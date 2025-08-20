Colapinto presenció el debut de Mastantuono en el Real Madrid: el video desde la tribuna y su mensaje

El aliento de Franco Colapinto a su tocayo Mastantuono, en su debut en el Real Madrid

Franco Colapinto alentó a Mastantuono, quien debutó este martes en el Real Madrid en el triunfo 1-0 ante Osasuna por la primera fecha de La Liga. El piloto argentino de Fórmula 1 presenció el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu y celebró el estreno del ex futbolista de River Plate en el equipo merengue.

La imagen de Colapinto animando desde la tribuna se viralizó en redes sociales cuando el piloto de Alpine compartió un video que capturó el instante exacto en que Mastantuono pisó el césped para disputar sus primeros minutos con el Real Madrid. En la grabación, Franco acompañó la escena con un mensaje breve y entusiasta: “A la cancha, pá. Dale”. Este gesto, que rápidamente sumó reacciones, evidenció el respaldo entre deportistas argentinos que triunfan en el exterior.

El bautismo de Mastantuono con el Real Madrid fue un acontecimiento que no solo reunió a su círculo íntimo, sino que también atrajo la presencia de figuras del deporte nacional como Colapinto. El volante ofensivo, que acaba de cumplir 18 años, vivió su estreno en el club español arropado por familiares, amigos y el aliento de un compatriota que, aunque pertenece a otra disciplina, decidió aprovechar la pausa en el calendario de la F1 para estar presente en un momento clave de la carrera del joven futbolista.

El respaldo de Colapinto, quien actualmente compite para la escudería Alpine, se materializó en el estadio madrileño durante el partido en el que Mastantuono ingresó al campo para sustituir a Brahim Díaz. La escena, documentada en el video que el piloto subió a sus redes, muestra el instante en que el nacido en Azul cruza la línea de banda y se suma al juego, marcando así su primer paso oficial con la camiseta del conjunto merengue.

Franco Mastantuono tuvo un buen estreno en el Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Mastantuono ingresó a los 67 minutos del partido en reemplazo de Brahim Díaz. Se mostró con movilidad y precisión en los pases cortos. Ejecutó un tiro de esquina y no se achicó en las pelotas divididas. También recuperó y hasta intentó un caño. Por último, tuvo una chance de gol con un remate de su guante zurdo que desvió el arquero Sergio Herrera.

En tanto que Colapinto, además de ir a alentar a un compatriota, también demostró su gusto por el fútbol. Es un conocido hincha de Boca Juniors y en 2022 visitó La Bombonera. Además, hace unas semanas brindó su apoyo al equipo. También se ha mostrado viendo al Real Madrid por la Champions en otras oportunidades.

Mientras, Mastantuono podría volver a sumar minutos en el partido por la segunda fecha de la liga española este sábado en su visita al Oviedo, Colapinto disfrutará de otros días de descanso hasta que se reinicie la temporada de la F1 que será el fin de semana del 29 al 31 de agosto en el Autódromo de Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos.