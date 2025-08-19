Los insultos a Tevez tras el empate de Talleres que lo dejó en zona de descenso: “Si nos volvemos locos, vamos a estar complicados”

Talleres de Córdoba empató como local con San Martín de San Juan y quedó muy comprometido con el descenso. El equipo de Carlos Tevez suma las mismas unidades que Aldosivi en la tabla anual y hoy estaría jugando un partido desempate frente al Tiburón para no caer en la segunda división del fútbol argentino.

Sobre esto fue consultado el Apache en la conferencia de prensa y si bien sostuvo que no lo preocupa el momento crítico del club, porque vio un cambio en el equipo, advirtió: “Si nos volvemos locos, vamos a estar complicados”.

NO SE SALVÓ NADIE: Talleres igualó 0-0 con San Martin de San Juan en el Kempes por la fecha 5 de la Zona B del #TorneoClausura y llovieron los silbidos de la gente de la T. pic.twitter.com/uKavpl7tUG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Durante el análisis del resultado, Tevez valoró: “No pudimos abrir el partido. Tuvimos cinco o seis situaciones de gol, fallamos abajo del arco directamente. Cuando no hacés los goles en un arco, a veces te los meten. Creo que tenemos que seguir de la misma forma, trabajando”.

La falta de efectividad en el área rival no solo preocupó al cuerpo técnico sino que generó murmullos y reproches del público presente en el estadio Mario Alberto Kempes.

“Es entendible todo lo murmullo y todas las cosas porque viene de un tiempo atrás, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera. El equipo me gustó, porque llegó, tiene una idea de juego, ya se empieza a ver un poco. Lástima la situación que está hoy el equipo por el arrastre que viene hace mucho tiempo atrás”, remarcó.

Asimismo, el entrenador de Talleres de Córdoba reiteró su pedido a la dirigencia para sumar un delantero. “Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente”, expresó sobre el seguimiento que aplica sobre Andrés Fassi. Desde su asunción tras la salida de Diego Cocca, Tevez insistió en reforzar la ofensiva, y la falta de precisión en la definición volvió a evidenciarse en el empate ante el conjunto sanjuanino.

“Estos partidos los ganás más que los empatás o perdés. Yo lo vi de esa forma y después, con el tema de que decidí por Valentín (Depietri) de 9 y no poner a Fede (Girotti). Es simple, necesitamos goles. Entonces, le vamos a buscar la vuelta por todos lados porque no tenés goles”, detalló.

Pese al presente adverso, Tevez mantiene la confianza en el grupo y aseguró: “Jugando de esta manera, vamos a ganar muchos más partidos, falta el último toque, nada más". En tanto, sobre la permanencia, añadió: “No, yo no la pienso, yo pienso que este equipo lo va a revertir y va a pelear”. Y concluyó con un mensaje de unión hacia adentro del plantel: “Entendemos el enojo de la gente, hoy estamos más unidos que nunca”.