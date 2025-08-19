Aerolíneas Argentinas cuestionó la conducta del plantel de Peñarol durante su vuelo a Buenos Aires

La conducta del plantel de Peñarol en el viaje a Buenos Aires

Llegó el día esperado para los fanáticos de Racing Club y de Peñarol, de Uruguay. Después del partido de ida que se jugó en Montevideo y terminó 1-0 en favor del local, hoy desde las 21.30 se jugará la revancha por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Cilindro de Avellaneda. A la espera del duelo de esta noche, que tendrá a Wilmar Roldán a cargo del arbitraje, se generó una inesperada polémica.

El plantel aurinegro viajó este lunes desde Montevideo a Buenos Aires y lo hizo en un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas. En las redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver a los futbolistas y el resto de la delegación cantando de cara al trascendental encuentro por el máximo torneo de clubes de fútbol en Sudamérica. Es un fragmento de las imágenes se mostró cómo un futbolista se paró en un asiento mientras que un compañero tomaba el respaldo de otro y lo movía.

Esto generó que la aerolínea publicara un mensaje de repudio frente al comportamiento del plantel de Peñarol en su viaje. “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, citó el texto de la publicación, en la que también se sumó a la cuenta del conjunto charrúa. Hasta el momento, el club ganador de cinco Copas no emitió respuesta frente a la acusación de AA.

Más allá de lo deportivo, hay que recordar que la semana pasada, el público de Racing denunció maltrato por parte de la organización del partido que se disputó en el estadio Campeón del Siglo, ya que padecieron un operativo de seguridad en donde tuvieron que permanecer casi diez horas en el recinto, hasta entrada la madrugada, antes de salir de la tribuna en la que permanecieron desde las 16.30.

El mensaje de Aerolíneas Argentinas por el comportamiento del plantel de Peñarol

Uno de los primeros en reclamar la situación que vivieron los fanáticos de la Academia y mismo varios de los familiares de los jugadores que viajaron a Montevideo a apoyar a los futbolistas fue el presidente de Racing, Diego Milito. “Es una locura. Nosotros lógicamente todavía estamos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha de Racing”, dijo en diálogo con ESPN tras la derrota del primer equipo.

“Nunca vivimos algo así. Estoy en contacto con el presidente de Peñarol, que está tratando de hablar con el Ministerio del Interior, porque esto es pura y exclusivamente acá de Uruguay y de la Policía, que no liberan la posibilidad de que la gente pueda salir. Hay parte de la comisión directiva nuestra en la tribuna, con familias. Es una locura”, expresó.

Más de una hora después que se acabó el duelo de ida, hasta el propio Gustavo Costas salió de nuevo al campo de juego y se dirigió a la zona de la tribuna donde estaban los hinchas de Racing para ver por qué todavía permanecían en las gradas.

El club subió una foto del plantel en pleno vuelo a Buenos Aires (@oficialcap)

De cara a la revancha de esta noche en Avellaneda, APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) dio detalles a través de un comunicado del procedimiento para el ingreso de los simpatizantes uruguayos al estadio Presidente Perón. “La apertura de puertas para el público local será como es habitualmente, 3 horas antes del encuentro, mientras que la parcialidad de Peñarol podrá ingresar a partir de las 17, a medida que vayan llegando”, indicó la agencia.

Además, destacaron que la Policía de la Ciudad será la encargada de reunir a los hinchas de Peñarol en Costanera Sur desde las 15. Desde ahí, los aficionados serán trasladados en grupos hacia la cancha de Racing, donde los encargados del operativo de seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomarán el control y habilitarán el acceso a las 17. Otro de los aspectos del operativo que se conoció es que la parcialidad del equipo que quede afuera de la Libertadores será el primero en salir del estadio y los restantes deberán esperar.

APreViDe también especificó que el operativo “contará con la participación de alrededor de 850 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 160 de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, 7 ambulancias, 20 socorristas, 2 carpas sanitarias, autobomba, y comisaría móvil”.

En lo deportivo, Peñarol llega con la ventaja tras el gol de David Terans en el final del partido. Es por eso que Racing deberá salir a buscar la igualdad de la serie y, en caso de ganar por dos goles o más, pasará a la próxima ronda. Un empate o un triunfo del equipo uruguayo le dará la clasificación a los cuartos de final. Costas todavía no definió el once inicial, pero crecen las chances de que Marcos Rojos sea titular por primera vez desde su llegada al club tras su salida de Boca Juniors.

¿Cómo formaría la Academia? Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa, son las dudas que tiene el DT de Racing. Por su parte, Diego Aguirre dispondría de Cortés; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, David Terans y Javier Cabrera para buscar dar el golpe en Buenos Aires.