahora Nacional tendrá que trepar en el partido con un hombre menos, ahora tendrá que sobrevivir”, fue el comentario en vivo. Que se amplió cuando la cámara ponchó a Cardona demorando el reinicio del cotejo: “Lo que hacen es perder tiempo y tiempo. Ya, vete Cardona, ni modos. Qué se le va a hacer. Una inmadurez. La verdad la serie de Cardona es increíble: erró dos penales y ahora, cuando el equipo logra empatar, se hace echar”.

En el primer chico de la serie ante los paulistas, el número 10 dispuso de dos oportunidades inmejorables para adelantar a su equipo desde el punto penal. La primera ocasión llegó a los 13 minutos, cuando Cardona buscó colocar su remate con la pierna derecha, pero el balón se fue desviado junto al poste. Este fallo inesperado generó alivio inmediato en el banco visitante, dirigido por Hernán Crespo. La segunda chance para Cardona se presentó a los 22 minutos del segundo tiempo. El contexto ofrecía la posibilidad de redención, pero el desenlace repitió la frustración. El mediocampista optó nuevamente por abrir el pie derecho, aunque esta vez el arquero Rafael adivinó la dirección y logró despejar el disparo, neutralizando el peligro. La reacción de Cardona, inmóvil y con el rostro cubierto, evidenció el peso del momento.