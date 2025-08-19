Tensión en el Santos: la barra irrumpió en la práctica, habló con el plantel que encabeza Neymar e intervino la policía militar

La barra del club brasileño irrumpió en el centro de entrenamientos y habló con el plantel

Una mañana llena de tensión se vivió en el centro de entrenamientos del Santos de Brasil cuando un grupo de barras del club irrumpió en el complejo Rei Pelé para pedir explicaciones al plantel profesional por el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo en el Brasileirao, en el que fue goleado 6-0 el pasado fin de semana frente al Vasco da Gama como local.

El grupo más radicalizado de la hinchada del Peixe comenzó con una protesta en la puerta del predio del club paulista. A medida que pasaban los minutos, el descontento comenzó a crecer y un grupo ingresó por la fuerza a la zona de estacionamiento, abriendo un portón. Allí se generó un tenso diálogo entre los líderes de los torcedores con directivos y jugadores del Santos, entre los que se encontraba Neymar, la estrella del equipo.

“Estamos intentando cambiar”, alcanzó a decir Neymar en medio de la conversación que tuvieron los futbolistas con los hinchas que ingresaron al complejo Pelé para dialogar con el plantel tras la humillante derrota, en la que recibió cinco goles en menos de 20 minutos.

Según reportó el medio O’Globo, el ambiente en el centro de entrenamientos se tornó caótico cuando un grupo de torcedores organizados rompió uno de los portones de acceso y lanzó objetos mientras gritaba consignas contra la directiva y el plantel. “¡Equipo sin vergüenza! ¡Respeten al mejor club del mundo! Marcelo Teixeira (presidente del club) ¿estás bromeando?“, fueron algunas de las quejas de los barras.

El líder de la torcida del club brasileño pidió explicaciones en frente de Neymar

Ante la situación violenta, la Policía Militar acudió al lugar de los hechos de inmediato, pero no logró impedir que los manifestantes llegaran hasta el sector donde los futbolistas estacionan sus autos. Allí, exigieron ser recibidos por los jugadores, entre ellos Neymar, y por el director Alexandre Mattos, a quienes reclamaron una reacción inmediata y un cambio de actitud en los próximos partidos.

La presión de la hinchada no solo se dirigió al plantel, sino que también recayó sobre la cúpula de directivos, especialmente tras la destitución de Cleber Xavier como entrenador. La directiva, que aún no ha definido a su reemplazante, enfrenta críticas por la demora en la contratación de un nuevo entrenador y por la falta de refuerzos, un tema que ha trabado incluso las negociaciones con el argentino Jorge Sampaoli. Según el medio brasileño, el nacido en Casilda habría solicitado incorporaciones para el once titular, pero las dificultades financieras del club han impedido avanzar en ese sentido.

El martes también coincidió con la reapertura de los entrenamientos tras un día de descanso. Los jugadores, que se encontraban presentes en el complejo, recibieron de primera mano la exigencia de la hinchada: revertir la imagen del equipo y mostrar una postura diferente en el campo. La magnitud de la derrota ante el Vasco da Gama no solo profundizó la crisis deportiva, sino que también tuvo consecuencias inmediatas en la estructura interna del club, con la salida del cuerpo técnico y la designación de Matheus Bachi como entrenador interino.

El calendario ofrece al Santos una semana completa de entrenamientos antes de enfrentar al Bahia en la Arena Fonte Nova el domingo. No está garantizado que para entonces el club haya cerrado la contratación de un nuevo técnico, lo que agrega incertidumbre a un plantel que ya acusa el golpe anímico de la goleada y la presión de los simpatizantes. La jornada de protestas en el CT Rei Pelé, refleja el nivel de descontento y la urgencia de respuestas tanto en el campo como en las oficinas del club.

Santos se encuentra en el puesto 15 del Brasileirao, con 21 puntos, y le lleva dos de ventaja al Vasco da Gama y Vitória, que se encuentra entre los cuatro últimos de la tabla que descenderán a fin de año. En la próxima fecha, el Peixe visitará al Bahía, una de las revelaciones del campeonato.

En paralelo, la directiva del Santos continúa evaluando perfiles para el cargo de entrenador. Aunque Sampaoli figura entre los candidatos, su exigencia de refuerzos y su estilo generan divisiones internas. La preferencia de la cúpula se inclina hacia un técnico con características diferentes, lo que prolonga la indefinición en un momento crítico para el club.