El mensaje para el plantel de Boca Juniors que apareció en la puerta del hotel en Mendoza

Dejaron mensajes para los jugadores en el hotel de Mendoza (Deborah María Puebla)

“La camiseta Boca se tiene que transpirar”. La frase, escrita en un pasacalles colgado la noche del sábado frente al hotel donde se aloja el plantel de Boca Juniors en Mendoza, marcó el pulso de la previa al partido clave que el equipo de Miguel Ángel Russo jugará ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas.

El pasacalle, acompañado de otro mensaje aún más directo que dice “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”, refleja la presión que atraviesan los jugadores en medio de una racha sin triunfos sin precedentes: el Xeneize acumula 12 partidos sin conocer la victoria, la peor seguidilla de su historia reciente, y enfrenta la urgencia de revertir la situación en el Torneo Clausura. Las imágenes las publicó en sus redes sociales la periodista local Deborah María Puebla.

Los carteles, que no llevaban firma, aparecieron en las inmediaciones del hotel Sheraron donde el plantel se concentró de cara al encuentro de la quinta fecha del campeonato, programado para hoy a las 20:30 en el estadio mundialista. Las frases elegidas por los autores anónimos evocaron un cántico que se utiliza como reclamo en malos momentos: “La camiseta Boca se tiene que transpirar... Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”.

El trasfondo deportivo no ofrece alivio para el primer equipo. Boca atraviesa una sequía de triunfos que se extiende desde la última victoria, que fue el pasado 19 de abril ante Estudiantes (2-0) bajo la conducción de Fernando Gago. Desde entonces, el equipo sumó siete empates y cinco derrotas, incluyendo el interinato de Mariano Herrón al cierre del Apertura y el inicio del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador, quien todavía no logró una victoria, en el peor comienzo para un DT en la historia del club. El presente lo encuentra penúltimo en la zona A, con apenas tres puntos en cuatro partidos disputados, y eliminado de la Copa Argentina.

La clasificación a la Copa Libertadores, objetivo central del club ya que hace dos años que no la disputa tras jugar la final en la edición 2023, depende ahora de la sumatoria de puntos en la tabla anual o de la posibilidad de consagrarse campeón del Clausura. La derrota de Argentinos Juniors ante Huracán le permitiría, en caso de lograr una victoria en Mendoza, volver a la zona de clasificación cuando restan 11 jornadas por delante en el certamen antes del inicio de los playoffs.

Los mensajes para los jugadores del Xeneize en el hotel en Mendoza (Deborah María Puebla)

En este escenario, el cuerpo técnico encabezado por Russo optó por una medida inusual: convocar a la totalidad del plantel para el viaje, incluidos los futbolistas que no están en condiciones de jugar, como Ander Herrera y Tomás Belmonte. La decisión busca fortalecer la unidad del grupo y mostrar compromiso ante la hinchada visitante, en sintonía con la mejoría actitudinal exhibida en el reciente empate frente a Racing en la Bombonera. El entrenador, además, mantiene el hermetismo sobre la formación titular, aunque se prevé el regreso de Nicolás Figal y Ayrton Costa, quienes recibieron el alta médica pero aún no tienen asegurado un lugar entre los once iniciales. La posibilidad de reforzar el mediocampo para acompañar a Leandro Paredes, quien expresó la necesidad de mayor contención tras el último partido, también está en evaluación.

La situación de los lesionados sigue condicionando las opciones del técnico. Herrera, que apenas disputó veinte minutos en el debut de Boca en el Mundial de Clubes antes de sufrir un desgarro, continúa en recuperación tras una recaída muscular y no ha sumado minutos en el Clausura. Belmonte, por su parte, padece un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho diagnosticado el 7 de agosto y recién podrá volver a las canchas el mes próximo. Ambos viajaron con la delegación, aunque no estarán disponibles para el partido. En cambio, Cristian Lema y Marcelo Saracchi permanecen apartados del grupo y no serán tenidos en cuenta mientras Russo siga al frente del equipo. Tampoco integrarán la nómina Sergio Romero, Mateo Mendia ni Camilo Rey Domenech, mientras que los arqueros convocados serán Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

En el plano institucional, la directiva de Boca Juniors todavía no activó la búsqueda de los reemplazantes de Mauricio Serna y Raúl Cascini, los ahora ex integrantes del Consejo de Fútbol que actualmente quedó bajó la coordinación de Marcelo Delgado junto a tres delegados. ¿Si el resultado en Mendoza vuelve a ser negativo podría acelerar ese proceso? Se verá tras el encuentro ante el equipo mendocino que tiene a Sebastián Villa, un ex Xeneize, como principal figura.

Con solo tres puntos sumados de los 12 disputados, Boca Juniors comparte la condición de no haber ganado aún en el torneo con otros cuatro equipos y se prepara para recibir a Banfield en la Bombonera el próximo domingo, en una seguidilla de partidos que puede definir el rumbo de su temporada.

Miguel Russo, el entrenador de Boca, todavía no ganó desde su regreso al club