Los 3 goles en 9 minutos con los que Banfield remontó un increíble partido para vencer a Estudiantes

El Taladro tuvo una notable ráfaga para dar vuelta un trámite adverso en el Estadio Florencio Sola

Banfield y Estudiantes animaron un entretenido partido por el Torneo Clausura. El Pincha parecía encaminar una victoria tranquila en el Sur, pero el Taladro reaccionó en una ráfaga para revertir un 0-2 en nueve minutos y llevarse su primer triunfo como local en el Estadio Florencio Sola.

El duelo válido por la quinta fecha del campeonato arrancó con el equipo de Eduardo Domínguez siendo protagonista en la provincia de Buenos Aires hasta el punto de irse al entretiempo en ventaja por los goles de Santiago Arzamendia y Román Gómez, este último tras una brillante jugada colectiva, que incluyó la asistencia de Facundo Farías.

El marcador le dio una mayor tranquilidad al conjunto platense con vistas a una semana clave porque este miércoles jugará la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en UNO después de imponerse 1-0 en Paraguay. Sin embargo, esa dosis de calma se esfumó inmediatamente al inicio del complemento.

Rodrigo Auzmendi empezó la remontada cuando el reloj marcaba 53′23‘’ del tiempo regular. El ex hombre del Motagua de Honduras y hermano de Agustín, atacante de Godoy Cruz, empujó la pelota a la red para ampliar su gran momento, que lo lleva a tener tres goles, a uno solo de Ronaldo Martínez (Platense), máximo artillero del Clausura.

*El segundo gol de Banfield en el Sur

El empate parcial llegó a los 60′ a través de la pelota parada. Auzmendi bajó un centro y Lautaro Ríos cumplió la famosa frase de que dos cabezazos en el área son gol para poner tablas.

Estudiantes sacó del medio envuelto en un manojo de nervios y expuso pocas herramientas para bajar las aguas de un encuentro que ya no manejaba. A menos de 120 segundos de la igualdad, a los 62′, Martín Río volvió a ganar en las alturas con un testazo de atropellada tras un centro sobre el costado derecho para concretar el 3-2 que le dio una alegría al dueño de casa.

Banfield logró su segunda victoria del certamen, pero la primera ante su público tras el 2-1 frente a Newell’s en Rosario. Subió a la novena posición de la Zona A con siete puntos y se mantiene en la pelea por acceder a los puestos de playoffs.

Por otro lado, Estudiantes no pudo prolongar la racha de cuatro triunfos al hilo entre el torneo local y la Copa Libertadores. Vale destacar que Domínguez metió siete cambios con respecto a la formación que le ganó por la mínima a Cerro Porteño. El arquero Fernando Muslera, los defensores Facundo Rodríguez y Arzamendia y el volante central Santiago Ascacibar fueron los únicos presentes desde el comienzo de un partido a otro.

En la próxima fecha, el Taladro visitará La Bombonera para medirse a Boca Juniors el próximo domingo desde las 18:15, mientras que el Pincha recibirá el lunes a partir de las 19:15 a Aldosivi en La Plata, aunque primero deberá sellar su boleto a cuartos de la Libertadores este miércoles desde las 19 con el apoyo de sus hinchas.

*El tanto de Martín Río para el 3-2 sobre Estudiantes

El resumen del triunfo de Banfield ante Estudiantes

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

