Los Pumas regresan a Vélez para medirse otra vez ante los All Blacks: su historial en Liniers

El Estadio José Amalfitani albergó a Los Pumas en 39 partidos desde 1986, forjando una historia que incluye siete duelos contra los All Blacks, el último con un marcador ajustado en 2019

Por Pablo Deluca

El Haka en el José
El Haka en el José Amalfitani (REUTERS/Agustin Marcarian)

Treinta y nueve años después de aquel estreno ante Francia, Los Pumas retornan al Estadio José Amalfitani con la expectativa intacta. El seleccionado nacional de rugby afronta un nuevo desafío contra Nueva Zelanda en el marco del Rugby Championship, reeditando una historia cargada de partidos inolvidables y rivalidades clásicas sobre el césped de Vélez Sarsfield.

El primer encuentro de Los Pumas en Liniers tuvo lugar el 31 de mayo de 1986, día en el que más de 41.000 espectadores presenciaron la victoria ante Francia por 15 a 13. Desde entonces, el vínculo entre el equipo argentino y el club de Villa Luro ha trazado una trayectoria de 39 cotejos, con un registro de 14 triunfos, 24 caídas y un empate.

Último partido de Los Pumas
Último partido de Los Pumas en Veléz (EFE/Unión Argentina De Rugby)

Con siete victorias logradas en el estadio y un empate frente a Australia en 1987, el balance local muestra la dureza de medirse ante los mejores seleccionados del planeta. Vélez Sarsfield también representa el escenario donde Los Pumas se cruzaron más veces con los All Blacks, disputando allí siete partidos. El último antecedente se remonta a 2019, cuando los neozelandeses se llevaron el triunfo por un ajustado 20 a 16.

El presente encuentra a Los Pumas tras una victoria reciente en el estadio del Fortín frente a Francia en 2024, con un marcador de 33 a 25. Esa conquista cortó una serie adversa de siete derrotas seguidas en el estadio. Hasta ese momento, el éxito anterior había sido el 26 de junio de 2010, también ante el seleccionado galo, por 41 a 13.

Pumas contra All Blacks en
Pumas contra All Blacks en 2019 (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la nómina de partidos disputados, Vélez vio triunfos de Los Pumas ante rivales como Estados Unidos (23-6 en 1989), Italia (21-16 en 1989), Irlanda (16-0 en 2007) y España (38-10 en 1992). También se destacan victorias ajustadas sobre Francia, como la alcanzada por 28-27 en 2002 y el 33-32 de 2003.

El balance ante Nueva Zelanda deja a los All Blacks como dominadores de esos choques en suelo porteño. Los neozelandeses exhiben el invicto en sus siete visitas a Liniers. Sus victorias incluyen marcadores amplios, como el 36-6 y 36-10 alcanzados en los años 90 y 2017 respectivamente, y otros más parejos, como el 20 a 16 de 2019.

El Estadio José Amalfitani, además de ser en el que Los Pumas juegan como locales con mayor frecuencia, es también el escenario donde el seleccionado forjó buena parte de su memoria competitiva. La lista de duelos incluye, además, batallas frente a potencias como Sudáfrica, Inglaterra, Gales y Escocia. La estadística se completa con un total de 17 derrotas y un empate.

El head coach argentino, Felipe
El head coach argentino, Felipe Contepomi, en el estadio de Vélez (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

Con la expectativa generada antes de cada encuentro ante los All Blacks, el regreso a Vélez supone para este sábado desde las 18:10 una nueva página de una tradición que desde 1986 suma emociones, públicos masivos y partidos memorables para el rugby argentino.

Todos los partidos de Los Pumas en Vélez

31/05/1986: Los Pumas 15-13 Francia

07/06/1986: Los Pumas 9-22 Francia

31/10/1987: Los Pumas 19-19 Australia

18/06/1988: Los Pumas 15-18 Francia

25/06/1988 Los Pumas 18-6 Francia

24/06/1989 Los Pumas 21-16 Italia

8/11/1989 Los Pumas 23-6 Estados Unidos

16/06/1990 Los Pumas 15-19 Canadá

28/07/1990 Los Pumas 12-25 Inglaterra

6/07/1991 Los Pumas 14-36 Nueva Zelanda

13/07/1991 Los Pumas 6-36 Nueva Zelanda

En 2017 Nueva Zelanda se
En 2017 Nueva Zelanda se coronó campeón del Rugby Championship en el estadio de Vélez (REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo)

04/07/1992: Los Pumas 12-27 Francia

11/07/1992: Los Pumas 9-33 Francia

26/09/1992: Los Pumas 38-10 España

13/06/1998: Los Pumas 18-35 Francia

15/06/2002: Los Pumas 28-27 Francia

22/06/2022: Los Pumas 18-26 Inglaterra

14/06/2003: Los Pumas 10-6 Francia

20/06/2003 Los Pumas 33-32 Francia

19/06/2004 Los Pumas 20-35 Gales

04/12/2004: Los Pumas 7-39 Sudáfrica

05/11/2005: Los Pumas 23-34 Sudáfrica

17/06/2006: Los Pumas 45-27 Gales

24/06/2006: Los Pumas 19-25 Nueva Zelanda

02/06/2007: Los Pumas 16-0 Irlanda

14/06/2008: Los Pumas 14-26 Escocia

26/06/2010: Los Pumas 41-13 Francia

15/06/2013: Los Pumas 26-51 Inglaterra

15/08/2015: Los Pumas 12-26 Sudáfrica

01/10/2016: Los Pumas 17-36 Nueva Zelanda

30/09/2017: Los Pumas 10-36 Nueva Zelanda

29/09/2018: Los Pumas 17-35 Nueva Zelanda

20/07/2019: Los Pumas 16-20 Nueva Zelanda

05/08/2023 Los Pumas 13-24 Sudáfrica

13/07/2024 Los Pumas 22-25 Francia

