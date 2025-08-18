Investigan la muerte de una promesa del deporte de 14 años, que fue encontrada sin vida en una laguna: “Hay cosas detrás”

Gustavo Talmaré falleció a sus 14 años (@LIDOMRD)

El béisbol dominicano quedó conmovido después de que se confirmara la muerte de Gustavo Talmaré, joven promesa de 14 años que era seguido por franquicias de las Grandes Ligas. El cuerpo del chico fue encontrado por rescatistas en la Laguna del Toro en la noche del viernes 15 de agosto, en una escena traumatizante para su familia, que pidió que se investigue a fondo las causas de su fallecimiento. La noticia fue confirmada por Amaurys Nina, entrenador y propietario de la academia donde entrenaba el adolescente.

Gustavo Talmaré se había destacado en la primera edición de la Serie del Caribe Kids en 2024, donde fue elegido Jugador Más Valioso gracias a su liderazgo en cuadrangulares, y también había brillado en el Mundial Sub-12 de 2023 como el pelotero dominicano más sobresaliente. Su desempeño lo había convertido en una de las grandes promesas del béisbol nacional, seguido de cerca por ojeadores de clubes de las Grandes Ligas.

El viernes anterior a su fallecimiento, Talmaré participó en un evento en la academia y, como era habitual, se retiró para pasar el fin de semana con su familia. Amaurys Nina explicó a ESPN Digital que desconocía el paradero del joven desde ese momento y que la noticia de su muerte lo dejó “devastado”. El entrenador detalló que el cuerpo fue hallado por un miembro de los organismos de socorro de la República Dominicana en la Laguna del Toro, ubicada a unos 40 minutos de la academia.

“No puedo explicarme qué hacía en esa laguna, o por qué estaba en ese lugar. No tengo los detalles de cómo terminó ahí, pero sé que las autoridades están investigando el suceso”, afirmó el coach de la academia.

Gustavo Talmaré estaba siendo seguido por las Grandes Ligas de Béisbol (@LIDOMRD)

“Siendo las 21:00 horas del día 15-08-2025, fue encontrado en la Laguna del Toro el adolescente Gustavo Talmaré, dom, de 14 años, sin más datos, quien falleció tras presentar DX: ASFIXIA POR INMERSIÓN AHOGAMIENTO. El reporte preliminar indica que el menor habría caído en las aguas de la laguna antes mencionada mientras buscaba frutos. Hecho ocurrido en la parte trasera de la academia de una academia de béisbol ubicada en el Toro de Guerra. El departamento de investigación de homicidio se apoderó del caso”, indica el informe preliminar de la Policía Nacional Dominicana.

La familia de Gustavo Talmaré ha manifestado dudas sobre la versión oficial. Su madre, María Esther, sostiene que su hijo no habría salido de la academia sin autorización ni supervisión adulta. “Tienen que investigar más profundo. Hay más cosas detrás de todo, nadie quiere hablar, pero ellos saben que hay cosas detrás de todo”, expresó.

María Esther relató que la última vez que vio a su hijo fue la tarde del viernes, tras acompañarlo a la práctica. Más tarde, recibió una llamada de él asegurándole que todo estaba bien. Horas después, pasadas las 21, recibió una llamada urgente de Amaurys Nina, quien le pidió que se presentara en la academia.

Al llegar, encontró a los demás jóvenes afuera y fue la esposa del entrenador quien le informó que su hijo había desaparecido tras, presuntamente, saltar una pared junto a otros para buscar limoncillos en los alrededores. “Lo vi con una mano sosteniendo el uniforme y la otra extendida. Tenía un golpe en la frente… esa imagen no se me borrará jamás”, relató.

Gustavo Talmaré se había destacado en la Serie del Caribe Kids y también había brillado en el Mundial Sub-12 (@LIDOMRD)

El dolor de la familia se refleja también en el testimonio del padre, Baltasar Talmaré, quien apenas logró articular palabras tras la tragedia. El adolescente, mayor de dos hermanos, era descrito por su madre como un muchacho obediente, cariñoso y dedicado tanto a los estudios como al deporte. “Era un niño especial, nunca desobedecía. No entiendo cómo pudo salir de la academia”, afirmó la madre desde su hogar en Los Frailes III, en Santo Domingo Este, donde las paredes exhiben fotografías de los logros deportivos de Gustavo.

La Academia Amaury Nina emitió un comunicado lamentando profundamente la muerte del joven, a quien definieron como un talento excepcional y una persona de grandes cualidades humanas. “Este es un momento devastador. Gustavo era un muchacho lleno de sueños. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares y amigos”, manifestó.

El operativo de rescate del cuerpo involucró a los bomberos, el servicio de emergencias 911 y miembros de la Fuerza Aérea Dominicana. La conmoción por la muerte de Talmaré se extendió a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Valentín Contreras Núñez, coordinador del equipo quisqueyano en la Serie del Caribe Kids, expresó su pesar en una publicación en la red social Facebook: “¡Oh, Dios mío! Misericordia. Dios mío, Dios mío, qué golpe. Fuerza Amaurys, dale fuerza a sus padres y sus compañeros y entrenadores”.