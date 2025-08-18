Deportes

Investigan la muerte de una promesa del deporte de 14 años, que fue encontrada sin vida en una laguna: “Hay cosas detrás”

El cuerpo de Gustavo Talmaré, joven dominicano que era buscado por las Grandes Ligas de béisbol, fue encontrado en la noche del viernes 15 de agosto

Guardar
Gustavo Talmaré falleció a sus
Gustavo Talmaré falleció a sus 14 años (@LIDOMRD)

El béisbol dominicano quedó conmovido después de que se confirmara la muerte de Gustavo Talmaré, joven promesa de 14 años que era seguido por franquicias de las Grandes Ligas. El cuerpo del chico fue encontrado por rescatistas en la Laguna del Toro en la noche del viernes 15 de agosto, en una escena traumatizante para su familia, que pidió que se investigue a fondo las causas de su fallecimiento. La noticia fue confirmada por Amaurys Nina, entrenador y propietario de la academia donde entrenaba el adolescente.

Gustavo Talmaré se había destacado en la primera edición de la Serie del Caribe Kids en 2024, donde fue elegido Jugador Más Valioso gracias a su liderazgo en cuadrangulares, y también había brillado en el Mundial Sub-12 de 2023 como el pelotero dominicano más sobresaliente. Su desempeño lo había convertido en una de las grandes promesas del béisbol nacional, seguido de cerca por ojeadores de clubes de las Grandes Ligas.

El viernes anterior a su fallecimiento, Talmaré participó en un evento en la academia y, como era habitual, se retiró para pasar el fin de semana con su familia. Amaurys Nina explicó a ESPN Digital que desconocía el paradero del joven desde ese momento y que la noticia de su muerte lo dejó “devastado”. El entrenador detalló que el cuerpo fue hallado por un miembro de los organismos de socorro de la República Dominicana en la Laguna del Toro, ubicada a unos 40 minutos de la academia.

No puedo explicarme qué hacía en esa laguna, o por qué estaba en ese lugar. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso”, afirmó el coach de la academia.

Gustavo Talmaré estaba siendo seguido
Gustavo Talmaré estaba siendo seguido por las Grandes Ligas de Béisbol (@LIDOMRD)

“Siendo las 21:00 horas del día 15-08-2025, fue encontrado en la Laguna del Toro el adolescente Gustavo Talmaré, dom, de 14 años, sin más datos, quien falleció tras presentar DX: ASFIXIA POR INMERSIÓN AHOGAMIENTO. El reporte preliminar indica que el menor habría caído en las aguas de la laguna antes mencionada mientras buscaba frutos. Hecho ocurrido en la parte trasera de la academia de una academia de béisbol ubicada en el Toro de Guerra. El departamento de investigación de homicidio se apoderó del caso”, indica el informe preliminar de la Policía Nacional Dominicana.

La familia de Gustavo Talmaré ha manifestado dudas sobre la versión oficial. Su madre, María Esther, sostiene que su hijo no habría salido de la academia sin autorización ni supervisión adulta. “Tienen que investigar más profundo. Hay más cosas detrás de todo, nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay cosas detrás de todo”, expresó.

María Esther relató que la última vez que vio a su hijo fue la tarde del viernes, tras acompañarlo a la práctica. Más tarde, recibió una llamada de él asegurándole que todo estaba bien. Horas después, pasadas las 21, recibió una llamada urgente de Amaurys Nina, quien le pidió que se presentara en la academia.

Al llegar, encontró a los demás jóvenes afuera y fue la esposa del entrenador quien le informó que su hijo había desaparecido tras, presuntamente, saltar una pared junto a otros para buscar limoncillos en los alrededores. “Lo vi con una mano sosteniendo el uniforme y la otra extendida. Tenía un golpe en la frente… esa imagen no se me borrará jamás”, relató.

Gustavo Talmaré se había destacado
Gustavo Talmaré se había destacado en la Serie del Caribe Kids y también había brillado en el Mundial Sub-12 (@LIDOMRD)

El dolor de la familia se refleja también en el testimonio del padre, Baltasar Talmaré, quien apenas logró articular palabras tras la tragedia. El adolescente, mayor de dos hermanos, era descrito por su madre como un muchacho obediente, cariñoso y dedicado tanto a los estudios como al deporte. “Era un niño especial, nunca desobedecía. No entiendo cómo pudo salir de la academia”, afirmó la madre desde su hogar en Los Frailes III, en Santo Domingo Este, donde las paredes exhiben fotografías de los logros deportivos de Gustavo.

La Academia Amaury Nina emitió un comunicado lamentando profundamente la muerte del joven, a quien definieron como un talento excepcional y una persona de grandes cualidades humanas. “Este es un momento devastador. Gustavo era un muchacho lleno de sueños. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares y amigos”, manifestó.

El operativo de rescate del cuerpo involucró a los bomberos, el servicio de emergencias 911 y miembros de la Fuerza Aérea Dominicana. La conmoción por la muerte de Talmaré se extendió a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Valentín Contreras Núñez, coordinador del equipo quisqueyano en la Serie del Caribe Kids, expresó su pesar en una publicación en la red social Facebook: “¡Oh, Dios mío! Misericordia. Dios mío, Dios mío, qué golpe. Fuerza Amaurys, dale fuerza a sus padres y sus compañeros y entrenadores”.

Temas Relacionados

Gustavo TalmaréBéisboldeportes-internacionaldeportes-argentina

Últimas Noticias

La derrota del Manchester United tras un error de su arquero podría acelerar la llegada de Dibu Martínez: el apoyo de una leyenda del club

Una falla del turco Bayindir derivó en la caída ante el Arsenal en el debut de la Premier League. Cuáles son las otras opciones

La derrota del Manchester United

Dos sorpresas, un regreso y una ausencia de peso: Scaloni anunció la pre lista de Argentina para los últimos partidos de Eliminatorias

El entrenador campeón del mundo citó a José López, del Palmeiras, y al ex Boca Alan Varela

Dos sorpresas, un regreso y

Por qué Alpine podría terminar la temporada de la Fórmula 1 como la peor escudería con más puntos en la historia

El equipo francés tiene chances de acabar en el fondo del Campeonato de Constructores a pesar de los esfuerzos de Pierre Gasly y Franco Colapinto

Por qué Alpine podría terminar

El fastidio de Cavani tras ser el primer cambio en el triunfo de Boca Juniors y su reclamo a Úbeda: “¿Qué pasa?”

El delantero uruguayo volvió a desaprovechar una ocasión clara de gol y cuando salió de la cancha se cruzó con el ayudante de Russo

El fastidio de Cavani tras

Tom Brady criticó la ambición económica en el deporte universitario: “Estos chicos son muy jóvenes, sus cerebros ni siquiera están completamente desarrollados”

Entrevistado por el podcast “The Joel Klatt Show”, la leyenda de la NFL y actual analista remarcó la importancia de la orientación familiar y el rol de los adultos en la formación de los deportistas, en un contexto donde la presión externa y la validación inmediata desafían el desarrollo integral

Tom Brady criticó la ambición
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso Máximo Jerez: pidieron perpetua

Caso Máximo Jerez: pidieron perpetua para los acusados del crimen del nene de 11 años en un atentado narco

Juicio por YPF: Argentina consiguió otro fallo favorable en la demanda por la expropiación de la petrolera

El sindicalismo logró más candidaturas a diputado de las que preveía y se prepara para dar batalla en el Congreso

Plan canje: cuál es el debate en el sector respecto al intento de emular el programan de los ‘90

Con la baja del dólar la competitividad cambiaria se redujo 5 puntos en lo que va de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción,

Michel Nieva: tecnología, ciencia ficción, corporaciones y los verdaderos “parásitos del Estado”

La historia del artista colombiano que moldea la realidad de su país en plastilina

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

San Martín fue un “hombre justo” y “absolutamente honesto”, dijo Eduardo Kovalivker

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

TELESHOW
Valeria Aquino y Barby Silenzi,

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”