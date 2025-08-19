La AFA dio a conocer la programación de la fecha 7 del Clausura: cuándo se jugará el clásico entre San Lorenzo y Huracán

Club Atletico Huracan vs San Lorenzo de Almagro. Fecha 7 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina.

La séptima fecha del Torneo Clausura ya tiene días y horarios. La organización del fútbol grande de la Argentina confirmó el cronograma de los partidos que se disputarán entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre.

Sin dudas, uno de los duelos más destacados será el que animarán San Lorenzo y Huracán en el Pedro Bidegain. El Clásico de Barrio más grande del mundo se disputará en el Nuevo Gasómetro el sábado 30 de agosto, a las 14:30.

El día previo, a las 21:15, Independiente deberá afrontar su compromiso contra Instituto en Córdoba, mientras que los otros tres grandes tendrán acción el domingo 31: en primer turno, a las 14:15, Boca chocará con Aldosivi en Mar del Plata; por la tarde, a las 19:15, River se medirá con San Martín de San Juan en el Monumental; y por la noche, a las 21:15, Racing recibirá a Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda.

Por la tabla anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son River Plate (42 unidades), Rosario Central (42) y Boca Juniors (39). Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura. Habrá otros dos clasificados que saldrán del ganador del Torneo Clausura y de la Copa Argentina. Si un mismo equipo llega a consagrarse en ambos torneos, el lugar vacante lo ganará el otro finalista de la Copa Argentina.

Mientras que a la Sudamericana lo harían Argentinos (38), Huracán (36), Barracas Central (36), San Lorenzo (35), Tigre (34) y Racing (32).

En tanto que por la lucha por mantenerse en la Primera, San Martín de San Juan ocupa el último puesto en la tabla anual y la del promedio. Hoy lo estaría acompañando el perdedor del partido desempate entre Aldosivi y Talleres, que están penúltimo y antepenúltimo. Vale recordar que el reglamento advierte que si el mismo equipo marcha último en las dos tablas (la anual y la del promedio), el penúltimo de la acumulada es el que lo sigue. Y aquí tanto el Tiburón como la T suman 18.

El cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 30 de agosto

14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

17.00 Independiente Rivadavia de Mendoza – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)

POSICIONES