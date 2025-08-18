17 frases de Gallardo tras la goleada de River: qué tienen Bustos y Quintero, y una profunda reflexión sobre la presión

River Plate le ganó por 4-2 a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura. Así, quedó como líder de la Zona B (con 11 puntos) y también es el dueño de la cima de la tabla anual, en el mismo escalón que Rosario Central. Tras el encuentro, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que analizó la actuación de sus dirigidos, habló sobre las lesiones de Fabricio Bustos y Juan Fernando Quintero y dio indicios sobre su planificación de cara al duelo por Copa Libertadores frente a Libertad.

El Muñeco fue consultado sobre cómo se logra un buen funcionamiento y respondió: “Se logra siendo regular, con la continuidad de partidos, no teniendo altibajos. Cuando vas sumando partidos y vas recuperando jugadores que tengan continuidad, creo que eso te da cierta confiabilidad, pero bueno, en estos tiempos hemos sufrido lesiones importantes que no nos permitieron darle continuidad al juego que veníamos teniendo”.

“No era un partido fácil porque había muchos chicos que no venían jugando. Fue un equipo que por primera vez se presentó en campo. Creo que lo hizo bastante bien, más allá de algunos errores. El equipo mostró algunas ideas buenas de juego y eso está bueno. El haber ganado también, en nuestra cancha y con nuestro público, eso ayuda muchísimo”, expresó sobre el duelo con el Tomba.

Al DT le consultaron sobre las diferencias entre el partido del pasado jueves con Libertad (que finalizó 0-0) y el triunfo contra los mendocinos. “Primero que los rivales no son iguales, segundo, nosotros somos un equipo ofensivo. Después, hay características de futbolistas”, contestó.

“En cuanto los jugadores se pongan mejor van a tener minutos en cancha porque son futbolistas que nos dan un juego de mucha calidad, pero tienen que estar bien para aportar esa calidad. En cuanto ellos estén bien y yo los vea bien, se van poniendo en cancha”, continuó.

“Siempre repito lo mismo; no dejo jugadores afuera que le aportan cosas positivas al equipo y lo sostienen. Pero, en una visualización interna que hago, voy visualizando como está cada uno de ellos y si el equipo los necesita... Acá el que juega bien, juega. Muy simple”, añadió.

MÁS REFLEXIONES DE GALLARDO

Sobre Fabricio Bustos y Quintero: “Bustos tuvo un esguince, veremos cual es la gravedad. A priori, no sería nada de mucha importancia, pero sí un esguince de tobillo. Y Juanfer salió con una molestia de rodilla que creemos que no va a ser nada preocupante”.

La evolución de Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta: “Están mejor, se entrenaron con un poquito más de normalidad y con el correr de los días los iremos evaluando para ver cómo se sienten con la seguridad de sus lesiones para ser tenidos en cuenta el jueves”

Mercado de pases: “No evaluamos ninguna alternativa porque no es fácil salir a buscar jugadores ahora. Con las ligas iniciadas, tiene que ser algo que no suele estar al alcance de la mano. Entonces, no”.

Galoppo y Nacho Fernández: “Nacho entró bien en Paraguay, Juanfer también y hoy se metieron en cancha. Galoppo entró bien, la otra vez no le tocó jugar y hoy entró bien, aporta goles, es una variante también pensando en el jueves e iremos resolviéndolo en estos días”.

El debut de Portillo y su posición en la cancha: “Tenía planeado que él hiciera una aparición el día de hoy, que lo hiciera en la zona central, que teníamos algunos problemitas de lesiones ahí. Y porque también a él, sin fútbol, le iba a ser más cómodo jugar de central que de volante, donde se requiere una mejor preparación y un mejor ritmo de juego”.

Sebastián Boselli y su posibilidad de jugar el jueves: “Tengo 30 jugadores, está dentro de la consideración, como todos. Después, veré de armar el mejor equipo posible que yo crea necesario para jugar el jueves”.

Sobre la exigencia por tener mucho presupuesto: “No tengo mucho para decir con respecto a la opinión o ese facilismo para hablar u opinar. Vos podés ser una persona millonaria y te puedo preguntar: ‘¿Vos sos feliz? ¿La plata hace a la felicidad?’ Muchas veces, ayuda, pero no necesariamente".

“Nosotros tenemos una muy buena posición porque nos lo hemos ganado, porque somos un club que genera y en base a eso podemos invertir. Eso genera mezquindad. La vida es así. Vemos los mercados europeos que están mucho mejor que nosotros y los equipos siempre son los mismos los que ganan. No quiere decir que vos con lo que gastes vas a ganar todos los partidos. ¿Vas a tener más herramientas? Posiblemente, sí. Después está cómo nos propongamos nosotros ser un equipo que se exija para ganar y muestre una diferencia desde el juego".

“La búsqueda nuestra es ser un muy buen equipo de fútbol, no es ganar y nada más que ganar. Nos gusta que se nos exija y que se tome como una posibilidad que seamos un equipo que tiene que ganar todos los partidos, pero eso es una mentira. Hemos perdido partidos, somos un equipo que se está reconstruyendo, como otros. Que se reconstruye en base a una idea clara, a una concepción no solo futbolística, sino de club. Apostamos a una visión de mediano y largo plazo.

“Hay que trabajar para no solamente sentirnos bien nosotros mismos, esa es la idea. Ser felices con lo que hacemos, tener una seriedad en las formas. Intentamos ser iguales en la victoria y en la derrota, tenemos una filosofía y eso es lo importante. Es fácil opinar. Cada cual ocupa su lugar, sé a dónde quiero ir. Nosotros queremos ganar, el hincha quiere ganar y me parece muy bien. Me explayé demasiado, perdón”.

Sobre el partido: “Me gustó que nunca es fácil poner un equipo con muchos cambios y que tenga una propuesta más allá de algunos errores. Claramente, hubo errores, pero también hubo muchos aciertos. Muchos jugadores no venían jugando, me gustó lo que se vio del equipo, porque no era fácil. Godoy Cruz venía de jugar un muy buen partido en Brasil. Hoy presentó una muy buena oposición y es más para destacar lo que hizo el equipo”.

Nivel del arbitraje: “No sé, creo que todos colaboramos para que haya esa bronca. Esta fecha fue un caos por lo que observé. Pero tampoco me gusta opinar de los demás. Cada uno reacciona como reacciona. A veces, las pulsaciones van a mil, las emociones también generan comportamientos... A mí también me ha pasado. No me gusta verme en situaciones así. En general, nos quejamos los que nos sentimos perjudicados”.

Cómo ve al equipo y a los refuerzos: “Está mejor en forma general. Cuando van llegando futbolistas de cierto renombre, de un recorrido importante, muchos de ellos con mucha jerarquía, el fútbol argentino te chupa. No es lo mismo preparar tu cabeza para convivir todo el tiempo con esto. Esta manera de vivir que tenemos, que muchas veces parece pasional, pero a veces es un desequilibrio que no conduce a nada. Es una cultura nuestra. Es como sentimos nosotros, creo yo. Tenemos que aportar desde nuestro lugar. Es difícil de cambiarlo en el fútbol argentino”.

“Ahora tenés que jugar, los jugadores tienen que mostrar su valor. Por lo que representa la camiseta de River y ese peso de favoritismo. Muchos de ellos no nacieron acá, no saben la exigencia que hay, hasta que se van asentando. Es lindo tener la camiseta, pero cuando tenés que reforzarlo cada partido hay una carga. Por eso digo; la camiseta de River no es para cualquiera. Tenés que estar preparado mentalmente y con el deseo de generar buenas cosas”.