Los Pumas regresan a Vélez para medirse otra vez ante los All Blacks: su historial en Liniers

Treinta y nueve años después de aquel estreno ante Francia, Los Pumas retornan al Estadio José Amalfitani con la expectativa intacta. El seleccionado nacional de rugby afronta un nuevo desafío contra Nueva Zelanda en el marco del Rugby Championship, reeditando una historia cargada de partidos inolvidables y rivalidades clásicas sobre el césped de Vélez Sarsfield.
El primer encuentro de Los Pumas en Liniers tuvo lugar el 31 de mayo de 1986, día en el que más de 41.000 espectadores presenciaron la victoria ante Francia por 15 a 13. Desde entonces, el vínculo entre el equipo argentino y el club de Villa Luro ha trazado una trayectoria de 39 cotejos, con un registro de 14 triunfos, 24 caídas y un empate.
Con siete victorias logradas en el estadio y un empate frente a Australia en 1987, el balance local muestra la dureza de medirse ante los mejores seleccionados del planeta. Vélez Sarsfield también representa el escenario donde Los Pumas se cruzaron más veces con los All Blacks, disputando allí siete partidos. El último antecedente se remonta a 2019, cuando los neozelandeses se llevaron el triunfo por un ajustado 20 a 16.
El presente encuentra a Los Pumas tras una victoria reciente en el estadio del Fortín frente a Francia en 2024, con un marcador de 33 a 25. Esa conquista cortó una serie adversa de siete derrotas seguidas en el estadio. Hasta ese momento, el éxito anterior había sido el 26 de junio de 2010, también ante el seleccionado galo, por 41 a 13.
En la nómina de partidos disputados, Vélez vio triunfos de Los Pumas ante rivales como Estados Unidos (23-6 en 1989), Italia (21-16 en 1989), Irlanda (16-0 en 2007) y España (38-10 en 1992). También se destacan victorias ajustadas sobre Francia, como la alcanzada por 28-27 en 2002 y el 33-32 de 2003.
El balance ante Nueva Zelanda deja a los All Blacks como dominadores de esos choques en suelo porteño. Los neozelandeses exhiben el invicto en sus siete visitas a Liniers. Sus victorias incluyen marcadores amplios, como el 36-6 y 36-10 alcanzados en los años 90 y 2017 respectivamente, y otros más parejos, como el 20 a 16 de 2019.
El Estadio José Amalfitani, además de ser en el que Los Pumas juegan como locales con mayor frecuencia, es también el escenario donde el seleccionado forjó buena parte de su memoria competitiva. La lista de duelos incluye, además, batallas frente a potencias como Sudáfrica, Inglaterra, Gales y Escocia. La estadística se completa con un total de 17 derrotas y un empate.
Con la expectativa generada antes de cada encuentro ante los All Blacks, el regreso a Vélez supone para este sábado desde las 18:10 una nueva página de una tradición que desde 1986 suma emociones, públicos masivos y partidos memorables para el rugby argentino.
Todos los partidos de Los Pumas en Vélez
31/05/1986: Los Pumas 15-13 Francia
07/06/1986: Los Pumas 9-22 Francia
31/10/1987: Los Pumas 19-19 Australia
18/06/1988: Los Pumas 15-18 Francia
25/06/1988 Los Pumas 18-6 Francia
24/06/1989 Los Pumas 21-16 Italia
8/11/1989 Los Pumas 23-6 Estados Unidos
16/06/1990 Los Pumas 15-19 Canadá
28/07/1990 Los Pumas 12-25 Inglaterra
6/07/1991 Los Pumas 14-36 Nueva Zelanda
13/07/1991 Los Pumas 6-36 Nueva Zelanda
04/07/1992: Los Pumas 12-27 Francia
11/07/1992: Los Pumas 9-33 Francia
26/09/1992: Los Pumas 38-10 España
13/06/1998: Los Pumas 18-35 Francia
15/06/2002: Los Pumas 28-27 Francia
22/06/2022: Los Pumas 18-26 Inglaterra
14/06/2003: Los Pumas 10-6 Francia
20/06/2003 Los Pumas 33-32 Francia
19/06/2004 Los Pumas 20-35 Gales
04/12/2004: Los Pumas 7-39 Sudáfrica
05/11/2005: Los Pumas 23-34 Sudáfrica
17/06/2006: Los Pumas 45-27 Gales
24/06/2006: Los Pumas 19-25 Nueva Zelanda
02/06/2007: Los Pumas 16-0 Irlanda
14/06/2008: Los Pumas 14-26 Escocia
26/06/2010: Los Pumas 41-13 Francia
15/06/2013: Los Pumas 26-51 Inglaterra
15/08/2015: Los Pumas 12-26 Sudáfrica
01/10/2016: Los Pumas 17-36 Nueva Zelanda
30/09/2017: Los Pumas 10-36 Nueva Zelanda
29/09/2018: Los Pumas 17-35 Nueva Zelanda
20/07/2019: Los Pumas 16-20 Nueva Zelanda
05/08/2023 Los Pumas 13-24 Sudáfrica
13/07/2024 Los Pumas 22-25 Francia