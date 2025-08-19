El impactante auto deportivo que Real Madrid le dio a Franco Mastantuono tras su llegada al club

El auto que Real Madrid le regaló a Mastantuono

La llagada de Franco Mastantuono al Real Madrid generó una enorme expectativa. Tanto que el argentino de 18 años podría ver minutos esta tarde, en lo que será el debut del equipo de Xabi Alonso en La Liga frente a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. El propio entrenador confirmó que el ex River Plate es parte de la convocatoria y lo llenó de elogios en la previa al estreno por el torneo local.

Más allá del impacto que generó su presentación en la Ciudad Real Madrid ubicada en Valdebebas, y de verlo por primera vez la camiseta de la Casa Blanca, algo que llamó la atención de los fanáticos fue que Mastantuono llegó al volante de un impactante vehículo al entrenamiento. Es importante remarcar que el Real Madrid mantiene un acuerdo con la marca BMW, lo que se reflejó en la elección de Mastantuono. En un video que se hizo viral entre la afición de los Merengues en X (antes Twitter) se lo pudo ver al zurdo manejando un BMW Serie 4 Gran Coupé de color blanco perlado de cinco puertas. A diferencia de otros modelos eléctricos que emplean algunos compañeros de equipo, el suyo no pertenecería a la gama eléctrica, como se aprecia en detalles del frontal y la parrilla del coche, según indicó el medio especializado Car and Drive.

Según el sitio, la versión M Sport Pro, con llantas de 18 pulgadas y pinzas de freno rojas, aporta un toque deportivo y exclusivo. Aunque no se confirmó la motorización exacta, las opciones más probables se sitúan entre los modelos a gasolina 420i de 184 CV y 430i xDrive de 245 CV.

Por su parte, el portal alemán Auto Bild estableció que el modelo que utiliza el delantero argentino, que acaba de ser citado por Lionel Scaloni en la pre lista de la selección argentina de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias, podría ser alguno de estos cuatro: 420d Gran Coupé, 430d xDrive Gran Coupé, 420i Gran Coupé y 430i xDrive Gran Coupé.

El menor de la gama (420d) cuesta 58.400 euros. Tiene 190 CV, es automático, cuenta con tracción trasera y acelera de 0 a 100 km/h en poco más de siete segundos. Si lo comparamos con el de gama más alta (430d xDrive Gran Coupé), el valor del vehículo sería de 70 mil euros.

BMW Serie 4 Gran Coupé, el auto de Mastantuono (BMW)

La llegada de Mastantuono a Madrid no pasó inadvertida. Más allá de los trámites habituales para los nuevos fichajes, su presencia al volante por las calles de la capital española ha despertado curiosidad. Los aficionados se preguntaron cómo es posible que, con apenas unas semanas en la ciudad y 18 años, el futbolista ya conduzca un vehículo propio. La respuesta está en la normativa argentina, que permite obtener la licencia de conducir a los 17 años con autorización parental. Este permiso puede homologarse en España desde 2002, tras el pago de una tasa de €28,87, estableció el sitio Car and Drive.

Además, entre los hinchas del Real Madrid y Barcelona se comparó qué vehículo usan el joven argentino y Lamine Yamal, la naciente estrella del equipo culé. La joya de la selección de España se mueve en un Cupra Formentor e-HYBRID, que está valuado en 46 mil euros y que el jugador de 18 años recibió por la alianza de patrocinio entre el club y la marca. El mencionado automóvil es un SUV coupé deportivo híbrido que combina un motor naftero 1.4 TSI con uno eléctrico.

La expectativa por el debut de Mastantuono se intensificó en los últimos días. Alonso elogió la personalidad y calidad futbolística del joven argentino y dejó abierta la posibilidad de que sume sus primeros minutos “Sí, podría tener minutos mañana”, afirmó el técnico en la conferencia de prensa del lunes, alimentando la ilusión de los hinchas que esperan ver en acción a la nueva promesa merengue.

“La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por aquel entonces. La segunda vez que hablé ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid”, relató el entrenador sobre sus primeras impresiones del mediocampista. Además, subrayó la madurez y el compromiso que ha mostrado desde su llegada, tanto en la dinámica del vestuario como en el terreno de juego.

Mastantuono en el entrenamiento del Real Madrid

El propio Mastantuono reconoció que la llamada de Xabi Alonso fue determinante para elegir al Real Madrid como destino, una decisión que, según el técnico, se ha visto respaldada por la rápida integración del jugador al grupo. “Y desde que ha llegado, se le nota esa madurez, las ganas que tiene y esa calidad. En poco tiempo, se ve que va a integrarse con el equipo. Ya sea en la dinámica del vestuario, como en la del juego”, agregó Alonso.

Durante la presentación oficial, el joven delantero señaló a Lionel Messi como su referente futbolístico, una afirmación que generó cierta curiosidad entre los periodistas. Consultado al respecto, Alonso fue contundente: “¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? No, no. Yo puedo ver que tenga lógica que sea su jugador favorito. O sea, es Messi... siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”, expresó el entrenador, restando importancia a la preferencia del jugador.

Desde su incorporación, Mastantuono se sumó a los entrenamientos del primer equipo y dejó una impresión positiva tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros. Su adaptación fue veloz y, según se comenta en el entorno del club, su talento y determinación sorprendieron a todos en la Casa Blanca.

BMW Serie 4 Gran Coupé tiene 4 modelos (BMW)

El modelo está valuado entre 56 mil y 70 mil euros en España (BMW)

La parte trasera del vehículo que usa el ex River (BMW)

Una postal del frente del coche (BMW)

BMW Serie 4 Gran Coupé (BMW)