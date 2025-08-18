Deportes

“Ojo que la lupita te desnuda”: Ruggeri confesó el peculiar problema que tuvo con sus redes sociales

El ex defensor de la selección argentina reveló que su familia debió ayudarlo: “Por ahí toco sin querer y salta un corazón para acá”

Boca dejó atrás una racha de 12 partidos sin triunfos, la más extensa de su historia: venció 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, por el Torneo Clausura. Y Edinson Cavani fue noticia, pero no por marcar uno de los goles. El delantero falló una definición frente al arco y fue reemplazado a los 19 minutos del segundo tiempo.

La decisión no fue bien recibida por el uruguayo, quien mientras salía del campo hizo claros gestos de fastidio por la modificación y se cruzó con Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Oscar Ruggeri, en su rol de panelista en el programa F90, por ESPN, defendió al ex PSG, Bapoli y Manchester United.

¿Por qué vas a sacar a Cavani? Ya lo quieren volar. Yo no tengo dudas, a Cavani hay que dejarlo. No tiene que salir y le tienen que dar confianza“, planteó el ex defensor, campeón del mundo con Argentina en México 86 y de raíces en el Xeneize, más allá de que luego se consagró en River.

Pero en otra de sus intervenciones en el programa, el ex DT de San Lorenzo e Independiente sorprendió con un tema que poco tiene que ver con la pelota. “Necesito que Ruggeri me siga”, pidió al aire el periodista Damián Iribarren.

“Olvidate, no lo voy a seguir”, replicó el ex zaguero. “Editoriales picantes. 1.250.000 reproducciones”, buscó tentarlo el cronista, pero el ex futbolista se fue por las ramas y contó un problema que debió resolver con sus redes durante el fin de semana.

Me borraron un montón que se ve que yo toco seguir y no me di cuenta. Me agarraron las chicas -por su hija y su esposa- y me borraron una banda que seguía yo y ni sabía”, confesó sobre su cuenta de Instagram.

“¿Qué seguías, por ejemplo, mueblerías?“, lo aguijoneó Sebastián Vignolo, conductor del ciclo. ”Claro, pero por ahí toco sin querer. Y por ahí salta un corazón para acá“, reveló, y desató las carcajadas de sus compañeros de panel.

“A veces uno sin querer toca”, lo acompañaron Federico Bulos y Marcelo Sottile. “¿Sos likeador?“, lo interrogó Vignolo. ”Ojo con la lupita, ¿eh? Que marca el perfil de lo que uno busca. La lupita te desnuda", lo advirtió Iribarren, quien estaba ubicado en un móvil. “La lupita no sé ni dónde está”, se desmarcó Ruggeri en el cierre.

En su perfil en Instagram, Ruggeri tiene casi 650.000 seguidores. Allí, por caso, publica cuestiones personales y también ha compartido alguna anécdota sobre su vida deportiva o las imagénes de las visitas de los ídolos del 86 a Carlos Salvador Bilardo. Por sus palabras, la asistencia de su familia es clave para el manejo de sus redes.

